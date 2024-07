Por que é tudo ou nada para o Dallas Cowboys de 2024

OXNARD, Califórnia — Normalmente, há um otimismo em torno do início do campo de treinamento do Dallas Cowboys, com muitas esperanças de que este será finalmente o ano em que eles acabarão com a seca do Super Bowl.

Em vez disso, há uma falta de entusiasmo após uma offseason com mais perdas de pessoal importante do que chegadas, bem como a incerteza das negociações de contrato envolvendo Dak Prescott, CeeDee Lamb e Micah Parsons.

Os Cowboys parecem mais distantes de acabar com a seca do Super Bowl, que está se aproximando dos 30 anos, do que estavam em janeiro.

Surgiu um ceticismo entre os fãs de que nada do que acontece nos campos de treinamento de Oxnard, Califórnia, até o último jogo da temporada regular, alguns dias antes do início de 2025, contra o Washington Commanders, importa.

Eles simplesmente não querem ser queimados novamente.

Os Cowboys podem agradecer a sua desanimadora derrota nos playoffs de janeiro para o Green Bay Packers na rodada do wild card pela ressaca. Fãs vocais nas redes sociais atingiram seu ponto de ruptura com outra temporada ficando aquém de uma forma embaraçosa. Alguns dentro da organização sentiram a derrota durar mais do que outras derrotas nos playoffs nos últimos anos, mesmo quando perderam nas rodadas divisionais em 2007 e 2016 como a principal semente da NFC.

O caminho dos Cowboys para seu primeiro NFC Championship Game desde 1995 parecia ser favorável com dois jogos no AT&T Stadium, onde eles venceram 16 jogos consecutivos na temporada regular. Com 1:50 restante no primeiro tempo, os Packers tinham uma vantagem de 27-0 contra os Cowboys em seu caminho para uma vitória de 48-32 que não pareceu nem tão próxima.

Carregar consigo essa perda desmoralizante deveria parecer motivação suficiente.

O melhor da NFL Nation • Os Bengals mudarão a posição do contrato com Chase?

• Por que é tudo ou nada para os Cowboys

• Conselho de Cam Newton para Bryce Young

• Como funciona a propriedade dos Packers

• Revisando uma offseason selvagem da NFL

“Sim, isso [Green Bay loss] sempre será um fator motivador dependendo de quem você é e o que você fez naquele jogo e como ele se desenrolou”, disse Prescott, cuja segunda interceptação do primeiro tempo foi devolvida 64 jardas para um touchdown pelo safety Darnell Savage. “Isso continuará. Todos nós entendemos a urgência de melhorarmos.”

Mas há mais do que apenas o fedor da derrota dos Packers pairando sobre os Cowboys. Há um nível de incerteza em todos os níveis de uma organização que venceu 36 jogos de temporada regular nos últimos três anos.

Não só McCarthy está no último ano de seu contrato, como também toda a sua equipe técnica, incluindo o coordenador defensivo Mike Zimmer, que substitui Dan Quinn, agora o técnico principal dos Commanders. E não só Prescott está a 17 jogos da temporada regular de poder chegar ao mercado aberto aos 31 anos, como também outros 24 Cowboys.

O proprietário Jerry Jones frequentemente diz que gosta da ambiguidade, acreditando que isso torna sua tomada de decisão mais completa, mas outros que não estão tão bem financeiramente estabelecidos podem não gostar do cenário. Jones já fez isso antes. O antecessor de McCarthy, Jason Garrett, entrou no último ano de seu contrato duas vezes. Em 2014, os Cowboys foram 12-4 e chegaram à rodada divisional dos playoffs, perdendo cruelmente para os Packers de McCarthy no Lambeau Field depois que a recepção de Dez Bryant no quarto período foi anulada.

Em 2019, o último ano do contrato que Garrett conquistou após o desempenho de 12-4, os Cowboys terminaram com 8-8 e perderam os playoffs, levando Jones a contratar McCarthy, que foi dispensado de seu emprego nos Packers em 2018.

Treinadores como Bill Belichick e Mike Vrabel foram associados aos Cowboys, caso Dallas não tenha sucesso em 2024. Já sendo um trabalho estressante, o status de McCarthy pode ser revisto semanalmente.

“Acho que você pode jogar a parte do contrato de lado. Essas conversas, não foram fáceis. Quero dizer, ninguém quer ter um contrato de um ano”, disse McCarthy. “Acho que todos nós entendemos isso. A emoção do que isso faz com sua família e assim por diante. [But] depois que passamos pela combinação, acho que quando você acerta as coisas, há um trabalho a ser feito, então não houve nenhuma oscilação.”

Mas os Cowboys podem dizer que são um time melhor agora do que quando saíram de campo contra os Packers?

Tony Pollard, que correu por 1.000 jardas, foi substituído por um comitê de backfield que incluirá Ezekiel Elliott, que vem do menor desempenho de sua carreira, quando dividiu a carga de trabalho com o New England Patriots na temporada passada.

Foi-se Tyron Smith, o futuro left tackle do Hall da Fama. Embora ele possa não ser tão dominante quanto antes por causa de lesões, o novato Tyler Guyton, escolhido na primeira rodada, está pronto para entrar imediatamente? Foi-se o defensive end Dorance Armstrong, que terminou em segundo em sacks em cada uma das duas últimas temporadas antes de assinar com os Commanders. Sam Williams, uma escolha de segunda rodada em 2022, ou Marshawn Kneeland, uma escolha de segunda rodada em 2024, podem igualar a produção de Armstrong?

No cornerback, foi-se (pelo menos por enquanto) o cornerback Stephon Gilmore, e o retorno de Trevon Diggs de um ACL rompido será tranquilo? Foi-se o center Tyler Biadasz, que será substituído por Brock Hoffman, que tem duas partidas na carreira, ou a escolha de terceira rodada Cooper Beebe.

Jogue o jogo de fantasia nº 1 Estamos de volta com mais um ano de ESPN Fantasy Football e é hora de começar. Crie uma liga com amigos e familiares e faça o draft antes do início da temporada! Inscreva-se agora >>

O wide receiver All-Pro Lamb se apresentará ao training camp sem um novo contrato? Se ele fizer isso, a falta de um acordo terá um impacto negativo? O defensive tackle Mazi Smith pode produzir após uma temporada de calouro fracassada?

Há mais perguntas, mas o pass rusher Parsons disse que não está desapontado que os Cowboys não tenham feito mais na offseason, aparentemente entendendo a crença da equipe de que eles estão prejudicados pelo teto salarial, se não em 2024, certamente em 2025.

“Se você meio que descobrir como o dinheiro vai e como o contrato vai, você meio que entende esse lado comercial. Acho que CeeDee absorve o valor de dois ou três jogadores. Você está falando de mais de US$ 30 milhões por ano. Se você fizer isso, como pode pagar CeeDee Lamb?” Parsons disse. “Isso vale para outros caras potencialmente.

“A mentalidade que tenho é que temos sete All-Pros ou qualquer que seja a contagem. Pode ser mais, pode ser menos, temos pelo menos três caras que sei que podem ser All-Pro. Acho que muitos caras vão ter anos de destaque. Acho que isso também influencia. Quando você fala sobre todos esses caras, isso só leva a dizer: ‘Ei, quando os outros caras vão se destacar e ser melhores para o time?'”

Parsons disse que as pessoas “definitivamente ficarão muito surpresas com o quão bons realmente somos”. Mesmo fora do The Star, os Cowboys carregam expectativas. A ESPN Analytics classifica os Cowboys como o terceiro melhor time da NFC, atrás do San Francisco 49ers e do Detroit Lions.

Mas o tempo está se esgotando para este grupo.

O guarda Zack Martin e o defensive end DeMarcus Lawrence — os Cowboys com mais tempo no time, selecionados na primeira e segunda rodadas, respectivamente, em 2014 — estão nos últimos anos de seus contratos. Se Prescott não renovar, então a busca dos Cowboys precisará de mais da boa sorte que eles receberam ao encontrar seus dois últimos titulares: Prescott na quarta rodada e Tony Romo como um agente livre não selecionado.

E então há a possibilidade de uma nova comissão técnica.

Por enquanto, tudo isso pode esperar enquanto os Cowboys começam o treinamento.

“Você não ganha jogos apenas com talento”, disse Prescott. “E você não ganha jogos no papel, e talento realmente não é decidido no papel. Então eu entendo como parece, como pode parecer desse lado, entendendo a falta de movimentos que são feitos. Isso cria aquela… ótima conversa. Estou confiante nos homens que temos, honestamente.”

Ele não tem outra escolha.