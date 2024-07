Por que Hasebe pode ser o primeiro técnico asiático de um grande clube europeu

No final da temporada passada, a brilhante carreira de jogador do internacional japonês Makoto Hasebe finalmente chegou ao fim.

Embora ele possa não ter roubado as manchetes da maneira como companheiros de equipe mais ofensivos de sua geração — como Shinji Kagawa e Keisuke Honda — fizeram, as credenciais de Hasebe falam por si. Campeão da Bundesliga com o Wolfsburg em 2009, Hasebe seria o capitão do Japão em três edições consecutivas da Copa do Mundo da FIFA e venceria uma Copa Asiática da AFC a caminho de 114 aparições internacionais, tornando-se o sétimo jogador com mais jogos pelo Samurai Blue.

Desfrutando da maior longevidade no Eintracht Frankfurt, o meio-campista que virou líbero acrescentaria uma DFB-Pokal e uma Liga Europa à sua galeria de troféus e pendurou as chuteiras com o prêmio de maior aparições na Bundesliga na Ásia.

A estima que ele tinha em Frankfurt levou a um acordo único em que seu contrato de jogador seria renovado automaticamente a cada verão até que o próprio Hasebe decidisse se aposentar, onde um acordo de treinador seria então garantido. Esse acordo agora entrou em vigor, com o jogador de 40 anos sendo anunciado no início deste mês como assistente técnico do time sub-21 do Eintracht.

Com isso, Hasebe deu seu primeiro passo em um caminho que pode eventualmente vê-lo contrariar uma tendência peculiar no futebol. Seja por aversão subconsciente ou pura coincidência, nenhum asiático assumiu o comando de um clube europeu notável. Isso, embora jogadores do continente tenham sido considerados bons o suficiente para se destacarem na Europa, enquanto times asiáticos — principalmente por meio da Copa do Mundo — mostraram que têm o que é preciso para se igualar a colegas mais ilustres.

Certamente há candidatos que normalmente estariam pelo menos na disputa.

Embora tenha recebido muitas críticas por táticas que às vezes foram vistas como excessivamente conservadoras, o técnico do Japão, Hajime Moriyasu, planejou vitórias impressionantes sobre a Alemanha e a Espanha na última Copa do Mundo.

Aos 40 anos, Makoto Hasebe encerrou sua carreira de jogador no final da temporada passada, após uma sequência brilhante de 22 anos, na qual venceu a Bundesliga e a Liga Europa, além de ser capitão do Japão em três Copas do Mundo da FIFA. Koji Watanabe/Getty Images

Enquanto isso, embora Ange Postecoglou tenha merecido todo o sucesso que desfrutou desde que sua ascensão à proeminência começou no Yokohama F. Marinos, vale a pena notar que o único título da J1 League que ele ganhou durante seu tempo no Japão foi na verdade superado pelos dois de Toru Oniki com o Kawasaki Frontale. Oniki, com 10 grandes troféus em seu nome, é agora o gerente de maior sucesso em um país atualmente classificado em 18º no mundo. No entanto, poucos fora do Japão provavelmente ouviram falar dele.

Devido à crescente globalização do esporte, isso pode mudar em breve.

Postecoglou inegavelmente mostrou que o futebol asiático pode agora ser uma base legítima de talento gerencial. A rede expansiva do City Football Group — que inclui participações em quatro clubes asiáticos, incluindo Marinos — sugere que eles também acreditam que há um potencial inexplorado. O interesse cada vez maior na Saudi Pro League também garante um destaque maior para quem se destaca nesses novos ambientes glamorosos.

Ainda assim, talvez Hasebe seja a melhor chance, dada sua vantagem distinta, especialmente sobre outros candidatos da Confederação Asiática de Futebol: ele já está “dentro”.

Por meio do crédito que ele acumulou para si mesmo como um jogador que era muito respeitado e considerado um modelo, seu caminho agora foi acelerado, pois ele começa sua jornada de treinador diretamente na Europa. Não haverá necessidade de ele trabalhar seu caminho de volta para casa no Japão, mesmo que seus passos subsequentes possam talvez vê-lo ganhar experiência de trabalho posterior na J1 League.

Por enquanto, os passos formativos de Hasebe como treinador não serão apenas em uma das cinco grandes ligas da Europa, mas também em um clube bem estabelecido, o Eintracht, que foi um dos times fundadores da Bundesliga e passou apenas seis temporadas fora da primeira divisão nos 60 anos desde que a competição foi criada.

Mesmo antes de finalmente pendurar as chuteiras neste verão, Makoto Hasebe — ex-capitão da seleção japonesa — já estava aprimorando sua arte de treinador orientando seus companheiros de equipe no campo de treinamento e no banco de reservas. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Isso sem dúvida o colocará em boa posição, mas, no final das contas, será o talento gerencial que Hasebe desenvolver que determinará seu sucesso — e os primeiros sinais são promissores. Há muito considerado um treinador em formação, Hasebe foi um líder durante toda a sua carreira — inicialmente como uma força motriz no coração do meio-campo, antes de se tornar uma presença calmante como a última linha de defesa em suas últimas temporadas. Ele deu um exemplo para aqueles ao seu redor seguirem e era visto regularmente dando instruções e conselhos tanto no campo quanto nas laterais.

O ex-técnico do Eintracht, Adi Hütter, certa vez rotulou Hasebe como uma “dádiva divina” e “excepcional” como jogador e pessoa, enquanto outro ex-técnico, Oliver Glasner — agora técnico do Crystal Palace — falou sobre sua capacidade de sempre ser confiável.

Dizem que até mesmo seus companheiros de equipe se referiam a ele carinhosamente como “Matusalém” — a figura bíblica que supostamente viveu a vida mais longa até morrer aos 969 anos — por sua longevidade.

Determinado e ambicioso, Hasebe não escondeu seu objetivo de um dia chegar ao topo, tendo declarado em sua entrevista coletiva de aposentadoria em maio que seu objetivo final era treinar o Eintracht.

Ao fazer isso, ele terá que contrariar uma tendência e reverter uma anomalia que tem impedido o crescimento e o reconhecimento do futebol asiático. Ele pode ser o melhor e — eventualmente o mais bem equipado — prospecto gerencial para fazer isso.