Por que o príncipe William não quer passar férias em Balmoral se seu tio Andrew está lá?

O príncipe William pode pular uma viagem para Balmoral neste verão para evitar o príncipe Andrew, de acordo com fontes. O Príncipe e Princesa de Gales estão pensando em visitar o Rei Charles e a Rainha Camilla em Balmoral, mas a possível presença do Príncipe Andrew pode mudar seus planos.

Um amigo dos Waleses mencionou a possibilidade de uma viagem ao redor do “Glorious Twelfth”, o início da temporada de caça em 12 de agosto. “Tenho certeza de que William e Catherine vão querer ir com alguns amigos para o Glorious Twelfth, e suspeito que Andrew gostaria de ir para alguns dias de caça também”, disse o amigo. “Charles pareceu feliz em permitir que Andrew passasse seus dias em família nas caçadas reais e tenho certeza de que isso continuará.”

No entanto, fontes disseram ao The Daily Beast que Príncipe William42, provavelmente se recusaria a estar em Balmoral ao mesmo tempo que o Duque e Duquesa de York. Em vez disso, William pode preferir a companhia de Príncipe Edward, Sophie, Duquesa de Edimburgoe seus filhos, Lady Louise e James, Conde de Wessex. William é frequentemente visto com o Duque e a Duquesa de Edimburgo, demonstrando um relacionamento próximo.

William prefere a companhia de Edward e Anne à de Andrew

Fontes internas também sugeriram que William e Kate preferiria passar tempo com Princesa Ana do que com Príncipe André. A princesa Anne, que foi hospitalizada no mês passado devido a um ferimento na cabeça na propriedade Gatcombe Park, pode se juntar à família em Balmoral se seus médicos aprovarem. Príncipe e Princesa de Gales são próximos dos filhos da princesa Anne, Peter Phillips e Zara Tindall.

A lista de convidados em Balmoral é frequentemente vista como um indicador de quem está a favor do Rei e da Rainha. O Castelo de Balmoral, aninhado nas Terras Altas da Escócia, foi um dos Rainha Elizabeth IIretiros mais amados de . Em setembro de 2022, o falecido monarca faleceu pacificamente enquanto estava no castelo.

