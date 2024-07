Por que o TE Marcedes Lewis do Bears está à beira da história

Era 6 de outubro de 2001, e os dois melhores times de ensino médio do país estavam se enfrentando no lotado Veterans Stadium em Long Beach, Califórnia, enquanto Marcedes Lewis e o primeiro colocado Long Beach Poly recebiam Maurice Drew e o segundo colocado De La Salle, de Concord, Califórnia.

Foi a primeira vez que as duas estrelas que vão para a UCLA se enfrentaram (Drew, que mais tarde se tornou Jones-Drew, correu para quatro touchdowns na vitória), mas foi o começo de uma jornada de 14 anos juntos. Ambos foram All-Americans do primeiro time para os Bruins e ambos foram recrutados em 2006 pelo Jacksonville Jaguars, pelo qual ganharam honras de Pro Bowl e All-Pro.

Seria compreensível imaginar os dois trocando histórias de dias de glória sobre seus dias de jogo enquanto cuidam das dores típicas que ex-jogadores encontram na aposentadoria. Mas há um problema.

“Alguns dos treinadores com quem joguei ou fui treinado, estávamos falando sobre ele outro dia — tipo, cara, Marcedes ainda está jogando?” Jones-Drew disse à ESPN. “Eu fiquei tipo, sim, por que ele não jogaria?

“Gostaria de ainda poder jogar. Ele está vivendo o sonho.”

Os não especialistas mais velhos da NFL Aqui estão os jogadores mais velhos da NFL, excluindo especialistas e long-snappers. Além disso, Jason Peters tem 42 anos, mas é um agente livre e não está listado aqui. Jogador Idade Equipe Anos QB Aaron Rodgers 40 Jatos 19 TE Marcedes Lewis 40 Ursos 18 QB Joe Flacco 39 Potros 16 QB Josh Johnson 38 Corvos 8 DE Calais Campbell 37 Golfinhos 16

Jones-Drew se aposentou em 2015 aos 29 anos e agora é analista de televisão e assistente técnico de De La Salle. Lewis, agora com o Chicago Bears, está entrando em sua 19ª temporada após completar 40 anos em maio. Ele é o terceiro jogador mais velho da NFL, cinco meses mais novo que o quarterback do New York Jets Aaron Rodgers e dois anos mais novo que o offensive tackle do Seattle Seahawks Jason Peters.

Companheiros de equipe e treinadores, do passado e do presente, dão crédito à capacidade de liderança de Lewis, à disposição de bloquear em uma época em que muitos tight ends estão se tornando quase wide receivers e à sua habilidade de se manter saudável como razões para sua longevidade.

Lewis se tornou o tight end mais antigo na história da NFL na temporada passada, quando jogou em todos os 17 jogos com os Bears, superando um empate de 17 anos estabelecido pelo Hall of Famer Tony Gonzalez e a lenda do Dallas Cowboys Jason Witten. Se ele aparecer em um jogo pelo Chicago nesta temporada, Lewis será o primeiro tight end, wide receiver ou running back a jogar uma partida com 40 anos ou mais desde que o recebedor do Hall of Fame Jerry Rice fez isso com os Raiders e Seahawks de 2002 a 2004.

“É notável quando você pensa sobre isso”, disse o técnico do Bears, Matt Eberflus. “Existem seres humanos normais, e há outras pessoas que jogam 17, 18, 19 anos na NFL.

“Não sei como explicar isso.”

Embora a posição de tight end tenha se transformado em uma função quase de wide receiver, Marcedes Lewis não tem medo de adotar o estilo tradicional de bloqueio de corrida. Mike Dinovo-USA TODAY Esportes

Quando Blake Bortles chegou a Jacksonville em 2014, o quarterback disse que estava cercado por um grupo de jovens de 20 e poucos anos — “um time universitário de estrelas glorificado com um punhado de caras que já estavam por perto… e Marcedes Lewis”.

Lewis apreciava a competição, mas havia uma linha que o veterano não estava disposto a cruzar, e era “se alguém o tocasse, ou o acertasse no treino, e ele considerava isso inaceitável — e 10 vezes em 10 vezes ele geralmente estava certo”, disse Bortles. “Não havia necessidade ou lugar para isso.”

Bortles disse que era raro ver Lewis bravo, mas houve momentos em que o tight end não teve problemas em deixar seus companheiros defensivos saberem que eles deveriam guardar todo o esforço para o próximo adversário — não para ele.

“Eu lembro [former Jaguars quarterback] Chad Henne e eu tivemos uma conversa do tipo: “Cara, espero que isso aconteça, porque eu adoraria ver Marcedes Lewis, de 2,01 m e 122 kg, treinado em judô, lutar contra alguém no campo de futebol”, disse Bortles.

Estabelecer limites para seus companheiros de equipe nos treinos pode ter sido um elemento para sobreviver por tanto tempo, assim como passar quase nove horas por dia treinando e recuperando sua mente e corpo durante o auge da offseason.

Seja qual for o segredo de Lewis, ele funcionou, apesar do papel que ele desempenhou.

Em uma era em que os tight ends se tornaram grandes ameaças de recepção (Travis Kelce, do Kansas City, TJ Hockenson, do Minnesota, e Evan Engram, de Jacksonville, registraram mais de 93 recepções em 2023, o que o coloca entre os 16 melhores recebedores), Lewis continua sendo um jogador relativamente raro.

“Nós jogávamos um futebol poderoso naquela época, e Marcedes conseguia ser esse tipo de jogador para nós”, disse o ex-técnico dos Jaguars Jake Del Rio, que recrutou Lewis. “Não há muitos tight ends jogando hoje em dia que poderiam funcionar no ponto de ataque assim.

“Então, acho que ele passou por uma era diferente, e o fato de ele ter conseguido sobreviver a esse período quase 20 anos depois, como o jogo mudou com muita velocidade e espaço agora, e ele ainda ter um papel na liga, isso é simplesmente tremendo.”

Os momentos em que Lewis mostra as habilidades de recepção que o tornaram a 28ª escolha geral em 2006 são poucos e distantes entre si, embora ele tenha tido uma temporada no Pro Bowl em 2010, quando obteve os melhores resultados da carreira em recepções (58), jardas recebidas (700) e touchdowns recebidos (10) em 2010.

Lewis deixou seus companheiros de equipe em frenesi na véspera de Natal de 2023 quando ele conseguiu um touchdown de uma jarda para seu 40º touchdown na carreira na vitória dos Bears sobre o Arizona Cardinals. Um momento de 16 semanas em construção fez do jogador que eles carinhosamente chamam de “Big Dog” o tight end mais velho na história da NFL a registrar um touchdown de recepção.

“Todo mundo ficou animado com isso”, disse o tight end Cole Kmet do Bears. “Quando o cachorro sai do canil, você tem que alimentá-lo.”

Marcedes Lewis está entrando em sua 19ª temporada como o terceiro jogador mais velho da NFL, e ele fez isso da maneira mais difícil. Mike Dinovo-USA TODAY Esportes

Sentado ao lado de uma pilha de caixas de papelão com seus pertences prontos para serem transportados do vestiário dos Bears um dia após a temporada de 2023 culminar com uma derrota em Green Bay, Lewis não parecia alguém pensando no fim de sua carreira.

Em vez de falar sobre aposentadoria ou mesmo sobre onde tiraria férias para dar um descanso ao corpo e à mente depois de completar a 18ª temporada, Lewis estava pensando na pré-temporada.

“Estou rolando”, disse Lewis em janeiro. “Sempre foi mentalmente para mim. E minha fortaleza mental é algo em que me apoio e posso pendurar meu chapéu.

“As coisas que eu coloquei no filme este ano são coisas das quais eu posso me orgulhar, e é uma loucura, porque eu vou fazer 40 anos em maio, mas quando você assiste ao filme não parece. Eu estarei pronto para ir quando meu número for chamado.”

Neste ponto de sua carreira, as contribuições estatísticas de Lewis não parecem tão impressionantes. A última vez que ele viu alvos de dois dígitos ocorreu durante a terceira temporada de MVP de Rodgers em Green Bay em 2021. Lewis terminou a temporada com 23 recepções para 214 jardas, uma linha estatística que não conseguiu expressar o que seu valor total havia se tornado para os Packers.

Aaron Rodgers e Lewis compareceram recentemente ao UFC 303. Rodgers disse que o impacto de Lewis não pode ser medido por estatísticas. Mark J. Rebilas-USA TODAY Esportes

“Quais são os comerciais antigos, ‘Isso custa tanto e isso custa tanto e então isso não tem preço?'” Rodgers disse durante a temporada de 2021. “É assim que me sinto sobre Big Dog. Seu salário é ‘X’. Ele está no time há tantos anos. Mas seu verdadeiro valor não tem preço. Porque é muito mais do que apenas sua produção em campo. É sua presença, sua personalidade, sua liderança, seu semblante, sua energia [and] tudo o que ele traz para o time.”

O trabalho sujo que Lewis está disposto a fazer como bloqueador, especialmente no jogo corrido, apoiou o ataque terrestre nº 2 dos Bears na temporada passada. Esse é um papel que ele deverá desempenhar novamente como um terceiro tight end cujos intangíveis como jogador de futebol americano dão aos Bears um jogador que eles teriam dificuldade em encontrar em outro lugar.

Ele também deverá ajudar no desenvolvimento do novato QB Caleb Williams, que nasceu seis semanas depois que Lewis e Jones-Drew se enfrentaram pela primeira vez.

“Ele ajuda a todos no prédio, não apenas os jogadores”, disse Eberflus. “Ele me ajuda em termos de sentimento pelo time e onde todos estão em termos de jogadores.

“Ele tem sido um líder tremendo desde que o conheço, e certamente estamos animados em tê-lo de volta.”

Os repórteres da ESPN Rob Demovsky, Mike DiRocco e Jeremy Fowler contribuíram.