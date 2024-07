Por que o título de Meghan Markle pode criar um “pesadelo” político para a realeza

Meghan Markle está enfrentando advertências de que manter seu título de Duquesa de Sussex pode significar problemas para a Família Real se ela decidir mergulhar os pés no mundo da política. Desde que se afastou de seus deveres reais, rumores têm circulado de que Meghan pode estar de olho em uma carreira na política, dado seu envolvimento anterior em ativismo político e social.

O recente anúncio do presidente Joe Biden de que não buscará a reeleição e apoiará o vice-presidente Kamala Harris gerou novas especulações sobre as aspirações políticas de Meghan. A comentarista Natasha Livingstone expressou preocupações no podcast Palace Confidential, dizendo:

“Se ela mantivesse seu título, Duquesa de Sussex, isso seria uma verdadeira dor de cabeça para a Família Real, que é notoriamente apolítica.“Livingstone acrescentou: “E então ter um título real associado a qualquer cargo político seria um pesadelo para eles, francamente..”

Meghan já havia expressado sua empolgação e apoio a Kamala Harris quando ela foi escolhida como companheira de chapa de Biden. Ela destacou a importância de ver uma mulher de cor em uma posição política tão poderosa, dizendo: “Estou tão animada para ver esse tipo de representação. Sabe, para mim, sendo birracial, crescendo, seja uma boneca ou uma pessoa no cargo, você precisa ver alguém que se pareça com você em alguma capacidade.“

Meghan está pronta para assumir um papel político

O potencial de envolvimento de Meghan na política levantou preocupações sobre as implicações de ela manter seu título real enquanto segue uma carreira política. É um equilíbrio delicado, já que a Família Real há muito tempo mantém uma posição apolítica. Esta situação poderia de fato representar um desafio significativo para eles se Meghan assumisse um papel político enquanto ainda mantém seu título real.

É claro que o interesse de Meghan por política não é novo, e seu apoio anterior a Harris indica uma paixão genuína por questões sociais e políticas. No entanto, as complexidades de combinar seu status real com ambições políticas não devem ser subestimadas. O potencial choque entre essas duas esferas poderia de fato criar um cenário de “pesadelo” para a Família Real.

À medida que a especulação em torno do futuro político de Meghan continua a girar, resta saber como ela navegará nessa situação delicada. A intersecção entre realeza e política é um território desconhecido e, sem dúvida, exigirá consideração cuidadosa e tomada de decisão estratégica por parte de Meghan. Só o tempo dirá como esse potencial “pesadelo” se desenrolará e o que isso pode significar para Meghan e para a Família Real.