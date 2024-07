Por que os nomes de Meghan Markle foram removidos da certidão de nascimento de Archie?

Príncipe Harry e Meghan Markle fez um movimento surpreendente removendo discretamente os primeiros nomes da Duquesa de Sussex da certidão de nascimento de seu filho Archie, causando um grande rebuliço. A mudança, que ocorreu apenas 11 dias após o nascimento de Archie, substituiu ‘Rachel Meghan’ por ‘Sua Alteza Real a Duquesa de Sussex’. Essa alteração inesperada ocorreu em meio a rumores de uma crescente rixa entre Harry, seu irmão William e seus parceiros.

A decisão de apagar os primeiros nomes de Meghan da certidão de nascimento foi interpretada de várias maneiras. Alguns veem isso como uma afronta deliberada ao Príncipe e à Princesa de Galesjá que todos os três filhos têm o nome de Kate em suas certidões de nascimento.

Príncipe Harry recebe gesto inesperado de Meghan Markle em público

Também pode ser visto como Harry colocando Meghan em pé de igualdade com sua falecida mãe, princesa Dianaque era conhecida como “Sua Alteza Real, a Princesa de Gales”. Esse movimento foi seguido por Harry e Meghan se distanciando da caridade conjunta com os Fab Four e, finalmente, se afastando de seus deveres reais, um movimento que mais tarde foi apelidado de ‘Megxit’ pelos comentaristas.

A descoberta dessa emenda levantou questões e estimulou especulações. Lady Colin Campbell descreveu-a como “extraordinária” e enfatizou que ela levanta muitas questões sobre as intenções do casal.

Alteração na certidão de nascimento gera especulação

Dickie Arbiter, ex-secretário de imprensa da rainha, sugeriu que as mudanças poderiam ser “uma parte inicial do plano deles”, enquanto a especialista real Ingrid Seward comentou: “Para um membro da realeza mudar uma certidão de nascimento é algo sem precedentes, mas remover nomes próprios é notável. Talvez este seja outro sinal de que eles estavam desesperados para fazer algo diferente com os Cambridges.”

O relacionamento entre Harry e Meghan e a família real parece estar ficando mais tenso. Isso ficou evidente após o lançamento das memórias de Harry, “Spare”, no qual ele detalhou seu relato de seus relacionamentos com membros seniores da Firma, incluindo seu pai, Rei Carlose seu irmão, Príncipe William. Apesar da distância da família real, Harry e Meghan deram as boas-vindas à sua segunda filha, Lilibet, após o falecimento da falecida rainha.

As mudanças na certidão de nascimento de Archie e os eventos subsequentes deixaram muitos se perguntando sobre as intenções do casal e seu futuro relacionamento com a família real. A decisão do casal de trilhar seu próprio caminho sem dúvida causou uma mudança significativa em sua dinâmica com a Firma.