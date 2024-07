Por que Pete Alonso, do Mets, está totalmente envolvido no Home Run Derby

ARLINGTON, Texas — A cada verão, a Major League Baseball se esforça para preencher o campo de oito homens do Home Run Derby com o máximo de poder de estrela possível. Dependendo de quais rebatedores se voluntariam, algumas coleções brilham mais do que outras. Nos últimos anos, muitas superestrelas participaram uma vez para marcar a caixa ou evitaram o evento completamente. Mas a liga tem sido capaz de contar com uma constante na última meia década: o primeira base do New York Mets, Pete Alonso.

Alonso é diferente de qualquer um de seus colegas estrelas. O rebatedor abraça o Home Run Derby com um abraço de urso polar animado. Ele O amor é o Home Run Derby, então ele não hesitou em aceitar outro convite para a competição de segunda-feira no Globe Life Field quando recebeu a ligação na semana passada de que havia entrado para o time All-Star da Liga Nacional. Ele postou um vídeo de destaque anunciando sua decisão de competir em sua página do Instagram até o final do dia.

“É apenas uma daquelas coisas que estou mantendo uma promessa para mim mesmo quando criança porque era um sonho”, disse Alonso, 29. “E agora, com muita ajuda de tantas pessoas maravilhosas na minha vida, eu me coloquei em uma posição para [participate]. É uma bênção e um sonho que se tornou realidade.”

Esta será a quinta aparição de Alonso no Derby da carreira — e a quinta consecutiva. Ele venceu em suas duas primeiras tentativas, em 2019 e 2021, antes de ficar aquém nos últimos dois anos. A inclusão de Alonso deu à MLB uma história fácil: desde sua criação em 1985, Ken Griffey Jr. é o único jogador a vencer o Derby três vezes. Alonso está perseguindo a história do longball.

Não era esperado que Alonso fizesse parte do time All-Star como o único representante do Mets. Ele está a caminho de baixas na carreira em home runs e porcentagem de base nesta temporada. O shortstop Francisco Lindor e o outfielder Brandon Nimmo são companheiros de equipe com currículos mais fortes. Mas a liga escolheu Alonso como reserva da NL, o que convenientemente garantiu que Alonso estaria lá para participar do Home Run Derby. A MLB se recusou a comentar sobre a decisão de adicionar Alonso ao time All-Star.

Alonso disse à ESPN na semana passada que não havia pensado se teria se voluntariado para o evento se não fosse um All-Star. Alonso venceu o Home Run Derby de 2021 em Denver, apesar de não ter entrado para o time All-Star. Este ano, o outfielder do Texas Rangers, Adolis García, participará do evento em seu estádio como o único participante não All-Star.

O campo deste ano tem apenas três participantes com experiência no Home Run Derby: Alonso, García e o terceira base do Cleveland Guardians, José Ramirez. Alonso é o único com múltiplas aparições. Os candidatos a MVP da American League, Gunnar Henderson e Bobby Witt Jr., duas das melhores estrelas jovens do esporte, estão entre os outros participantes. No total, seis dos participantes estão entre os 25 primeiros na tabela de classificação de home runs de 2024. Os 11 home runs do estreante All-Star Alec Bohm são os menores do grupo — e estão em 89º lugar no beisebol.

O Home Run Derby está longe de enfrentar o declínio que a competição de enterradas da NBA experimentou na última década. Jogadores de banco não estão lotando o campo. Jogadores de ligas menores não estão participando, muito menos ganhando, o evento. As superestrelas do beisebol ainda aparecem ocasionalmente.

Mas não atrai os melhores rebatedores do jogo tão consistentemente quanto nos dias em que reis dos home runs como Griffey, Barry Bonds, Mark McGwire e Sammy Sosa eram competidores regulares. Griffey, 13 vezes All-Star e o rosto do beisebol em seu auge, fez um recorde de oito aparições no Derby. McGwire fez sete. Bonds e Sosa fizeram seis cada.

Durante anos, os jogadores recusaram convites, citando o medo de que o exercício exaustivo pudesse prejudicar seu desempenho após o intervalo do All-Star. As divisões, no entanto, mostram que Alonso tem se saído melhor depois de competir no Derby: em sua carreira, a média de rebatidas, a porcentagem de base e a porcentagem de rebatidas de Alonso são todas maiores na segunda metade da temporada.

“Sinto que isso me ajuda a me manter firme no segundo tempo”, disse Alonso.

A iteração deste ano não contará com vários dos rebatedores mais populares da MLB. Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Bryce Harper, Yordan Álvarez e Vladimir Guerrero Jr. estão entre os All-Stars que participaram de um Home Run Derby no passado, mas serão espectadores este ano.

Ohtani, um participante em 2021 e líder de home runs da NL, disse inicialmente que queria participar, mas o Los Angeles Dodgers não lhe deu sinal verde enquanto ele continua sua reabilitação da cirurgia no cotovelo para lançar na próxima temporada. Bryce Harper, o vencedor de 2018, recentemente passou um tempo na lista de lesionados com uma distensão no tendão da coxa esquerda. Juan Soto, o campeão de 2022 e um agente livre iminente, jogou com inflamação no antebraço durante a maior parte da temporada e com uma dor na mão direita nas últimas semanas.

“Analisamos isso com meu agente [Scott Boras] e todos”, disse Soto em espanhol. “Pensei nisso, mas no final decidi não fazer. Só para a temporada, estamos em uma temporada muito importante para o time e temos um bom futuro, e acho que o melhor é tentar descansar, jogar no All-Star Game, aproveitar o show e tentar entrar no segundo tempo e tentar jogar o máximo de jogos possível para poder levar o time aos playoffs.”

Judge lidera as majors com 34 home runs, mas não participa do Derby desde que o venceu como novato em 2017. Ele disse que participaria novamente quando o All-Star Game retornasse a Nova York, embora não haja garantia de que isso aconteça durante sua carreira. Guerrero, vencedor do ano passado, e Álvarez, que nunca participou, disseram recentemente aos repórteres que simplesmente não estavam interessados ​​no evento deste ano.

Alonso está em um comprimento de onda diferente. Ele se lembra de ter ficado viciado no Derby assistindo Josh Hamilton esmagar um recorde de 28 home runs em uma rodada no Yankee Stadium em 2008. Alonso fez sua estreia no Derby 11 anos depois, esmagando a competição em Cleveland, e então terminando a temporada com um recorde de novato de 53 home runs. Ele não perdeu um Derby desde então.

A motivação do rebatedor do Mets este ano vai além de seu amor pelo evento: Alonso disse que a New Era concordou em doar US$ 70.000 para sua fundação de caridade se ele atingir certos marcos, além de qualquer prêmio em dinheiro que ganhar. Desde 2019, o prêmio total do evento é de US$ 2,5 milhões, com US$ 1 milhão indo para o vencedor.

“Com isso, vamos ajudar a consertar muitos campos que precisam de um pouco de amor e cuidado em algumas áreas não tão boas”, disse Alonso. “E dar às crianças uma chance de se apaixonarem pelo jogo e, esperançosamente, inspirar algumas crianças a se motivarem a jogar beisebol.”

Talvez ele inspire o próximo campeão do Home Run Derby ao longo do caminho.