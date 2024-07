Por que Ronald Araújo pode ser o diferencial do Uruguai contra o Brasil

Há um velho ditado no futebol sul-americano que diz que tentar equilibrar um time é como ter um pequeno cobertor em uma noite fria: cubra o pescoço e seus pés congelam; cubra os pés e seu pescoço fica frio.

Isso nunca foi um dilema para o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa. Há pouca dúvida sobre o que ele quer fazer — puxar o cobertor o mais alto que puder. Seu futebol de ataque aceita um risco. Ele tentará sufocar o adversário, mas se eles conseguirem sair do jogo, então um time Bielsa oferece bastante espaço para um contra-ataque.

Não é de se surpreender, então, que no período de Bielsa no comando do Chile, o Brasil tenha sido a kriptonita do seu Superman. Aquele time chileno conquistou os corações dos neutros com sua abordagem aventureira. Mas toda vez que eles enfrentaram o Brasil, com seu contra-ataque devastador, o Chile foi pego no contra-ataque.

Poderia ser diferente agora, enquanto o Uruguai de Bielsa se prepara para o confronto em Las Vegas com o Brasil nas quartas de final da Copa América?

Há uma semelhança impressionante entre o atual time do Uruguai e o time do Chile que Bielsa assumiu em 2007: juventude. Naquela época, o Chile tinha acabado de desenterrar uma geração maravilhosa, terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20 daquele ano. Alguns desses jogadores — Alexis Sánchez, Mauricio Isla — ainda são nomes importantes na seleção chilena. Naquela época, eles eram todos jovens e famintos, cheios de energia e ansiosos para aprender, prontos para serem moldados pelos ensinamentos de Bielsa.

Há algo semelhante acontecendo com o Uruguai, que retornou à tabela superior do futebol nos últimos tempos como consequência do excelente trabalho com os jovens. Nomes históricos como Diego Godín, Luis Suárez e Edinson Cavani e tantos outros foram todos produtos do trabalho feito nas categorias de base, especialmente no nível sub-20. Mas depois da Copa do Mundo do Catar eles se foram — Suarez continua como um substituto, talvez mais importante agora por sua presença no acampamento do que pelo que ele faz em campo.

Há muitos graduados mais recentes do projeto Uruguai Sub-20 que Bielsa pode escolher. E está claro por que o ex-técnico do Leeds ficou tentado a aceitar o cargo. Independentemente de qualquer afinidade cultural que o argentino sinta com o Uruguai, a espinha dorsal de um novo e dinâmico time ao estilo Bielsa estava lá para ele. Ele tem Darwin Núñez como um centroavante dinâmico e agressivo — sete gols nas últimas sete partidas internacionais competitivas do Uruguai.

Ele tem pontas rápidos e diretos, um tipo de jogador tão importante para o plano de jogo do Bielsa. Ele tem um meio-campo cheio de força pulmonar e qualidade, construído em torno do extraordinário Federico Valverde do Real Madrid, com Manuel Ugarte como protetor e o pequeno e ocupado Nico De La Cruz, um homem de ligação móvel com os atacantes.

Então ele tem Ronald Araújo na defesa. A lesão fez com que o zagueiro do Barcelona não pudesse participar da Copa do Mundo de 2022. Sua ausência foi um golpe enorme. Sua presença agora — no XI frontal carregado de Bielsa — é ainda mais importante. Contra o Panamá — quando Araújo foi retirado no intervalo — e a Bolívia, isso pode não ter sido aparente. Essas foram partidas que aconteceram principalmente na outra metade do campo, com o Uruguai estabelecendo um domínio frenético e vertiginoso desde o início.

É verdade, em ambas as partidas o Uruguai começou mal o segundo tempo. Conforme a intensidade cai — inevitável no calor — o time parece incapaz de diminuir o ritmo do jogo, e seu desleixo em dar a bola fez Bielsa uivar como um lobo na linha lateral. Mas eles nunca foram seriamente ameaçados — até o jogo contra os Estados Unidos.

O zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona e do Uruguai, será fundamental para deter os perigosos contra-ataques do Brasil no confronto das quartas de final da Copa América. (Foto de Jamie Squire/Getty Images)

Isso foi diferente. Lutando por sua sobrevivência no torneio, foram os norte-americanos que avançaram em uma tentativa espirituosa de se impor no jogo. E eles esbarraram em Araújo. O robusto defensor era uma força da natureza, feroz nos duelos um contra um e rápido no chão para cobrir seus colegas. Se os EUA foram incapazes de traduzir suas intenções de ataque em chances claras, então isso teve muito a ver com Araújo.

Agora, o zagueiro se torna peça-chave no duelo com o Brasil.

É verdade que o jogo acontece em um estádio coberto e com ar condicionado, mas os jogadores estão carregando os efeitos de outros jogos e sessões de treinamento em calor extremo. O estilo de jogo Bielsa exige corrida implacável, energia sem limites. O objetivo é sufocar o ataque do adversário na fonte. Se a pressão alta falhar e o Brasil puder se lançar de longe, então, mesmo na ausência do suspenso Vinícius Júnior, o perigo é óbvio.

Araújo, filho de mãe brasileira que cresceu na cidade fronteiriça de Rivera, terá a enorme responsabilidade de manter a linha defensiva contra o avanço das hordas.

Em seu tempo com o Chile, Bielsa não pôde contar com um jogador com as virtudes de Araújo. No sábado, o zagueiro pode fazer toda a diferença. Bielsa pode arriscar em Vegas, puxando o cobertor bem alto, confiante de que Araújo pode manter os pés de seu time bem cobertos.