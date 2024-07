Por que Troy Aikman e Lamar Jackson estão legalmente em desacordo um com o outro?

One é um três vezes Vencedor do Super Bowl e membro do Hall da Fama. O outro ganhou – inexplicavelmente para muitos – o prêmio NFL Prêmio de Jogador Mais Valioso duas vezesmas nunca chegou a um grande jogo. No entanto, ambos estão envolvidos em uma disputa legal pelos direitos do número da camisa que os tornou famosos.

O atual MVP da NFL, Lamar Jackson, está enfrentando o quarterback do Hall da Fama Troy Aikman seu número compartilhado 8 em uma reclamação apresentada ao US Patent and Trademark Office. Jackson, que possui ou solicitou várias marcas registradas usando o número, está contestando a tentativa de Aikman de usar “EIGHT” em roupas e bolsas, argumentando que isso poderia confundir os consumidores.

O advogado de Jackson entrou com o processo em 9 de julho, afirmando: “Isso poderia causar confusão para o público comprador, levando-os a confundir se estão comprando produtos da empresa de Jackson ou de Aikman.“A denúncia enfatiza o investimento significativo de Jackson na promoção do número 8, vinculando-o intimamente com sua personalidade e fama.

O quarterback do Baltimore Ravens entrou com dois recursos contra a FL101, uma empresa com Aikman como diretor, visando o uso do “Eight” em vários produtos de consumo. incluindo cerveja, toalhas de praia e bebidas energéticas. A FL101 possui nove pedidos de marca registrada para “Eight” em uma variedade de produtos.

Ambos Jackson e Aikman têm uma conexão profunda com o número 8, usando-o ao longo de suas carreiras profissionais. Aikman usou o número 8 na UCLA e durante suas 12 temporadas com o Dallas Cowboys. Jackson ostentou o número em Louisville. Aikman agora é conhecido como um Futebol de segunda à noite analista da ESPN.

A batalha pelo número 8 esquenta

Michael Rothstein, da ESPN.com, relatou que tanto Aikman quanto Jackson têm proteção legal sobre alguma forma do número oito. Aikman tem uma marca de cerveja chamada “EIGHT”, enquanto Jackson vende roupas “Era 8”. Com proteção legal sobre o número, essa situação se transformou em um confronto legal. Jackson enviou sua papelada em 9 de julho, com a resposta de Aikman esperada para 18 de agosto.

Essa disputa pode levar a encontros estranhos, especialmente quando os Ravens de Jackson aparecem no Monday Night Football, onde Aikman atua como analista. O confronto adiciona drama para suas interações futuras. Esta batalha revela que, tanto para Aikman quanto para Jackson, o número oito é mais do que um número de camisa; é uma parte significativa de sua identidade e legado.