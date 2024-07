Portland Thorns nomeia Rob Gale como treinador principal

Após uma busca global por um treinador principal, o Portland Thorns está mantendo o que tem.

Os Thorns anunciaram na sexta-feira que contrataram Rob Gale como treinador principal em tempo integral da equipe, após a bem-sucedida passagem de Gale como treinador interino desde meados de abril.

“Este é um clube que queremos que seja bem-sucedido, então o histórico de Rob no ínterim foi impressionante, mas também foi além disso”, disse à ESPN a gerente geral do Thorns, Karina LaBlanc. “Quero dizer, os jogadores o amam, a comunidade o ama, os fãs o amam, a equipe o ama. Mas no começo, eu disse a ele: ‘Faça isso [decision] “difícil para nós.”

Gale fez isso. Ele assumiu um time Thorns sem vitórias e guiou Portland a um recorde de 8-2-2 desde então. Os Thorns estão em quinto lugar na tabela da National Women’s Soccer League na pausa de verão estendida da temporada regular da liga.

LeBlanc disse que a busca global foi feita em conjunto com uma empresa de identificação de talentos respeitável, que ela não quis revelar o nome.

A longa lista incluía um conjunto diverso de candidatos tanto do jogo masculino quanto feminino. Foi reduzida a três finalistas e depois novamente aos dois candidatos finalistas.

Os dados — cujos detalhes LeBlanc se recusou a compartilhar, citando vantagens competitivas e outras posições de treinador em aberto na NWSL — reforçaram os sentimentos das pessoas no clube de que Gale era o treinador “adaptável” de que precisavam.

“Eu diria, educadamente, que há coisas para as quais métricas ou dados podem dar respostas mais claras”, disse LeBlanc. “E há coisas que são subjetivas, e mesmo no processo, embora conheçamos Rob, ele ainda teve que fazer alguns testes ao longo do caminho — testes situacionais.”

Gale estava de férias com sua família na Grécia durante a semana de folga obrigatória da NWSL quando seu telefone mostrou uma mensagem de LeBlanc dizendo que eles queriam que Gale continuasse em tempo integral.

“É emocionante; é humilhante quando você descobre”, disse Gale à ESPN. “Muito honrado. Momento de orgulho para mim e minha família, as pessoas que me apoiaram, as pessoas que fazem sacrifícios durante toda a sua vida para você fazer o que faz e ser capaz de fazer um trabalho que amamos, e é uma recompensa por isso e todo o trabalho duro deles, tanto quanto é para mim.”