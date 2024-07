Potter, Pochettino, Klopp: Quem pode ser o próximo técnico da Inglaterra?

A renúncia de Gareth Southgate na terça-feira, dois dias após a derrota na final da Euro 2024, deu início oficialmente à corrida para se tornar o próximo técnico da Inglaterra.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) queria que Southgate, de 53 anos, permanecesse até a Copa do Mundo da FIFA de 2026, mas, após quatro torneios, Southgate sentiu que era “hora de um novo capítulo” e abandonou o cargo que adquiriu há oito anos.

Southgate pode não ter encerrado a espera de 58 anos da seleção masculina da Inglaterra por um troféu, mas seu histórico de duas finais da Eurocopa, uma semifinal da Copa do Mundo e outra quartas de final é o período de consistência mais sustentado na história da Inglaterra.

Quaisquer que sejam suas deficiências, ele será um ato difícil de superar. Então, quem são os principais concorrentes e o que a FA levará em consideração ao escolher o próximo técnico?

As opções em inglês

A FA começará identificando o melhor inglês para a função. Isso não é evidência de uma mentalidade de “Little Englander”, mas sim um princípio relacionado ao desenvolvimento do St. George’s Park como um centro nacional para o desenvolvimento de jogadores e treinadores.

A FA quer que o SGP se torne um viveiro de talentos nacionais em todos os níveis do jogo, produzidos com uma compreensão inata do futebol inglês. Southgate, que ganhou 57 partidas como jogador, se juntou à FA em 2011 como chefe de desenvolvimento de elite antes de se tornar técnico da seleção sub-21 da Inglaterra. Ele assumiu essa função em 2016 para suceder Sam Allardyce como chefe sênior.

Esse caminho sugere que o atual técnico do Sub-21, Lee Carsley, seria considerado, mas o jogador de 50 anos só foi técnico em nível de equipe juvenil, além de breves papéis de zelador no Coventry City, Brentford e Birmingham City. Seria um grande alcance, dado o calibre dos jogadores que ele assumiu, mesmo que a FA esteja ciente de que os vencedores das últimas Eurocopas e Copas do Mundo — Luis de la Fuente, da Espanha, e Lionel Scaloni, da Argentina — tinham pouco pedigree de técnico antes de terem sucesso no cenário internacional.

Os favoritos iniciais, portanto, são Eddie Howe e Graham Potter. Howe levou o Newcastle United à Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos e trouxe uma estabilidade para a aquisição do clube pela Arábia Saudita. Seu time do Newcastle combina boa organização com resiliência e qualidade de ataque, uma mistura que vai agradar à FA, enquanto ele é uma presença amplamente imperturbável na frente da mídia. Southgate foi um embaixador fantástico para a Inglaterra e um comunicador atencioso, e esta será outra característica importante.

O sucesso de Howe em superar seu peso com o clube anterior, o AFC Bournemouth, também é louvável. Ele garantiu a promoção da League One para a Premier League com os Cherries antes de passar cinco anos na primeira divisão do futebol inglês antes do rebaixamento em 2020. No entanto, o jogador de 46 anos está supostamente sob contrato até 2027. O Newcastle já fez ruídos positivos sobre manter Howe e não está claro se ele gostaria do cargo.

Potter está disponível após passar 16 meses fora do futebol desde que foi demitido pelo Chelsea em abril de 2023. Fontes disseram à ESPN que, antes de ingressar no Chelsea, Potter foi identificado como a escolha preferida da FA caso algo inesperado acontecesse com Southgate, que quase abandonou o cargo após a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Fontes dizem que Potter estaria interessado em suceder Southgate, mas ainda não se sabe se seu período de sete meses em Stamford Bridge prejudicou sua posição aos olhos da FA. Potter não lidou particularmente bem com o escrutínio que vem com o trabalho no Chelsea, nem foi capaz de impor seu estilo a um novo grupo de jogadores. Antes disso, no entanto, seu time do Brighton & Hove Albion era um dos mais inovadores da Premier League.

O ex-técnico do Chelsea, Graham Potter, e o ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, são dois dos possíveis candidatos para substituir Gareth Southgate como técnico da Inglaterra. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Os concorrentes estrangeiros

A FA demonstrou, ao nomear Sarina Wiegman para liderar a seleção feminina da Inglaterra, que não se opõe a procurar no exterior para preencher cargos de gestão.

“Temos dois treinadores seniores”, disse o presidente-executivo da FA, Mark Bullingham, na véspera da Euro 2024. “Um deles é inglês, o outro não. Qualquer federação no mundo sempre desejaria ter um grupo de talentos locais de ponta jogando e gerenciando a qualquer momento.”

Dois treinadores que não nasceram na Inglaterra já ocuparam o cargo masculino: Sven-Göran Eriksson, da Suécia, entre 2001 e 2006, e Fabio Capello, da Itália, entre 2008 e 2012. A porta está, portanto, entreaberta para um candidato estrangeiro, e as opções mais óbvias apelariam a qualquer veia implacável que a FA quisesse demonstrar.

Mauricio Pochettino tem um forte histórico de gestão na Inglaterra, tendo passado cinco anos e meio no Tottenham Hotspur e uma temporada no Chelsea, de onde saiu em maio. Pochettino também tem um forte relacionamento com o diretor técnico da FA, John McDermott, que remonta ao tempo em que os dois estavam juntos no Spurs. Fontes disseram à ESPN que eles continuam próximos e que Pochettino estaria interessado em falar com a FA sobre o papel, se eles estivessem interessados.

Pochettino é creditado por incutir uma cultura positiva no Tottenham — guiando-os de forma improvável para a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2019, ao mesmo tempo em que os torna regulares entre os quatro primeiros. A cultura será uma consideração importante para a FA, dado que um dos maiores sucessos de Southgate foi fazer os jogadores quererem jogar pela Inglaterra novamente, redefinindo seu relacionamento com a seleção nacional. Isso não pode ser negligenciado sem ele.

A possibilidade de um ex-jogador internacional argentino comandar a Inglaterra criaria complicações, não menos importante revivendo um debate sobre as Ilhas Falkland — um arquipélago na costa da Argentina sob domínio britânico. A Argentina contesta esse direito de soberania há mais de 200 anos.

Da mesma forma, contratar um técnico alemão como Thomas Tuchel seria um obstáculo a ser superado na mente de muitos. No entanto, Tuchel fala inglês excelente (melhor que Pochettino) e tem um pedigree inegável, tendo vencido a Liga dos Campeões com o Chelsea, enquanto também treinou o Borussia Dortmund, o Paris Saint-Germain e, mais recentemente, o Bayern de Munique. Ambos os técnicos são solteiros e, ao contrário de Eriksson ou Capello antes de suas respectivas nomeações, ambos já são bem conhecidos e admirados na Inglaterra.

Os ex-jogadores

Steven Gerrard e Frank Lampard fazem parte da chamada “Geração de Ouro” da Inglaterra, um período na década de 2000 em que os Três Leões tinham uma galáxia de estrelas em campo, mas não conseguiam realizar nenhuma grande homenagem.

Nem Howe nem Potter podem contar com a mesma experiência de jogo de Gerrard ou Lampard. Os antigos companheiros de equipe no meio-campo da Inglaterra estão em quarto e oitavo na lista de aparições de todos os tempos da seleção nacional, respectivamente.

No entanto, ambos tiveram carreiras gerenciais complicadas. Gerrard venceu o título da Premiership Escocesa com o Rangers em 2021, mas posteriormente teve dificuldades no Aston Villa antes de se juntar ao clube da Saudi Pro League, Al Ettifaq. Lampard quase conseguiu que o Derby County fosse promovido do Championship — perdendo a final do playoff de 2018-19 para o Aston Villa — em seu primeiro papel gerencial antes de guiar o Chelsea para a Liga dos Campeões. Ele foi demitido em janeiro de 2021 e substituído por Tuchel, que venceu a Liga dos Campeões cinco meses depois.

Os tiros longos

Nenhuma nomeação animaria mais os torcedores da Inglaterra do que Jürgen Klopp ou Pep Guardiola sucedendo Southgate. Uma crítica importante a Southgate tem sido que este grupo de jogadores da Inglaterra precisa de um técnico progressivo e de grande nome para moldar o talento individual de ataque da Inglaterra em uma força coletiva poderosa.

Klopp está tecnicamente disponível após deixar o Liverpool. No entanto, ele sugeriu que pode nunca mais treinar e, mesmo que retorne, como muitos esperam, Klopp certamente vai querer uma longa pausa, tendo citado falta de energia como razão para deixar Anfield.

Curiosamente, a FA deu a entender que tem uma opção provisória, se necessário, o que significa que pode esperar pela pessoa certa. A Inglaterra tem jogos da Liga das Nações da UEFA contra a República da Irlanda, Finlândia e Grécia para terminar o ano e as eliminatórias da Copa do Mundo não começam até março de 2025, então há tempo — em teoria — se a FA quiser esperar por Klopp. O técnico de 57 anos descartou a possibilidade de comandar outro clube na Inglaterra, mas não a seleção nacional.

Guardiola tem contrato com o Manchester City até 2025 e seu sucesso fenomenal lá o tornaria uma opção atraente para quase qualquer federação ou clube no futebol mundial. Como um catalão orgulhoso e um apoiador da independência de sua região natal, Guardiola também se distanciou de treinar a seleção espanhola.

Seria necessário um plano extremamente ambicioso e caro para atraí-lo para o comando da Inglaterra. Mas ele já havia falado sobre um dia tentar a sorte na gestão internacional.

“Eu gostaria de jogar uma Copa do Mundo e uma Eurocopa”, disse ele em 2018. “Eu gostaria de viver nessa situação.”

Em sua mensagem de despedida a Southgate, Bullingham declarou que havia tornado “o trabalho impossível possível”. Quem quer que venha a seguir sabe que tem apenas um objetivo: vencer a Copa do Mundo de 2026.