Praça 12 de Abril será palco do Festival Penedo Sabor & Jazz, nos dias 26 e 27 de julho

Inscrições para as oficinas gastronômicas e musicais já estão abertas; Evento contará com a presença de chefs renomados e conhecidos nacionalmente

Já é neste final de semana! Nos dias 26 e 27 de julho, a cidade de Penedo vai ser palco da edição piloto do Festival Penedo Sabor & Jazz. O evento vai acontecer por toda a extensão da Praça 12 de Abril, em frente à Orla do Rio São Francisco, e vai contar com atrações musicais e gastronômicas.

Dentre as atrações gastronômicas, estão confirmadas oficinas e aulas-show que serão ministradas por chefs renomados e conhecidos nacionalmente, a exemplo de Jonatas Moreira (Restaurante Akuaba – Maceió), Antônio Mendes (Nalva Cozinha Autoral – Piranhas), Vitor Generoso (Restaurante Divina Gula – Maceió) e Serginho Jucá (Restaurante SuR Arte Gastronômica – Maceió), que foi finalista no reality Mestre do Sabor, da TV Globo.

A programação artística vai contar com muito jazz e música boa, e será representada por músicos conhecidos em todo o Estado de Alagoas, a exemplo de Rony Ferreira Sexteto, Ricardo Lopes Trio e Ana Gal e Clube do Jazz Maceió no show Divas do Jazz, e os penedenses Francis Batistas e Júnior Maia e Núbia Alexandre.

O Festival Penedo Sabor & Jazz enaltece a gastronomia do município, proporcionando o diálogo entre a arte musical e a cultura típica penedense, estimulando o empreendedorismo criativo e a integração de bares e restaurantes locais, através do resgate de receitas tradicionais e inovação da culinária penedense.

Aulas-show

O público poderá participar de aulas-show, que serão ministradas pelos chefs convidados, dentro da Unidade Móvel de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), instalada na Praça 12 de Abril. Os profissionais, ao mesmo tempo em que vão fazer, vão ensinar receitas com ingredientes tipicamente regionais.

O chef Serginho Jucá vai fazer um Arrumadinho de Camarão com Alioli de Cheiro Verde e Vinagrete de Maxixe, e o chef Antônio Mendes, um MC Chico, que é um sanduíche com peixe do Rio São Francisco. Uma receita com Carne de Sol será preparada pelo chef Vitor Generoso, já o Jonatas Moreiras, vai utilizar um jacaré como elemento principal do seu prato.

Vale ressaltar que, as aula-show terão vagas limitadas. Inscreva-se:

– Aula-show com o chef Serginho Jucá: https://doity.com.br/aula-show-1-sabor-jazz-235387-20240719122728

– Aula-show com o chef Antônio Mendes: https://doity.com.br/aula-show-1-sabor-jazz-235387-20240719122728

– Aula-show com o chef Vitor Generoso: https://doity.com.br/aula-show-1-sabor-jazz-235387-20240719122728-235398-20240719123822-235402-20240719124108

– Aula-show com o chef Jonatas Moreira: https://doity.com.br/aula-show-1-sabor-jazz-235387-20240719122728-235398-20240719123822-235402-202407191241-235403-202407

Oficinas gastronômicas

As oficinas gastronômicas serão ministradas pelos instrutores especializados do Senac Alagoas, que vão ensinar aos interessados receitas de drinks, sobremesas e frutos do mar. As oficinas serão realizadas dentro da Unidade Móvel de Gastronomia.

Inscreva-se:

– Oficina Gastronômica SENAC 01 – https://doity.com.br/oficina-2-gastronomia-sabor-jazz

– Oficina Gastronômica SENAC 02 – https://doity.com.br/oficina-3-gastronomia-sabor-jazz

– Oficina Gastronômica SENAC 03 – https://doity.com.br/oficina-3-gastronomia-sabor-jazz

Artesanato, oficinas e atrações musicais

E as oficinas não param. O público pode participar de oficinas musicais, que serão ministradas por grandes nomes da música alagoana.

O músico Everaldo Borges vai compartilhar seus conhecimentos acerca do saxofone, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo. Também na biblioteca, Ricardo Lopes vai ministrar uma oficina com Guitarra, focando na Harmonização e Improvisação do instrumento. No Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, o músico Rony Ferreira Sexteto vai ministrar a oficina ‘Linguagem de Jazz e improvisação – Base, sopros e voz.

Todas oficinas são gratuitas e terão certificados. Inscreva-se:

– Oficina de Saxofone com Everaldo Borges: https://doity.com.br/oficina-1-musical-sabor-jazz

– Oficina de Harmonização e Improvisação com Ricardo Lopes: https://doity.com.br/oficina-5-musical-sabor-jazz

– Oficina de Linguagem de Jazz e Improvisação – Base, sopros e voz com Rony Ferreira Sexteto: https://doity.com.br/oficina-6-musical-sabor-jazz

As atrações musicais ficarão por conta de Show Divas do Jazz com Ana Gal e o Clube do Jazz Maceió, com participação de Everaldo Borges; Ricardo Lopes Trio; Jazz Band, com Ronny Ferreira Sexteto; Francis Batista e a dupla Júnior Maia e Núbia Alexandre.

O artesanato penedense também estará sendo exposto e comercializado durante o Festival Penedo Sabor & Jazz. Mais de 10 artesãos estarão participando com os mais diversos tipos: pirogravura, bordado livre, fantoches, bonecas e bolsas, vasos decorados, biojoias e ecobags.

Pratos e bebidas

Pratos e bebidas de bares e restaurantes penedenses serão comercializados durante todos os dias do Festival Penedo Sabor & Jazz, em espaços instalados na Praça 12 de Abril. Os pratos serão vendidos por um preço único de R$ 25,00, exceto os sorvetes, que custarão R$ 15,00.

Serão comercializados os seguintes pratos: Camarão do Duke, do Bistrô Sr. Duke; Picanha Lampião, do Yspeto’s Grill; Cuscuz Ribeirinho, da A Carroça; Costelas Burguer BBQ, da Hango’s; Camarão do Imperador, da Ilha do Imperador; Galinha de Capoeira, do Novo Point; Churrasco Silva’s, da Silva’s Brasa; De’mare, do Perto de Casa; Pastel de Filé de Siri, do Restaurante do Siri; Sanduba de Carne de Sol do Sertão com Queijo Coalho, da Dunelli; Camarão a Jardineira, do Paraíso do Velho Chico e Daruma UMAI, do Daruma.

Os sorvetes de Queijo com Carne Seca, Rapadura, Cambuí, Caipirinha, Paçoca Premium e Cerveja com Pedaços de Chocolate serão comercializados pela Sorveteria Sorveshow Beach pelo valor único de R$ 15,00.

Bebidas penedenses como Kombucha Pirá, Cachaça Donzela, Água de Coco Coco Bom e Cerveja Artesanal da Camurupim Cervejaria também serão vendidas.

O Festival Penedo Sabor & Jazz é uma realização da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e conta com o apoio do Sebrae Alagoas, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Alagoas (Abrasel Alagoas), do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR/AL), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), da Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), entre outros parceiros.

Confira programação completa:

SEXTA-FEIRA, DIA 26

MANHÃ:

Inovatur – Explorando Potenciais Turísticos (parceria com o Sebrae Penedo)

Local: Cine Penedo, 8h às 12h

8h – Credenciamento e café de boas-vindas com apresentação e feira cultural

8h45 – Abertura oficial

9h – Sustentabilidade no Turismo: Eficiência Energética como Vantagem Competitiva com Wilma Maynart

9h50 – Linhas de Crédito para o setor de Turismo com Freddy Fonseca

10h20 – Rota Trilha Quilombola: do barro a chita

10h50 – Rota Gastronômica Vale dos Sertões

11h20 – Inovação e marketing turístico como diferencial competitivo para o turismo com Arypuanã Santiago

12h20 – Encerramento

Oficina musical de Saxofone com Everaldo Borges, das 11h às 13h

Local: Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

TARDE:

Oficina gastronômica SENAC, das 13h às 15h

Local: Unidade Móvel de Gastronomia do SENAC (Praça 12 de Abril)

Solenidade de Abertura do Penedo Sabor & Jazz, às 17h

Local: Praça 12 de Abril

Aula-show com o chef Serginho Jucá, das 17h30 às 18h30

Arrumadinho de Camarão com Alioli de Cheiro Verde e Vinagrete de Maxixe

Local: Unidade Móvel de Gastronomia do SENAC (Praça 12 de Abril)

Funcionamento da praça de alimentação e stands, das 17h às 22h

Local: Praça 12 de Abril

NOITE:

Show musical com Francis Batista, das 18h às 19h

Local: Praça 12 de Abril

Aula-show com o chef Antônio Mendes, das 19h30 às 20h30

MC Chico – sanduíche com peixe do Rio São Francisco

Local: Unidade Móvel de Gastronomia do SENAC (Praça 12 de Abril)

Show musical com Clube do Jazz Maceió no show Divas do Jazz, com participação de Everaldo Borges, das 20h às 22h

Local: Praça 12 de Abril

SÁBADO, DIA 27

MANHÃ:

Oficina Gastronômica do SENAC, das 9h às 11h

Local: Unidade Móvel de Gastronomia do SENAC (Praça 12 de Abril)

Oficina Gastronômica do SENAC, das 11h às 13h

Local: Unidade Móvel de Gastronomia do SENAC

Oficina musical de guitarra com Ricardo Lopes – ‘Harmonização e Improvisação’, das 11h às 13h

Local: Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo

TARDE:

Oficina musical com Rony Ferreira Sexteto – ‘Linguagem de Jazz e Improvisação – Base, sopros e voz’, das 15h às 17h

Local: Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos

Funcionamento da praça de alimentação e stands, das 17h às 22h

Local: Praça 12 de Abril

Show musical com Júnior Maia e Núbia Alexandre, das 17h às 18h

Local: Praça 12 de Abril

NOITE:

Aula-show com o chef Vitor Generoso, das 18h às 19h

Receita com Carne de Sol

Local: Unidade Móvel de Gastronomia do SENAC (Praça 12 de Abril)

Show musical com Ricardo Lopes Trio

Local: Praça 12 de Abril

Aula-show com o chef Jonatas Moreira, das 20h às 21h

Receita com Jacaré

Local: Unidade Móvel de Gastronomia do SENAC (Praça 12 de Abril)

Show musical com Rony Ferreira Sexteto, das 20h às 21h

Local: Praça 12 de Abril