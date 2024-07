Prática fracassada do Rifle Club de Thomas Matthew Crooks, claramente praticada desde então

Thomas Matthew Crooks claramente colocado em prática séria no campo de tiro antes de tentar matar Donald Trump – porque agora sabemos o quão ruim ele era atirador no ensino médio e por que ele não entrou para o time de rifle.

O TMZ conversou com fontes que estão diretamente familiarizadas com a tentativa de Crooks de entrar no time da Bethel Park High School, e fomos informados de que ele teve um esforço desastroso no campo de tiro… em algum momento entre 2018 e 2019, que resultou nele não fazer parte do time.