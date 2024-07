Prazo final para negociações da MLB em 2024 – O que fazer com Dodgers, Yankees e mais

O Chicago White Sox não negociou seu arremessador mais cobiçado no prazo de negociações da MLB. O San Diego Padres foi all-in para uma atualização do bullpen. E o Los Angeles Dodgers em uma onda de última hora conseguiu o melhor arremessador titular deste prazo.

Quais clubes tomaram as decisões certas? O que devemos acreditar (ou não acreditar) sobre o resto da temporada de beisebol? Agora que a poeira baixou do prazo de negociação de 2024, pedimos aos nossos especialistas da ESPN MLB para debater o que é real — e o que não é — daqui para frente.

Real ou não: os Dodgers são agora o time a ser batido em toda a MLB saindo do prazo final

Alden González: Não — principalmente porque a composição do elenco dos Dodgers ainda está muito incerta. Eles têm muita profundidade e muita versatilidade, mas também muitas lesões e muita incerteza. Os Dodgers não sabem onde seus dois novos jogadores utilitários, Tommy Edman e Amed Rosario, passarão a maior parte do tempo, principalmente porque Chris Taylor e Miguel Rojas estão na lista de lesionados. Eles não sabem onde Mookie Betts, seu astro defensor direito que virou segunda base e shortstop, jogará quando retornar de uma fratura na mão esquerda. Eles não sabem quando Max Muncy, um importante batedor do meio da ordem, voltará de sua distensão oblíqua. E eles não sabem quando — ou se — Yoshinobu Yamamoto retornará à rotação.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Não se engane: os Dodgers se saíram bem no prazo final. Eles mudaram para jogadores de impacto versáteis quando não conseguiram o outfielder diário que preferiam, ainda assim conseguiram um defensor central de elite em Kevin Kiermaier e, mais importante, conseguiram o arremessador titular da linha de frente que queriam em Jack Flaherty. Mas seu elenco — diferente do dos Phillies, por exemplo — ainda está cheio de incógnitas.

Jesse Rogers: Não. Eles se saíram bem em suas negociações, mas também preencheram buracos que os Phillies e outros times importantes não tinham necessariamente. Obviamente, se Edman pegar um raio, o potencial incrível de Michael Kopech for desbloqueado e Flaherty tiver os melhores dois meses de sua vida, então esses últimos dias parecerão realmente bons. Mas não acho que sejam os Dodgers e todos os outros. São os Dodgers com todos os outros. Há um punhado de equipes de elite, não apenas LA

Real ou não: os Padres são uma ameaça legítima para vencer a Liga Nacional após sua onda de apaziguadores no prazo final

González: Real. Um dos lemas do gerente geral de San Diego, AJ Preller, é que você precisa de jogadores de ponta para avançar continuamente na pós-temporada. Foi o que o levou a Juan Soto e Josh Hader dois verões atrás e, em menor extensão, o que o levou agora a Tanner Scott, sem dúvida o melhor reliever disponível, mas um que raramente foi vinculado aos Padres.

A maior necessidade dos Padres antes do prazo de negociação era começar a lançar, mas eles mudaram para um apaziguador de impacto quando não conseguiram atender às demandas no topo do mercado de titulares. Não conseguir esse tipo de titular pode acabar prejudicando. (Joe Musgrove teve duas passagens relacionadas a cotovelos na IL, embora os Padres pareçam otimistas, e Yu Darvish esteja lidando com um problema familiar, sem saber quando ele retornará.) Mas os Padres agora podem encurtar os jogos com os melhores deles.

O elenco deles pode ser o mais equilibrado entre os candidatos ao wild card da Liga Nacional.

Prévia do segundo tempo para todos os 30 times da MLB Quais times dominarão a reta final? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o intervalo do All-Star. Classificações, probabilidades de playoff e muito mais »

Kiley McDaniel: Real. Os Padres estavam com 63% de chances de playoff entrando na terça-feira. Depois de adquirir Jason Adam e Scott (e em menor grau Martin Perez e Bryan Hoeing), eles adicionaram uma ou duas vitórias ao seu recorde esperado. Isso pode não parecer muito, mas eles estão em uma parte de alta alavancagem da curva de vitórias no meio da corrida dos playoffs.

Mais importante, os melhores relievers em um time de playoff têm um impacto descomunal em outubro, com uma chance de que cada um possa lançar em todos os jogos da pós-temporada, dada a programação espaçada e jogos mais apertados em comparação à temporada regular. Os Padres adicionaram ao seu bullpen um-dois Robert Suarez e Jeremiah Estrada, efetivamente precisando de apenas cinco innings de seus titulares na pós-temporada. Não consigo pensar em um time com um monstro de bullpen de quatro cabeças como este no passado; se encaixa na personalidade de Preller para continuar inovando a gestão de escalação e girar o dial para 11 quando ele escolhe uma direção. Se o ataque fizer seu trabalho, essa é uma fórmula vencedora de playoff – desde que os Padres entrem no torneio.

Rogers: Real. As águas comerciais estavam tão turvas para Crochet no final, que havia um bom motivo para adiar isso para o inverno. E o White Sox ainda pode obter muito valor por ele na offseason, quando ele estiver totalmente esticado para o próximo ano, com dois anos restantes em seu contrato. Robert, por outro lado, é tão propenso a lesões que, se o White Sox pudesse ter atacado, eles deveriam ter feito isso. No entanto, ele é outro jogador por quem eles podem obter grande valor se ele pode terminar a temporada em campo. Seu talento é inegável.

McDaniel: Real. Se não fosse pelo pedido de contrato de Crochet antes do prazo final, ele deveria ter sido negociado e provavelmente teria obtido o melhor retorno. Mas fazia sentido ficar com Crochet dada a hesitação em torno da liga, dada sua limitação de innings, além de uma extensão de contrato que teria que começar do zero, com quase nenhum acordo comparável e um relógio correndo. Agora, Crochet parece bem provável que se mova durante o inverno, quando o limite de innings for eliminado como um problema e houver tempo para elaborar um plano de uso antes da temporada.

Robert representa uma situação difícil: ele está tendo sua pior temporada desde seu ano de novato, mas tem potencial de estrela (4,9 WAR na temporada passada) com três anos de controle do time restantes após esta campanha. Há uma chance real de que ele se recupere no ano que vem, e o White Sox conseguiria mais por ele no próximo prazo, mesmo com um ano a menos de controle. Mas se ele dividir a diferença entre seu desempenho de 2023 e 2024, movê-lo agora faria mais sentido. Estou inclinado a seguir em frente para construir o próximo núcleo de um clube competitivo do White Sox, e o cenário estará mais aberto no inverno, quando todos puderem redefinir suas listas. Eu estaria aberto a negociar com Robert agora, mas posso ver o processo de pensamento por trás de esperar um pouco mais; é um risco real, no entanto, esperar 12 meses e esperar que as coisas melhorem, em vez de ter um plano.

Real ou não: os Yankees ultrapassaram os Orioles como o melhor time da Liga Americana Leste no prazo final

David Schoenfield: Não. Olha, os Orioles não jogaram bem em julho. E eu certamente gostaria que eles tivessem jogado mais alto; Jack Flaherty e/ou um dos grandes braços do bullpen que foram negociados (Tanner Scott, Carlos Estevez, Jason Adam) teriam sido um bom upgrade. Eu também entendo que os preços pagos por esses relievers foram bem altos. Mas esse é o ponto: os Orioles jogaram pelo seguro.

Reclassificação dos acordos de prazo do ano passado Quais swaps da MLB de 2023 deram certo — e quais fracassaram. Bradford Doolittle »

Ainda assim, eles adicionaram uma profundidade de rotação muito necessária em Zach Eflin e Trevor Rogers; eu não teria problemas em colocar Eflin como meu titular nº 3 em uma série de playoffs atrás de Corbin Burnes e Grayson Rodriguez. O ataque ainda está pescoço a pescoço com os Yankees para o melhor na Liga Americana — embora eu não entenda bem a troca de Eloy Jimenez. Talvez os Orioles vejam algo que eles acham que podem consertar. Enquanto isso, os Yankees fizeram algumas mudanças — mas eles não abordaram uma rotação inicial que teve uma ERA de 5,37 em junho e 4,86 ​​em julho, então viu Gerrit Cole desistir de sua partida de terça-feira com fadiga. Hmm.

Jorge Castillo: Não. Os Yankees abordaram suas duas prioridades, melhorando o bullpen com técnicos de swing-and-miss muito necessários e adicionando outro bastão potente para alongar a escalação. Mas os movimentos em si não são suficientes para dizer que eles são agora os favoritos da AL East. Se eles passarão os Orioles depende se os jogadores entrincheirados em seus papéis terão melhor desempenho na reta final. Esse grupo inclui Anthony Volpe, Alex Verdugo e Gleyber Torres na escalação; Cole, Nestor Cortes, Marcus Stroman na rotação; e Clay Holmes fora do bullpen.

Os Orioles poderiam ter ido para isso, mas evitaram o risco. Ainda assim, com os jogadores que eles adicionaram àquela escalação carregada e Burnes no topo da rotação, eles melhoraram. Jackson Holliday, o consenso do prospecto nº 1 do esporte, estava a caminho para se juntar ao time na terça-feira também, servindo como um lembrete do jovem talento que os Orioles têm à disposição — nas ligas principais e secundárias.

Real ou não: o Mets é um time dos playoffs de 2024 após suas adições de prazo

Castelo: Real. O Mets não precisou abrir o banco de prospectos para uma mudança colossal para permanecer no caminho para uma vaga de wild-card. Eles precisavam elevar o piso do corpo de arremessadores para complementar melhor um ataque de elite, e eles fizeram exatamente isso. Paul Blackburn deve pelo menos comer innings valiosos depois que o Mets perdeu recentemente Kodai Senga (panturrilha) pelo restante da temporada e Christian Scott (cotovelo) por cerca de um mês. Phil Maton, Ryne Stanek e Huascar Brazoban devem melhorar um bullpen com uma ERA de 4,41 desde 1º de junho. O Mets teve o melhor recorde no beisebol nas últimas seis semanas. Essas mudanças devem ajudar a sustentá-los na reta final.

Notas do primeiro tempo para todos os 30 times da MLB Do primeiro tempo dominante dos Phillies ao péssimo começo do White Sox, damos uma olhada no desempenho de cada clube até agora nesta temporada. David Schoenfield »

Schoenfield: Real. Eles não fizeram nenhuma mudança de impacto, mas melhoraram nas bordas com Jesse Winker (que vai para a base e ajuda a escalação contra arremessadores destros), alguns jogadores do bullpen em Phil Maton, Ryne Stanek e Huascar Brazoban, e uma opção de rotação em Paul Blackburn. Nada muito emocionante aí, mas o Mets tem o melhor recorde nas ligas principais desde 12 de junho, graças a uma escalação que marcou mais corridas. A lesão de Kodai Senga, em sua primeira partida da temporada, foi um grande golpe, mas acho que esse momento continua. Estou escolhendo os Padres, Diamondbacks e Mets como meus times curinga da NL — com os Braves de fora.