Prazo final para negociações da MLB em 2024: por dentro do plano do New York Yankees

NOVA YORK — Já faz quase 15 anos que o New York Yankees ganhou uma World Series — uma eternidade no Bronx — e a pressão para acabar com a seca está aumentando. É o que acontece quando você adquire Juan Soto no inverno antes de um ano de caminhada e ele passa o verão aumentando seu preço com outra temporada deslumbrante.

Soto e Aaron Judge, que recentemente chamou Soto de o melhor rebatedor que ele já viu, se tornaram os melhores rebatedores da franquia desde Babe Ruth e Lou Gehrig.

E ainda assim os Yankees estão 10-21 desde que começaram a temporada 50-22. O bullpen tem vazado após dois meses fortes. A rotação inicial se tornou inconsistente, apesar do retorno de Gerrit Cole de uma lesão. Mais notavelmente, a escalação em torno de Judge e Soto despencou desde que Giancarlo Stanton distendeu o tendão da coxa esquerda em 22 de junho.

“Precisamos de todos esses caras no final do dia”, disse Soto depois que os Yankees obtiveram produção de toda a escalação em uma vitória de 9-1 sobre o Tampa Bay Rays na segunda-feira. “Vai levar mais de dois caras para ir à World Series e vencê-la.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Soto sabe. Poucos dias após seu aniversário de 21 anos, ele ganhou uma World Series com o Washington Nationals de 2019. Cinco anos depois, ele está prestes a ganhar o jackpot na agência livre. Sua parceria histórica com Judge pode acabar depois de apenas uma temporada.

O objetivo dos Yankees é maximizar suas chances com Soto de riscas. Então, na próxima semana, até o relógio marcar 18h00 horário do leste dos EUA na terça-feira, o gerente geral Brian Cashman & Co. vasculhará o mercado de trocas em busca de talentos para melhorar um time que ainda está a apenas 1½ jogos atrás do primeiro colocado Baltimore Orioles na Liga Americana Leste.

Não é realista para os fãs, particularmente no mercado deste ano, esperar que Cashman preencha todos os buracos ou substitua todos os veteranos em dificuldades. Mas os Yankees estão se concentrando em duas áreas-chave que precisam de melhorias: seu bullpen e seu ataque, especificamente na terceira base e na segunda base. Adicionar um arremessador titular é outra possibilidade.

É preciso abrir mão de talento para adquirir talento. De acordo com fontes da liga, os Yankees estão dispostos a negociar o prospecto de outfield Spencer Jones no acordo certo, mas estão menos inclinados a mover Jasson Dominguez, o principal prospecto da organização.

Abaixo está uma análise mais detalhada das principais prioridades dos Yankees para o prazo final de negociações, com base em conversas com várias pessoas familiarizadas com o pensamento da diretoria.

Lidando com a ofensa

Em um mundo ideal, Dominguez teria substituído o lesionado Stanton no elenco há um mês, depois de ter se destacado como arremessador da liga menor em seu retorno da cirurgia de Tommy John. Mas Dominguez voltou para a lista de lesionados no mês passado com uma distensão oblíqua.

O novato Ben Rice tem sido uma faísca desde que foi chamado para substituir Anthony Rizzo, que quebrou o antebraço em junho, e agora é o rebatedor inicial do time contra arremessadores destros. O catcher Austin Wells chegou ao ponto de limpeza ao registrar um wRC+ de 155 em 26 jogos desde 15 de junho, bom para o terceiro lugar no clube durante a reta final. Ambos são pontos positivos. Mas sua importância neste ponto da temporada destaca os problemas ofensivos dos Yankees.

O defensor esquerdo Alex Verdugo tem sido o pior rebatedor nas ligas principais desde 15 de junho, um dia após uma performance de três rebatidas no Fenway Park. Seu fWAR de -0,7 e média de rebatidas de 0,154 durante o trecho o coloca em 168º lugar entre 169 jogadores qualificados. Seu OBP de 0,220, porcentagem de rebatidas de 0,222 e 29 wRC+ estão todos em último lugar nesse intervalo.

Um mercado com rebatidas de impacto limitado pode ditar se adicionar outro jogador externo é uma opção para os Yankees, mas — com o retorno iminente de Stanton à posição de rebatedor designado, Trent Grisham por perto para jogar como um defensor central de elite e Dominguez potencialmente disponível nas próximas semanas — o clube tem mais flexibilidade no campo externo do que no campo interno, o que tem sido péssimo.

É quase agosto. A essa altura, o terceira base DJ LeMahieu e o segunda base Gleyber Torres não estão mais apenas tendo um começo ruim. Eles são grandes decepções pesando sobre os Yankees.

Rastreador de prazo de negociação da MLB 2024 Aqui estão todas as nossas últimas informações, à medida que as 18h (horário do leste dos EUA) do dia 30 de julho se aproximam. Rumores, notícias, últimas atualizações, análises »

Torres, 27, está tendo um pesadelo de temporada de caminhada. Ele está rebatendo .230 com um OPS de .658 em 97 jogos. Ele lidera todos os segunda base com 12 erros. Ele produziu 0,6 WAR, bom para 17º entre 20 segunda base qualificados. Ele custou a si mesmo milhões de dólares de agente livre neste inverno.

LeMahieu, bicampeão de rebatidas, está com médias de .183/.275/.229 em 41 jogos desde sua estreia na temporada no final de maio, após fraturar o pé no treinamento de primavera. Ele conseguiu apenas quatro rebatidas extras. Ele fez seu primeiro home run da temporada na segunda-feira. Seu 52 wRC+ é o nono pior nas ligas principais entre jogadores com pelo menos 150 aparições no bastão.

No fim de semana, o técnico dos Yankees, Aaron Boone, disse que LeMahieu, 35, “ganhou” a oportunidade de jogar apesar de sua prolongada queda. Mas ele também disse que LeMahieu tem estado na escalação na maioria dos dias, rebatendo em nono, porque é onde os Yankees estão “em termos de escalação”.

Os Yankees seguirem em frente com qualquer um dos veteranos — seja por troca ou DFA — é altamente improvável, especialmente no caso de LeMahieu, que está no quarto ano de um acordo de seis anos e US$ 90 milhões. Mas os Yankees estão procurando por atualizações que possam mover um, se não ambos, para papéis menores.

As opções incluem o infielder do Los Angeles Angels Luis Rengifo, que tem uma linha de slash de .314/.357/.439 em 70 jogos. Rengifo, um rebatedor ambidestro de 27 anos com um ano de controle do time após esta temporada, fez 62 de suas 64 partidas na segunda ou terceira base.

Os Yankees perguntaram sobre o infielder All-Star do Colorado Rockies, Ryan McMahon, mas o time já disse a ele que ele não seria negociado, de acordo com uma fonte da liga. Os Yankees também têm interesse no infielder do Cincinnati Reds, Jonathan India, mas não se espera que os Reds o disponibilizem, a menos que caiam na corrida do wild-card da National League na próxima semana, de acordo com fontes da liga.

O jogador de campo interno do Chicago Cubs, Nico Hoerner, pode estar disponível agora que o presidente de operações de beisebol do Cubs, Jed Hoyer, declarou que a equipe fará mudanças no prazo final com “2025 e além em mente”. O defensor central do Miami Marlins, Jazz Chisholm, que começou sua carreira como segunda base, daria um toque especial aos Yankees, mas a organização tem preocupações sobre como sua personalidade se encaixaria dentro do vestiário, de acordo com uma fonte da liga.

A necessidade de um infielder talvez tivesse sido reduzida se Jon Berti, adquirido de Miami um dia antes do dia de abertura, estivesse saudável. Mas o veterano infielder está na lista de lesionados desde o começo de junho com uma distensão na panturrilha, e sofreu um revés na semana passada — dias antes de ele ser escalado para uma tarefa de reabilitação.

Reforçando o bullpen

Os Yankees têm caçado por atualizações no bullpen no último mês. A prioridade é um apaziguador dominante no final do inning — ou dois — que erre os bastões. O fechador Mason Miller do Oakland Athletics está no topo da lista de desejos deles — e de quase todos os outros concorrentes –, mas o preço do Oakland pelo arremessador com a maior taxa de strikeout nas ligas principais e sob controle do time até 2029 é astronômico, tornando um acordo por ele altamente improvável.

O Marlins All-Star closer Tanner Scott, o Nationals All-Star closer Kyle Finnegan, o Angels closer Carlos Estévez e o preparador do Toronto Blue Jays Yimi Garcia estão entre as opções realistas. Dos quatro, apenas Finnegan está sob controle da equipe além desta temporada.

Scott está em quarto lugar entre os principais apaziguadores da liga em Probabilidade de Vitória Adicionada, apesar de uma taxa de caminhada de 14,8%. Ele tem uma ERA de 1,24, FIP de 3,35 e uma taxa de strikeout de 28,7% que lideraria os apaziguadores dos Yankees. Ele também daria aos Yankees um canhoto para se juntar aos destros Clay Holmes, Tommy Kahnle e Luke Weaver no back end do bullpen.

Garcia, que recentemente retornou da lista de lesionados, manteve os oponentes com uma média de rebatidas de .150 e OPS de .510 com um WHIP de 0,759, ERA de 2,48 e FIP de 2,77 em 29 innings em 28 aparições. A taxa de strikeout de 36,4% do destro é a nona nas ligas principais entre os relievers.

Estévez tem uma ERA de 2,45, um WHIP de 0,758 e uma taxa de walk de 4,1%, que é o 11º entre os relievers em 33 jogos. Finnegan ostenta uma ERA de 2,32, apesar de um FIP de 4,00, e é o 16º entre os relievers em WPA com 44 strikeouts em 42⅔ innings em 44 aparições.

Possivelmente adicionando um iniciador de profundidade

Se os Yankees não encontrarem uma maneira de melhorar sua escalação ou bullpen, eles podem reforçar a rotação inicial.

Por quase três meses, a rotação dos Yankees foi uma das melhores do beisebol sem Cole. Os titulares dos Yankees registraram pelo menos quatro innings em cada um dos primeiros 75 jogos do clube, um recorde da franquia. Então, os Orioles massacraram Luis Gil por sete corridas em 1⅓ innings em 20 de junho e a rotação de repente se tornou um problema.

Prévia do segundo tempo para todos os 30 times da MLB Quais times dominarão a reta final? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o intervalo do All-Star. Classificações, probabilidades de playoff e muito mais »

Desde aquela derrota, os titulares dos Yankees registraram a pior ERA coletiva (6,01) e o sexto menor número de innings (133⅓) nas ligas principais.

Há razões para acreditar que o grupo está virando a esquina. O retorno iminente de Clarke Schmidt de uma distensão no lat — no sábado, ele fez sua primeira sessão de bullpen desde que chegou à lista de lesionados em 30 de maio — deve dar um impulso aos Yankees. Cole tem estado mais próximo do Cole clássico em suas duas últimas partidas, segurando os oponentes em duas corridas em 12 innings. Gil parece ter se recuperado de uma fase difícil em suas últimas três saídas. Carlos Rodón registrou na segunda-feira talvez sua melhor partida da temporada, segurando os Rays em uma corrida em sete innings com 10 strikeouts, o recorde da temporada.

Mas espera-se que os Yankees reduzam o uso de Gil na reta final — ele já registrou 107⅓ innings, seu maior número na história do pro ball — em sua primeira temporada completa desde que passou pela cirurgia de Tommy John. Isso pode significar limitar sua carga de trabalho dentro das partidas ou movê-lo para o bullpen.

Sem nenhum prospecto pronto para a liga principal batendo na porta, os Yankees podem decidir adquirir ajuda para reforçar a rotação. Se eles miram em alguém para fornecer profundidade ou um titular da linha de frente, ainda não se sabe.