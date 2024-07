Prefeito de Paris nada no Sena e diz que está limpo para as Olimpíadas após ameaças de protestos contra cocô

Reproduzir conteúdo de vídeo



A prefeita de Paris pulou no Sena e saiu limpa… um grande alívio para ela, porque muitas pessoas disseram que iriam fazer suas necessidades no rio para protestar.

prefeito Ana Hidalgo pulou no rio mundialmente famoso para um mergulho rápido para mostrar aos seus compatriotas parisienses que o Sena está limpo o suficiente para sediar eventos de natação ao ar livre e cerimônias de abertura das Olimpíadas.

Confira as fotos… Hidalgo está dando o seu melhor Katie Ledecky impressão enquanto ela atravessa as águas agitadas do rio em sua roupa de neoprene – seguida de perto por alguns outros altos funcionários de Paris.

Hidalgo disse à mídia reunida que a água é agradável e refrescante… e, o mais importante, totalmente limpa para as Olimpíadas que começam na próxima sexta-feira – uma boa notícia desde que os manifestantes franceses ameaçaram transformar o rio em seu banheiro pessoal no mês passado.

ICYMI … depois de Hidalgo e do presidente francês Emmanuel Macron – que não compareceu à natação – se ofereceram para nadar no rio para provar que era seguro o suficiente para os atletas, os manifestantes disseram que planejaram um demonstração de defecação – dizendo que jogariam lixo no rio para atacar seus políticos.

Na verdade, um site mostrava aos franceses fora de Paris quando deveriam fazer cocô no rio para que seus “presentes” chegassem aos políticos a tempo e a hashtag “jechiedanslaSeine” – “Estou fazendo cocô no Sena” – virou tendência no X. Hidalgo acabou atrasando sua natação por causa das recentes eleições antecipadas no país… embora imaginemos que os fanáticos por fezes não tenham ajudado.

Aliás… um grupo de monitoramento chamado Eau de Paris vem testando a água há meses e recentemente afirmou que havia uma quantidade perigosa de E.coli presente – daí a queda do político. Notícias da NBC relata que esses níveis melhoraram desde que foram relatados pela primeira vez no início de junho.

