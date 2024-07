Prefeito Ronaldo Lopes assina ordens de serviço para pavimentação de ruas da cidade e urbanização da orla da Ponta Mofina

Um ato administrativo simples, mas de grande importância para Penedo. Foi assim que o Prefeito Ronaldo Lopes iniciou o anúncio de novos investimentos em melhoria da qualidade para o povo, ordens de serviço assinadas nesta sexta-feira, 05.

Ao lado de secretários municipais, vereadores e servidores, o gestor divulgou as localidades que serão atendidas com pavimentação de ruas e também a urbanização da orla do povoado Ponta Mofina, localizado às margens do rio São Francisco.

O trabalho que vai eliminar a poeira do verão e a lama no inverno das ruas da cidade foi viabilizado com recursos enviados pelo deputado federal Rafael Brito que totalizam seis milhões de reais.

A parceria com o parlamentar alagoano vai beneficiar os Loteamentos São Gonçalo, Ouro Verde e Santa Luzia, o Campo Redondo e ainda a chamada Rua dos Ciganos, no Loteamento São Rafael, se estendendo até a Escola Municipal Josef Bergmann, atendendo prioridade que também consta no plano de trabalho das demais localidades com unidade de ensino da rede pública municipal.

Outra importante via pública que também vai ganhar calçamento em paralelepípedos é a Rua Santa Margarida, uma das principais ligações para Vila Matias e localidades vizinhas.

Ronaldo Lopes agradeceu o apoio do deputado Rafael Brito e o empenho da Secretária Amanda Lima, assim como da equipe da SEINFRA, na elaboração dos projetos que viabilizaram a captação da verba.

E com recursos próprios da Prefeitura de Penedo, a comunidade da Ponta Mofina vai ganhar uma orla urbanizada, estruturando o espaço público com praça e equipamentos no local com grande fluxo de pessoas nos finais de semana para curtir o lazer no rio São Francisco.

