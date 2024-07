Prefeito Ronaldo Lopes inaugura praça no povoado Capela e assegura pavimentação do acesso para região da APA da Marituba

Moradores do povoado Capela voltaram a se reunir na praça construída durante a gestão Ronaldo Lopes para a entrega oficial da área de lazer e convívio, obra realizada com recursos próprios do município projetada pela SEINFRA e executada por meio da SEMARH.

Ao lado do povo e acompanhado por secretários municipais e vereadores, Ronaldo Lopes conversou com a população e assegurou a pavimentação do acesso às comunidades localizadas na região da várzea do Rio Marituba.

Ele destacou que a construção da praça atende pedido do vereador Derivan Thomaz. que não pode comparecer à solenidade, espaço público que deverá ser identificado com o nome do falecido líder comunitário Aluísio Ferreira, conforme proposta feita na ocasião pelo vereador Valdinho Monteiro.

O parlamentar falou em nome da Câmara Municipal de Penedo, destacando o trabalho da administração Ronaldo Lopes na zona rural, desde a manutenção das estradas vicinais às obras como reconstrução de escolas e apoio para a agricultura.

Responsável por conseguir emendas parlamentares que viabilizaram a pavimentação entre comunidade daquela região, Valdinho Monteiro agradeceu a atenção do prefeito ao homem do campo e por cumprir seus compromissos.

SECOM PMP