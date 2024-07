Prefeitura de Penedo instala novo raio-x na UPA

A gestão municipal instalou um novo raio-x na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), aparelho com tecnologia de ponta da marca AltusDR que proporcionará aumento na produtividade e na qualidade do exame, inclusive em seu resultado, a partir desta terça, 23.

Além do novo aparelho de raio-x na UPA de Penedo, o investimento da Secretaria de Saúde de Penedo inclui uma estação de trabalho, impressora DRY e insumos para a produção dos resultados.

Moderno e versátil, o equipamento realiza exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e de extremidades, contando com mesa fixa que suporta até 200 kg e garantia por 36 meses, com manutenções a cargo do fabricante durante esse período.

O novo raio-x da UPA de Penedo foi adquirido depois de duas tentativas em processo de adesão de compra, um através de Ata de Registro de Preço (ARP) de Salvador-BA, inviabilizada porque o processo não progrediu ao tempo da vigência da ARP. A segunda tentativa ocorreu junto ao Governo da Paraíba, com todos os trâmites realizados pela Prefeitura de Penedo, sendo que a autorização só ocorreu depois da compra dos equipamentos.

Com isso, a gestão municipal resolveu realizar um processo licitatório, uma vez que ficaria inviável aguardar mais tempo para elaborar a adesão de outra ata de registro de preço, caminho legal previsto em lei e mais curto para a aquisição ou contratação de serviço com um certo grau de complexidade, como equipamento de raio-x.

O novo processo de aquisição foi aberto em abril de 2024, tendo o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município que aprovou a aquisição e foi publicado nos diários oficiais do município, estado e união em 22 de maio.

A disputa ocorreu no dia 06 junho e no dia 18 do mesmo mês foi homologada, gerando assim o contrato que foi assinado e enviado para a empresa vencedora para fatura e envio do equipamento que chegou em Penedo no dia 18 de julho e já está funcionando na UPA.

