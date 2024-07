Prêmio em dinheiro do WNBA All-Star Game 2024: quanto os jogadores ganham por participar do jogo deste ano

EA WNBA revelou recentemente sua escalação para o jogo All-Star de 2024, que acontecerá em 20 de julho no Centro de pegadas em Phoenix. Este elenco de elite, decidido por meio de uma combinação de votos de fãs, votos de jogadores e contribuições de jornalistas esportivos e locutores, é aguardado com grande expectativa.

Não se trata apenas de direitos de se gabar para os 12 jogadores selecionados; eles também recebem um bônus por sua participação. Um destaque é a armadora do Indiana Fever, Caitlin Clark, que faz parte do time All-Star em seu ano de estreia.

Caitlin Clark prioriza o sucesso da equipe em vez de quebrar o recorde de assistências da WNBA

O bônus por ser selecionado como um Todas as estrelas da WNBA é de US$ 2.575, o que parece impressionante até você comparar com os ganhos de NBA All-Stars. A diferença é impressionante. Em 2018, a NBA aumentou o bônus para seus vencedores do All-Star para US$ 100.000, com os jogadores do time perdedor ainda levando para casa US$ 25.000. Isso significa que Estrelas da WNBA ganham apenas cerca de 10% do que ganham os jogadores perdedores do elenco masculino.

O MVP do Todas as estrelas da WNBA jogo leva para casa $ 5.150, enquanto os vencedores do concurso de 3 pontos e da competição de habilidades ganham $ 2.575 cada. Os participantes desses concursos ganham $ 1.030. Em contraste, a NBA oferece um prêmio em dinheiro significativamente maior para concursos semelhantes, com os vencedores do concurso de 3 pontos e da competição de habilidades recebendo $ 50.000 cada.

A crescente popularidade da WNBA sinaliza esperança de aumento salarial para as jogadoras

Apesar da grande diferença de rendimentos entre os WNBA e NBAhá esperança no horizonte para WNBA jogadores. Com a liga experimentando um aumento em popularidade, público e audiência, um aumento na renda dos jogadores parece iminente. No entanto, isso provavelmente exigirá negociações por meio de um novo acordo de negociação coletiva.

Josh Peter do USA Today previu que o Associação Nacional de Jogadoras de Basquete Feminino (WNBPA) optará por sair do existente Acordo Coletivo de Trabalho (CNC) antes do prazo final de 1º de novembro. Espera-se que essa mudança traga mudanças significativas e potencialmente maiores ganhos para as jogadoras da WNBA.

À medida que a WNBA continua a crescer e ganhar força no mundo dos esportes, fica claro que as jogadoras estão prontas para lutar pela compensação que merecem. Com as próximas negociações e potenciais mudanças no horizonte, é um momento emocionante para o futuro do basquete feminino.