Prêmio em dinheiro para atletas olímpicos, dentro da Cidade Proibida, se preparando para um asteroide: fique por dentro das histórias do dia

1️⃣ Medalhas e dinheiro: Alguns atletas treinam a vida inteira pela chance de competir nas Olimpíadas. Os vencedores são recompensados ​​com medalhas de ouro, prata e bronze, é claro, mas há um debate acalorado sobre se eles também devem receber prêmios em dinheiro.

2️⃣ Não é brincadeira: A banda de rock cômico de Jack Black, Tenacious D, cancelou as datas restantes da turnê depois que o membro Kyle Gass provocou reação negativa com uma aparente piada sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump.

3️⃣ Treinos HIIT: O treinamento intervalado de alta intensidade tem sido uma tendência fitness popular há anos porque você pode queimar muitas calorias em um curto período de tempo. Algumas pessoas com problemas nos joelhos ou de equilíbrio são cautelosas, mas você ainda pode fazer seu coração bater sem todos os pulos.

4️⃣ Corrida espacial: Um asteroide do tamanho de um navio de cruzeiro chegará a 32.000 km da Terra em 2029. Os trabalhos de preparação já começaram para uma missão que acompanhará o asteroide Apophis.

5️⃣ Levantando a tampa: A secreta Cidade Proibida da China já foi um dos lugares mais poderosos do planeta. Um historiador com acesso raro aos arquivos lacrados do palácio está lançando luz sobre alguns mistérios culinários.

☕ Lendo o futuro: A arte de interpretar borra de café remonta a 500 anos na Turquia. Em uma reviravolta moderna, os jovens se voltaram para leituras online, trazendo a prática mística para o século XXI.

Ler o futuro usando borra de café ganha um toque de alta tecnologia na Turquia

• EUA aumentaram a segurança após informações sobre conspiração iraniana para matar Trump; nenhuma ligação conhecida com o tiroteio

• Aliados de Biden pressionam para acelerar a votação de nomeação em meio à reação dos democratas

• O senador democrata Bob Menendez foi considerado culpado em julgamento federal por corrupção

💍 Feliz Aniversário? Jennifer Lopez e Ben Affleck acabaram de comemorar seu segundo aniversário de casamento, enquanto especulações giram sobre seu relacionamento. Eles recentemente colocaram sua casa na Califórnia à venda e, segundo informações, estão morando separados.

🐋 Mistério aquático: Cientistas estão se esforçando para descobrir se uma criatura que apareceu em uma praia na Nova Zelândia é uma das baleias mais raras do mundo.

🌪️ Esse é o número de tornados registrados pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos até agora neste ano, quando a temporada de tempestades começou de forma acelerada.

🏨 Novo capítulo: O icônico Mirage Hotel and Casino na Las Vegas Strip fechará amanhã após mais de três décadas. Ele passará por extensas reformas e reabrirá em 2027 como Hard Rock Las Vegas com uma torre de 700 pés de altura em forma de guitarra.

🇧🇷 Qual versão do hino nacional de qual cantor country no Home Run Derby da Major League Baseball se tornou viral?

A. LeAnn Rimes

B. Miranda Lambert

C. Ingrid Andress

D. Carrie Underwood

😎 Gostamos de encerrar as coisas com uma nota positiva: A internet está enlouquecida pelas roupas que os atletas mongóis usarão nas cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas de Verão em Paris. Elas apresentam coletes bordados, túnicas plissadas e acessórios inspirados em trajes tradicionais. Dê uma olhada.

🧠 Resposta do teste: C. Ingrid Andress pediu desculpas por sua apresentação de “The Star-Spangled Banner” antes do Home Run Derby, dizendo que estava bêbada e está se internando em uma clínica de reabilitação.

