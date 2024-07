Prêmios de boxe de meio de ano: Melhor nocaute, lutador, luta e muito mais

Depois de mais de seis meses de boxe e muitos cards de luta ao redor do mundo, é hora de escolher o melhor do primeiro semestre de 2024. De performances individuais incríveis na divisão dos pesos pesados ​​a nocautes inesquecíveis, surpresas e lutas cheias de ação, o esporte do boxe estabeleceu um alto padrão para o resto do ano.

Pela primeira vez desde Lennox Lewis em 2000, temos um campeão indiscutível dos pesos pesados, e pela primeira vez, um campeão indiscutível dos pesos palha foi coroado no boxe feminino. Um campeão causou uma impressão poderosa com um nocaute impressionante, e outro sofreu uma grande reviravolta em seu retorno para casa.

Mike Coppinger e Nick Parkinson relembram alguns momentos memoráveis ​​da metade do ano.

Lutador masculino do semestre: Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk, à esquerda, e Tyson Fury lutaram 12 rounds difíceis em 18 de maio e, no final, Usyk superou Fury nos placares por 114-113, 115-112 e 113-114. EPA/ALI HAIDER

Usyk realizou um feito incrível com sua vitória por decisão dividida sobre Tyson Fury em maio. Foi o segundo campeonato indiscutível de sua carreira depois que ele ganhou todos os quatro cinturões no cruiserweight.

Fury superou Usyk em quase 40 libras e desfrutou de vantagens significativas em altura e alcance. “The Gypsy King” colocou tudo em bom uso na primeira metade da luta, quando ele superou Usyk no boxe de longa distância.

Mas o medalhista de ouro olímpico se recuperou na reta final, exibindo a habilidade incrível que o levou ao campeonato unificado dos pesos pesados ​​com duas vitórias sobre Anthony Joshua.

Agora, Usyk é o campeão indiscutível dos pesos pesados, o primeiro desde Lennox Lewis em 2000. A vitória também o lançou ao topo do ranking libra por libra da ESPN. O ucraniano de 37 anos deve conseguir garantir o título de Lutador do Ano com outra vitória sobre Fury na revanche marcada para 21 de dezembro em Riad, Arábia Saudita. — Cobre

Lutadora feminina do semestre: Seniesa ‘Super Bad’ Estrada

Seniesa Estrada, acima, derrotou Yokasta Valle em março, para se tornar a campeã mundial indiscutível dos pesos-palha. Mikey Williams/Top Rank

Estrada foi coroada campeã indiscutível do peso mínimo/peso palha em março ao derrotar sua maior rival, a costarriquenha Yokasta Valle, consolidando seu lugar entre as melhores do boxe feminino.

As categorias de peso mais leves recebem menos atenção no boxe, mas Estrada merece reconhecimento por se tornar a primeira campeã indiscutível na categoria de peso mais leve da história do boxe feminino.

Estrada (26-0, 9 KOs), 32, de Los Angeles, prevaleceu em uma luta emocionante com Valle, já que sua velocidade de mão e contra-ataque provaram ser cruciais para vencer alguns rounds em uma luta acirrada. Estrada trocou de posição para conter Valle, e uma revanche seria popular devido à rivalidade entre elas. Sandy Ryan e Gabriela Fundora também tiveram grandes vitórias em 2024. — Parkinson

Luta masculina do semestre: Usyk-Fury

Este era um campeonato de boxe peso-pesado do mais alto nível, dois lutadores peso por peso competindo pelo maior prêmio do esporte.

Usyk-Fury apresentou quase tudo o que você quer de um confronto que ganha honras de luta do ano. Houve várias mudanças de momentum, com Fury à frente nos cartões de pontuação indo para a segunda metade da luta.

Houve muito drama depois que Usyk acertou 14 socos sem resposta que quase forçaram o árbitro Mark Nelson a parar a luta, mas no final resultou em um knockdown no nono round depois que as cordas seguraram Fury. E a disputa foi acirrada, com Usyk superando Fury nas cartas por decisão dividida.

A vitória de Fury por KO sobre Deontay Wilder foi nomeada Luta do Ano de 2021 pela ESPN. Agora, Fury tem uma grande chance de ganhar a honra pela segunda vez em sua carreira no Hall da Fama. — Cobre

Luta feminina do semestre: Natasha Jonas x Mikaela Mayer

Natasha Jonas, à direita, derrotou Mikaela Mayer em uma grande luta em janeiro na divisão meio-médio feminina. Alex Livesey/Getty Images

Jonas garantiu a melhor vitória da carreira com uma decisão dividida sobre Mayer para defender seu título de meio-médio em janeiro. Jonas segurou um final forte de sua desafiante americana, que sentiu que ela deveria ter sido declarada vencedora.

Mas Jonas teve um começo mais forte em uma luta com trocas ferozes. Jonas (15-2-1, 9 KOs), 40, que se tornou profissional em 2017 após competir como amador nas Olimpíadas de 2012 e dar à luz uma filha em 2015, teve um ótimo quinto round, mas Mayer teve o melhor dos rounds posteriores e acertou mais socos poderosos.

Mayer (19-2, 5 KOs), um atleta olímpico de 34 anos, subiu de peso para enfrentar Jonas e nunca pareceu deslocado no peso meio-médio.

Por mais divertida que tenha sido a luta, uma revanche parece improvável, já que Jonas pretende se aposentar este ano. Mayer ainda não anunciou sua próxima oponente. — Parkinson

KO do semestre: Gervonta ‘Tank’ Davis derrotou Frank Martin (KO no oitavo round)

Gervonta “Tank” Davis, à esquerda, conseguiu um nocaute incrível contra Frank Martin para manter seu título dos leves da WBA em junho, em Las Vegas. Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Embora as duas escolhas acima fossem óbvias, esta foi uma decisão acirrada, especialmente quando se considera o nocaute brutal de Joshua no segundo round sobre Francis Ngannou em março.

No entanto, Davis estava enfrentando um verdadeiro competidor leve — não um lutador de MMA em sua segunda luta de boxe — e eliminou Martin com uma sequência perfeita que o derrubou.

Davis prendeu Martin no canto, balançou-o com um uppercut de esquerda que o deixou congelado, então eliminou o lutador indefeso com um cruzado de esquerda monstruoso. Com a vitória enfática, Davis manteve seu ranking de peso leve da ESPN nº 1 enquanto se aproxima de uma luta de unificação em novembro com Vasiliy Lomachenko. — Cobre

Surpresa do semestre: Liam Paro derrotou Subriel Matias (decisão unânime)

Liam Paro, à esquerda, marcou a surpresa do ano até agora, em uma vitória por decisão unânime sobre Subriel Matias em junho para ganhar o título meio-médio júnior da IBF. Amanda Westcott/Sala de jogos

Paro era um azarão de +640 contra Matias, segundo a ESPN BET, mas quando você considera como o porto-riquenho estava arrasando os oponentes e sua crescente reputação como o bicho-papão do boxe, é uma surpresa ainda maior do que as probabilidades indicavam.

O australiano Paro superou Matias e nunca recuou, acertando combinações que frustraram a pressão habitual do campeão júnior dos médios. Paro fez isso em Porto Rico também, tornando a vitória ainda mais impressionante ao estragar o retorno de Matias para casa.

Foi a segunda performance impressionante consecutiva de Paro, que marcou um KO no sexto round de Montana Love em dezembro. O canhoto invicto de 28 anos pode ir para uma revanche com Matias no final deste ano, desta vez na Austrália. — Cobre