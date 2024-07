Prescott, Lamb e Parsons não se encaixam nos Cowboys: ex-lenda do time aponta quem deixar ir

EA novela do Dallas Cowboys continua e o personagem principal é o dinheiro, que eles não precisam pagar aos seus jogadores estrelas. Isso levou a meses de discussões sobre o que vai acontecer com Dak Prescott, o quarterback caro do time que, apesar de seus bons números na temporada regular, não é capaz de liderar os Cowboys nem mesmo a uma Campeonato Nacional de Conferência jogo.

E o teto salarial da NFL tornou difícil para o proprietário Jerry Jones manter todos esses jogadores estrelas no elenco. É por isso que a antiga lenda dos Cowboys e membro do Hall da Fama Charles Haley recentemente avaliou as dificuldades contratuais da equipe e ofereceu uma solução ousada para Jones.

Durante uma aparição no podcast, Olá sugeriu que o Cowboys separar-se de Dak Prescott para aliviar a situação atual do teto salarial. Haley, que é conhecido por sua natureza franca, propôs que negociar Prescott poderia ser uma jogada estratégica para o time. Ele enfatizou que o valor de troca de Prescott seria altíssimo, com todos os times da liga competindo por seus serviços.

Apesar de defender a troca, Haley deixou claro que tem Prescott em alta conta, chamando-o de “vencedor” e elogiando seu caráter e qualidades de liderança. Ele até mencionou que tem uma conexão pessoal com Prescott, afirmando: “Eu o conheço. Vou lá o tempo todo.”

Haley: Troque Prescott para equilibrar o orçamento dos Cowboys

O membro do Hall da Fama pediu a Jones que considerasse negociar o quarterback estrela, ressaltando que Prescott provavelmente cobraria um preço alto na agência livre. Com os ganhos potenciais de Prescott estimados em cerca de US$ 55 milhões, o Cowboys estão enfrentando uma situação de teto salarial apertado, o que os deixa com apenas US$ 67,5 milhões para trabalhar nesta temporada.

Os comentários de Haley refletem sua admiração por Prescott e seu desejo de vê-lo ter sucesso em Dallas. No entanto, ele também reconhece os desafios financeiros que Jones enfrenta ao tentar manter Prescott, Lamb e Parsons no time.

A luta contínua dos Cowboys para navegar no teto salarial enquanto retêm seus principais talentos é uma questão urgente para a organização. A sugestão de Haley de negociar Prescott pode parecer drástica, mas ressalta as decisões difíceis que Jones e a gerência da equipe enfrentam ao equilibrar as restrições financeiras com suas aspirações de sucesso em campo.