Presidente Biden desafiador em rara coletiva de imprensa em meio a apelos para abandonar a corrida

POTUS está tentando mostrar aos eleitores que ainda tem capacidade mental para vencer Donald Trump e desempenhar as funções de presidente por mais um mandato… e embora ele tenha cometido algumas falhas que são sua marca registrada – como dizer “Vice-Presidente Trump” ao se referir a Kamala Harris – ele estava confiante na sua capacidade de vencer outra eleição e rejeitou as narrativas sobre a sua condição física.

Biden chamou seu debate de desastre de um “erro estúpido”… dizendo que estava fora do jogo porque viajou por toda a criação nas semanas anteriores… inclusive da Itália a Los Angeles para ir à arrecadação de fundos com George Clooney . Ele disse que não cometerá esse erro novamente.

TMZ contou a história … âncora ‘GMA’ George Stephanopoulos está em vídeo dizendo a um transeunte que não acredita que Biden poderia cumprir outro mandato . George conversou com Biden mais do que recentemente, incluindo um recente entrevista individual .

Um dia antes da grande conferência de imprensa de Biden, George Clooney publicou um artigo de opinião no New York Times ligando é Biden para abrir caminho para um candidato diferente para desafiar Trump.

Clooney disse suas interações com Biden no mês passado Arrecadação de fundos em Los Angeles o deixou com a sensação de que Biden “não era o Joe ‘grande negócio’ Biden de 2010. Ele nem mesmo era o Joe Biden de 2020. Ele era o mesmo homem que todos testemunhamos no debate”.