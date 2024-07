Presidente Biden desiste da corrida presidencial

POTUS anunciou no domingo que não estará no topo da chapa democrata em 2024 em uma longa declaração publicada em X… afastando-se para abrir caminho para um novo candidato presidencial.

Ele agradece ao povo americano pelo seu trabalho árduo na construção de uma nação melhor e mais forte e considera a presidência a honra da sua vida… antes de dizer que acha que é do interesse do partido e do país que ele abandone o Corrida de 2024.

Ainda assim, a saída de Biden parecia quase inevitável após a sua desempenho desastroso no debate em junho e preocupações com sua idade e gafes mentais… com a batida do tambor para ele ir embora ficando mais alta desde então.