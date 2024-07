Presidente Biden é visto usando máscara após teste positivo para COVID em novo vídeo

Confira este vídeo do 46º Prez com uma máscara facial cobrindo o nariz e a boca enquanto era conduzido em uma carreata depois de fazer seu discurso na quarta-feira na Convenção da NAACP em Las Vegas.

Muitos líderes democratas querem que Joe seja substituído no topo da chapa para as eleições presidenciais de 2024, após seu péssimo desempenho no debate contra Donald Trump. E as chamadas para Joe afastar-se continue ficando mais alto a cada dia.