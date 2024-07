Presidente da federação colombiana e filho são presos na final da Copa América

O presidente da Federação Colombiana de Futebol, Ramón Jesurún, e seu filho Ramón Jamil Jesurún estão enfrentando três acusações criminais de agressão a um funcionário ou autoridade específica após serem presos pela Polícia de Miami-Dade no Estádio Hard Rock após a final da Copa América de 2024.

Os dois indivíduos foram registrados no Turner Guilford Knight Correctional Center logo após as 4:10 da manhã de segunda-feira, de acordo com os registros da prisão. O pai, 71, e o filho, 43, são acusados ​​de lutar contra vários seguranças em um dos túneis do estádio usados ​​para a mídia por volta das 12:20 da manhã, horário do leste, enquanto tentavam obter acesso ao campo, de acordo com o relatório de prisão.

A Colômbia perdeu a final por 1 a 0 para a Argentina após a prorrogação em um jogo que foi marcado pelo caos da multidão na preparação, forçando o adiamento do pontapé inicial. A polícia de Miami-Dade relatou na segunda-feira que houve 27 prisões e 55 expulsões no domingo depois que pessoas sem ingressos forçaram a entrada no Hard Rock Stadium.

O relatório policial continua dizendo que a altercação com os Jesurúns se tornou física quando o oficial de segurança pediu aos homens que recuassem, colocando a palma da mão em Ramón Jamil para “guiá-lo de volta”. De acordo com o oficial, a dupla rapidamente “ficou irada” com um guarda e começou a “gritar” com ele.

A fiança de Jesurún está definida em $2000, e $1000 para seu filho. Ambos os indivíduos estavam programados para comparecer ao tribunal de fianças de Miami-Dade na tarde de segunda-feira.

Além de ser presidente da Federação Colombiana de Futebol, o homem de 71 anos também atua no Conselho da FIFA, o “órgão estratégico e de supervisão” do órgão regulador global do futebol.

“Estamos trabalhando com os organizadores do evento para conduzir uma revisão abrangente de todos os protocolos de segurança, enquanto continuamos a nos preparar para a Copa do Mundo de 2026”, disse o diretor de Segurança Pública, James Reyes.

Foi uma cena caótica poucas horas antes do início da partida do campeonato entre os dois países sul-americanos, marcada para as 20h: torcedores forçaram a entrada, pularam grades de segurança e passaram correndo por policiais e assistentes do estádio, alguns parecendo histéricos enquanto procuravam as pessoas com quem chegaram.

Pareceu haver danos significativos ao local como resultado. Vídeos e imagens postados nas redes sociais mostraram as grades laterais quebradas de uma escada rolante dentro do estádio, com sapatos, latas de refrigerante, óculos de leitura e artigos de vestuário deixados para trás. As grades de segurança em um posto de controle na entrada sudoeste do estádio estavam dobradas enquanto milhares de pessoas, incluindo crianças chorando, as empurravam.

O departamento disse que mais de 800 policiais estavam no evento.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.