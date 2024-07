Presidente do Karate Combat fornece atualização sobre James Vick após assustadora derrota por nocaute

O ex-lutador do UFC James Vick sofreu um dos nocautes mais assustadores que você verá em um esporte de combate no Karate Combat 47 na noite da última sexta-feira.

Vick foi nocauteado por um chute de Rafael Alves, coroando um dos eventos mais loucos da história promocional. Vick ficou desmaiado por um bom tempo antes de ser mandado para o hospital, mas começaram a circular relatos sobre o quão ruim as coisas realmente ficaram para Vick depois daquele chute.

O presidente da Karate Combat, Asim Zaidi, deu sua reação e também esclareceu a situação.

“Vou te dizer uma coisa: o evento, esse era para ser um evento para nossos prospectos, uma espécie de evento de preenchimento, um Karate Combat menor para preparar nossos shows maiores”, disse Zaidi ao MMA Fighting. “Estava indo tão bem, e tudo sobre isso era tão eletrizante e perfeito — até mesmo toda a briga, o incidente do estrangulamento foi hilário. A multidão estava cantando, eles se divertiram muito com isso. Ninguém se machucou. Funcionou de uma forma muito positiva, todos estavam felizes, e naquele momento em que James Vick foi nocauteado, eu não conseguia mais ficar feliz.

“Foi realmente uma droga porque foi um dos shows de maior sucesso, público esgotado, todo mundo está torcendo. Eu poderia ter ido para casa e tido uma noite muito boa e comemorado um evento maravilhoso, mas não pude porque meu coração estava partido porque foi um nocaute muito difícil. É difícil para mim assistir ao vídeo. É realmente como quando vejo o vídeo daquele nocaute, não é fácil de assistir. Eu me encolho assistindo e foi tão ruim quanto tudo [that’s been] disse.

“Sim, ele foi nocauteado, ficou fora por um tempo. Não mostramos na transmissão, mas ele teve uma convulsão. Eles o levaram para a ambulância, ele precisava de ajuda para respirar, colocaram alguns tubos para respirar. É difícil para mim falar sobre isso, sabe, mas graças a Deus ele se recuperou e está tudo bem.”

A carreira de Vick no UFC terminou com quatro derrotas seguidas, incluindo três nocautes por Justin Gaethje, Dan Hooker e Niko Price, e então foi parado por Andre Fialho em sua primeira luta fora do octógono pelo XMMA. O lutador de 37 anos mudou para o mundo do boxe, onde obteve vitórias consecutivas por nocaute, e então tentou sua sorte no boxe Karate Combat, indo 1-2 com todas as três lutas indo para os cartões de pontuação.

Após 14 meses fora da promoção, Vick retornou e sofreu o nocaute de cair o queixo. Apesar das consequências e da natureza assustadora da situação, o “Presidente Incrível” diz que quando Vick recuperou a consciência e começou a falar sobre a luta, ele pareceu ter uma noção de como as coisas aconteceram depois que ele juntou as peças.

Embora isso seja muito bom, Zaidi não gostaria de ver Vick competindo novamente — no Karate Combat ou em qualquer outro lugar.

“Ele acordou e eu fui visitá-lo e o mais louco é que eu estava lá quando ele acordou e ele disse, ‘Cara, o que eu errei? Com ​​o que ele me acertou? E eu disse, ‘Ele te acertou com um chute de troca’”, disse Zaidi. “Ele disse, ‘Oh, ele foi baixo, depois foi alto’, eu disse, ‘Sim, um chute foi na sua perna, um foi na sua cabeça. Ele disse, ‘Oh, eu abaixei minhas mãos quando verifiquei o chute.’ Ele entendeu tudo, cara. Então estamos falando sobre erros estratégicos imediatamente quando ele acordou, o que me fez sentir muito melhor e mostrou o quão consciente ele é.

“Graças a Deus ele está bem agora, ele recebeu alta, está em casa e, espero, pode dar um tempo e eu não gostaria de vê-lo no pit novamente. … “Eu odeio dizer isso e eu não quero soar sem coração, mas eu simplesmente não posso trazê-lo de volta ao Karate Combat, e eu não acho que ele deva lutar novamente. Eu odeio dizer isso porque ele é um guerreiro. Mas ele tem uma escola maravilhosa, ele treina muitos, muitos lutadores jovens talentosos incríveis. Eu acho que é hora de dizer, ei, esse é o meu caminho e é isso que eu vou fazer, e ele foi bem-sucedido, cara. Houve uma época em que ele tinha 9-1 no UFC. Então ele era um cara bem-sucedido, e eu acho que essa parte da vida dele acabou e agora é hora de focar em seus talentos incríveis e alunos que ele tem.”

Zaidi espera que Vick apareça como treinador e cornerman de seus lutadores nos próximos anos e também está aberto à ideia de que Vick faça parte da equipe de transmissão do Karate Combat.

Mas quando perguntado sobre onde estava o coração de Vick, Zaidi disse que não parecia haver sinais de que ele quisesse se afastar da competição.

“Ele mencionou o oposto”, explicou Zaidi. “Ele realmente disse que queria voltar. Ele realmente disse a um dos funcionários do Karate Combat que queria lutar novamente. Eu não queria nem falar com ele sobre isso, e é só que não vai acontecer. É só que não posso permitir que isso aconteça para sua própria segurança e acho que ele tem uma ótima mente no esporte e pode encontrar outros grandes caminhos para ter sucesso para criar e promover seu legado.”