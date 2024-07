Presidente dos Commanders, Jason Wright, muda de função e sai após a temporada

ASHBURN, Va. — Jason Wright, o primeiro presidente de equipe negro na história da NFL, não exercerá mais essa função e deixará o Washington Commanders após a temporada, confirmou um porta-voz da equipe. Ele atuará como conselheiro sênior até sua saída.

Wright continuará a se concentrar em garantir direitos de nomeação para o estádio, bem como ajudar a encontrar um novo local para o estádio. Mas haverá uma busca imediata por um novo presidente, liderada pelo proprietário majoritário Josh Harris e Tad Brown, o CEO da Harris Blitzer Sports & Entertainment.

O antigo dono Dan Snyder contratou Wright em agosto de 2020, baseado em grande parte na recomendação da liga, segundo várias fontes. Washington estava envolvido em controvérsia naquele verão, desde alegações de uma cultura de trabalho tóxica — e acusações de assédio sexual — até uma mudança de nome.

Wright foi contratado para conduzir a franquia durante esse período. Ele também foi contratado para tentar reconstruir a base de ingressos da temporada, que havia diminuído consideravelmente ao longo dos anos sob Snyder, bem como encontrar ou manter patrocínios. Wright também ajudou a liderar o processo de mudança de nome, com a contribuição de várias pessoas, que eventualmente se decidiu por Commanders, um nome que continua impopular entre a base de fãs.

Wright era um rosto público da franquia em uma época em que ela estava envolvida em inúmeras controvérsias que ocorreram antes de sua chegada — com investigações do Congresso e dos procuradores-gerais em Maryland, Washington, DC e Virgínia sobre a cultura do local de trabalho, bem como suas relações comerciais sob Snyder. Desde que Harris comprou o time em julho de 2023, Washington viu um aumento em patrocinadores e ingressos para a temporada, embora a FedEx tenha encerrado seu acordo de direitos de nomeação após a temporada.

O contrato de Wright estava definido para expirar em algum momento em agosto, de acordo com várias fontes. Wright foi entrevistado para ser presidente do conselho, CEO e presidente do Green Bay, mas não conseguiu o emprego.

“Este parece ser o momento certo para eu explorar minha próxima oportunidade de liderança”, disse Wright em uma declaração. “Sou extremamente grato aos meus colegas do Commanders, nossos fãs e esta comunidade por tudo o que conquistamos nos últimos quatro anos e estou ansioso pelo início de uma temporada muito bem-sucedida para o bordô e o ouro.”

A organização de Washington passou por uma grande reformulação sob Harris. A estrutura de poder dos Commanders agora tem um novo gerente geral (Adam Peters), treinador (Dan Quinn) e, em breve, um novo presidente que ficaria responsável apenas pelo lado comercial.

Harris e seu grupo de proprietários passaram o ano passado avaliando a organização em todos os aspectos, o que levou a inúmeras mudanças.

“Jason causou um impacto notável na organização Commanders desde que entrou há quatro anos”, disse Harris em uma declaração. “Ele entrou em um momento de imenso desafio e liderou esta organização por uma transformação incrível que preparou o cenário para tudo o que está por vir. Sou extremamente grato a Jason por sua parceria comigo e com o resto do grupo de proprietários ao longo do ano passado. Sua orientação foi inestimável e sua liderança ajudou a remodelar nossa cultura.”

Em uma declaração, Wright disse que está orgulhoso do que eles conquistaram durante seu mandato.

“Levamos essa franquia por um período de imenso desafio e incerteza e a transformamos”, disse ele. “Preparamos a mesa para um futuro incrivelmente brilhante sob a liderança de Josh. Só no ano passado, recebemos números recordes de fãs de volta ao nosso prédio, fizemos melhorias significativas na experiência dos fãs, nos reconectamos com parceiros corporativos e nos reconectamos com a comunidade. Mais importante, restabelecemos uma cultura de respeito nesta organização.”

O Washington Post foi o primeiro a relatar a notícia.