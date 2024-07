Prévia da final do Euro 2024: Espanha x Inglaterra

BERLIM — Após um longo mês de competição continental que se estendeu de uma ponta a outra da Alemanha, a Euro 2024 terminará no domingo em Berlim, onde a Espanha enfrentará a Inglaterra no Estádio Olímpico.

Os caminhos que essas duas equipes tomaram para a capital alemã são completamente diferentes. A Espanha tem sido a queridinha do torneio, os únicos pesos pesados ​​a consistentemente apresentar performances chamativas que transmitem uma coerência e identidade claramente definida. A Inglaterra, enquanto isso, tem parecido menos do que a soma de suas partes, mas sua coleção de estrelas conseguiu cavar fundo e moer os resultados necessários para chegar à segunda final consecutiva do Campeonato Europeu.

Quem sairá vitorioso no domingo? Como a partida se desenrolará? A ESPN perguntou aos dois escritores que acompanharam esses times mais de perto ao longo da Euro 2024: James Olley e Sam Marsden.

Por que a Inglaterra conseguiu vencer?

A Inglaterra produziu sua melhor performance do torneio por alguma distância nas semifinais. Há uma sensação de ímpeto por trás deles agora e uma crença crescente que vem de resultados tardios. O empate de Jude Bellingham aos 95 minutos contra a Eslováquia, a vitória nos pênaltis sobre a Suíça e o gol da vitória de Ollie Watkins aos 90 minutos contra a Holanda criaram um sentimento de que a Inglaterra poderia de alguma forma estar destinada a levantar seu primeiro grande troféu em 58 anos.

Houve sinais contra os holandeses de que os talentos individuais de ataque da Inglaterra estavam começando a desenvolver um entendimento e algumas das combinações entre Kobbie Mainoo, Phil Foden e Bukayo Saka em particular foram emocionantes. Jordan Pickford está tendo outro torneio no qual ele leva seu jogo a outro nível, enquanto Marc Guéhi tem sido uma grande descoberta na defesa central. O provável retorno de Luke Shaw a tempo para sua primeira partida no torneio dará mais equilíbrio ao time, já que ele é um canhoto natural, ao contrário de Kieran Trippier, que tem atuado como lateral-esquerdo ou lateral-esquerdo. Depois de todo o caos das primeiras rodadas, o técnico Gareth Southgate aparentemente encontrou um grau de estabilidade em sua provável escalação. — James Olley

Por que a Espanha pode vencer?

Ninguém está discutindo que a Espanha foi o melhor time na Euro 2024. Eles venceram todas as seis partidas e já derrotaram a anfitriã Alemanha e a favorita França nas oitavas de final. Eles fizeram isso marcando mais gols (13), criando mais chances (96) e jogando futebol ofensivo e de frente. Muito do foco tem sido na verticalidade adicionada a um time anteriormente com muita posse de bola pelos pontas Nico Williams e Lamine Yamal. Graças a eles, eles agora podem ir direto e causar problemas na transição, embora eles também ainda controlem a bola muito bem. Eles pressionam diligentemente, têm um bom equilíbrio para o lado, uma ideia clara de como querem jogar e em Rodri eles podem ter o Jogador do Torneio.

Os gritos de Ballon d’Or estão crescendo para o meio-campista do Manchester City, e as chances são de que, se ele estiver em forma, a Espanha vencerá. A derrota do City na final da FA Cup encerrou uma sequência de 74 jogos invictos para seu clube, mas Rodri voltou direto aos hábitos vencedores com seu país.

A Espanha era considerada azarão antes do torneio, mas o otimismo silencioso que irradiava do acampamento desde que abriu com uma vitória de 3-0 contra a Croácia provou ser justificado. Eles vão para a final como favoritos. — Sam Marsden

Inglaterra ou Espanha serão coroadas campeãs europeias no domingo, em Berlim. Ilustração da ESPN

Quem merece mais o troféu: Southgate ou De la Fuente?

Southgate por uma série de razões. Primeiro, o domingo pode ser o ápice de oito anos no comando, durante os quais ele redefiniu a cultura em torno do time da Inglaterra e quebrou uma série de barreiras históricas. Ele agora venceu mais jogos eliminatórios de torneios do que todos os outros técnicos da Inglaterra desde 1966 juntos. Ele garantiu finais consecutivas da Eurocopa, e a deste fim de semana é a primeira grande final da Inglaterra fora de Londres.

É possível encontrar falhas nessas conquistas, principalmente neste verão, já que a Inglaterra teve uma rota significativamente mais fácil para a final do que a Espanha e o futebol realmente foi terrível no início do torneio. Um técnico mais proativo poderia ter garantido a vitória na última final da Eurocopa contra a Itália, já que Roberto Mancini gradualmente tirou o jogo da Inglaterra antes de vencer nos pênaltis.

Southgate tem suas falhas, mas ele presidiu um período sem precedentes de corridas profundas em torneios, fazendo isso mais recentemente em meio a uma reação feroz de muitas pessoas com memória curta. Algumas das críticas foram válidas, mas jogar copos de cerveja em sua direção e vaiar seu nome quando lido antes do pontapé inicial não é dado tanto seu histórico quanto seu desejo sincero de deixar sua nação orgulhosa. E não vamos esquecer sua jornada como jogador: perder um pênalti na disputa de pênaltis da semifinal da Euro 1996 contra a Alemanha é um momento que há muito ameaça defini-lo. Que transformação seria se ele pudesse marcar oito anos e 102 jogos como técnico com um levantamento de troféu histórico. — Olley

A palavra “merece” é estranha. Nenhuma das nomeações foi especialmente emocionante na época, mas ambas fizeram um bom trabalho. É fácil argumentar que Southgate seria um vencedor adequado, dada sua trajetória com a Inglaterra como jogador e treinador e o que ele fez nos últimos oito anos, incluindo suportar críticas extremas às vezes durante este torneio. No entanto, se estamos falando apenas sobre o que vimos na Alemanha, então Luis de la Fuente está na frente.

As performances da Espanha têm sido reconhecíveis e consistentes o tempo todo. Eles levaram os jogos para os adversários e não se acomodaram uma vez enquanto lideravam. É uma extensão do trabalho que De la Fuente fez ao longo da última década na Federação Espanhola de Futebol. Ele já ganhou o Euro Sub-19, o Euro Sub-21, uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos e a Liga das Nações da UEFA no verão passado. Muitos dos jogadores do time principal agora jogavam com ele no nível juvenil — incluindo Rodri, Dani Olmo, Marc Cucurella e Pedri, entre outros — e esses relacionamentos de longa data, juntamente com sua experiência em torneios, ajudaram a Espanha a prosperar na Alemanha. — Marsden

jogar 1:06 Leboeuf elogia a vitória “merecida” da Inglaterra Frank Leboeuf diz que a Inglaterra fez o que ele chama de melhor jogo dos Três Leões até agora.

Quais fraquezas cada equipe poderia explorar em seu oponente?

A Espanha pode ser o primeiro time que a Inglaterra joga que está disposto a dar espaço para eles no contra-ataque. Se a Inglaterra puder jogar através da pressão quando ganhar a bola, eles podem criar chances, embora precisem estar mais dispostos a correr atrás do que têm estado até agora — a Espanha joga com a linha defensiva mais alta do torneio. O goleiro Unai Simón também teve alguns momentos instáveis. Seu erro levou a um pênalti da Croácia na abertura — que foi perdido — e ele quase deu um gol de presente para a Alemanha na semana passada, embora Kai Havertz só tenha conseguido lançar a bola para o teto da rede.

A Espanha vai se concentrar mais em seus pontos fortes do que nas fraquezas da Inglaterra. Eles vão contar com Rodri e Fabián Ruiz para comandar o jogo e confiar em Williams e Yamal para vencer suas batalhas contra os laterais ingleses. — Marsden

A incapacidade da Inglaterra de manter a posse de bola tem sido uma falha habitual em torneios. Embora a Espanha seja mais direta sob De la Fuente, eles continuam excelentes nesse aspecto — com Rodri o mestre absoluto de ditar o jogo — e então a batalha no meio-campo será vital.

Se a Inglaterra conseguir se firmar no jogo, sua rica gama de talentos de ataque pode explorar uma defesa espanhola de aparência vulnerável, particularmente na zaga. Seria uma grande surpresa se Harry Kane não começasse o jogo — a menos que o golpe em seu pé direito sofrido contra a Holanda seja mais sério do que se temia inicialmente — mas o poder de fogo da Inglaterra saindo do banco também pode ser revelador. Tanto Watkins quanto Ivan Toney contribuíram com momentos-chave neste torneio até o momento, o primeiro espetacularmente ao marcar o gol da vitória aos 90 minutos contra a Holanda, aproveitando uma defesa cansada. Sua confiança estará nas alturas. — Olley

jogar 1:14 McManaman: Espanha merece ser favorita para a final do Euro 2024 Craig Burley e Steve McManaman reagem à vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a França nas semifinais da Euro 2024.

Jogador da Inglaterra para ficar de olho

Bukayo Saka. A consistência e aplicação do ponta do Arsenal são tão inabaláveis ​​que é fácil considerá-lo garantido. Saka foi uma ameaça contra a Suíça — marcando um empate brilhante nas quartas de final — e particularmente no primeiro tempo contra a Holanda. Mas sua inteligência tática também é particularmente importante para a Inglaterra quando eles adotam um sistema híbrido. A Inglaterra usou uma defesa de cinco fora da posse de bola com Saka se escondendo na lateral direita, mas depois mudou para uma defesa de quatro homens com a bola enquanto o jogador de 22 anos avançava para operar como um ponta mais convencional. Sua habilidade um contra um não é igualada por muitos no jogo, e ele vai gostar do confronto contra Cucurella. — Olley

Jogador espanhol para ficar de olho

Dani Olmo. Obviamente Rodri, Yamal e, em menor grau, Williams são os homens-chave para a Espanha, mas a Inglaterra também precisará estar em cima de Olmo. O atacante do RB Leipzig começou o torneio no banco, mas a lesão de Pedri lhe deu sua chance contra a Alemanha, quando ele marcou um gol e deu assistência para o gol da vitória. Ele então entrou no time contra a França, marcando o gol da vitória ele mesmo. Antes disso, ele já estava tendo um impacto como substituto. Ele tem cinco contribuições de gols, o recorde do torneio — três gols e duas assistências — e tem liberdade para vagar entre as linhas na frente de Rodri e Ruiz. — Marsden

Previsão de pontuação

Espanha 2-1 Inglaterra. As linhas de forma sugerem que a Espanha merece começar este jogo como favorita. A Inglaterra continua encontrando uma maneira de vencer — e pode fazê-lo novamente — mas este será o desafio mais difícil que eles enfrentaram de longe nestas Euros, e a Espanha tem mostrado um nível consistentemente mais alto ao longo do torneio. — Olley

Espanha 3-1 Inglaterra. Ambas as equipes responderam ao ficar atrás nas rodadas eliminatórias — Espanha contra Geórgia e França, Inglaterra em todas as três partidas — então não parece que o primeiro gol dará um golpe de nocaute nesta ocasião. Vai ser apertado, mas a Espanha tem sido o melhor time o tempo todo e não há razão para imaginar que isso mudará drasticamente no domingo. O terceiro gol virá no intervalo, enquanto a Inglaterra busca um empate tardio. — Marsden