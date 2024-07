Prévia da ginástica olímpica: Quem está no time dos EUA? Quem ganhará medalha?

PARIS — “Acabei de conhecer o homem mais rápido do mundo!”

Poucas horas depois de fazer o check-in na Vila Olímpica na segunda-feira, a equipe de ginástica feminina dos EUA começou a postar fotos e vídeos deles mesmos experimentando equipamentos oficiais do Time EUA, posando com atletas de outros esportes (e Snoop Dogg), dançando e visitando seus mini apartamentos de dois cômodos, completos com camas de papelão, armários improvisados ​​e unidades de ar condicionado portáteis.

“Não tivemos essa experiência nas últimas Olimpíadas, então estamos muito animados”, disse a atual campeã olímpica geral Suni Lee em um vídeo que ela postou no TikTok. “Muito animados”, ecoou enfaticamente o duas vezes olímpico Jordan Chiles.

Embora seja verdade que quatro das mulheres desta equipe (e uma suplente) retornam dos Jogos de Tóquio, todo o elenco está experimentando as Olimpíadas pela primeira vez. “No geral, Tóquio foi muito difícil para muitos de nós”, disse a atual campeã olímpica do solo Jade Carey, que competiu em 2021 como individual, à ESPN via Zoom em meados de julho.

Em Tóquio, as ginastas ficaram em um hotel fora da vila dos atletas. Elas se apresentaram em frente a arquibancadas quase vazias. Houve pouca torcida, troca de pins ou ovações de pé, nenhum amigo ou familiar para abraçar e o medo onipresente de testar positivo para Covid-19. “Desta vez, eu realmente quero abraçar a experiência olímpica normal e aproveitar tudo, já que não consegui da última vez”, disse Carey.

Desde que entraram para a equipe, Carey, Lee, Chiles e a sete vezes medalhista olímpica Simone Biles têm se referido aos Jogos de Paris como sua “turnê de redenção”, já que Tóquio não saiu como planejado para nenhum deles. Mas antes de voltarem seu foco para a redenção individual, os medalhistas de prata de Tóquio querem ganhar o ouro por equipe. “Todos nós temos mais a dar”, disse Biles nas provas no início deste mês. “Sei que somos mais fortes do que mostramos em Tóquio.”

A busca por esse objetivo começa no domingo na Bercy Arena, onde as mulheres dos EUA devem se classificar primeiro para a final por equipes na terça-feira, bem como enviar várias ginastas para as finais individuais por aparelhos. (No campeonato mundial mais recente em Antuérpia, Bélgica, em outubro, os EUA se classificaram mais de cinco pontos à frente da segunda colocada Grã-Bretanha e mais de seis pontos à frente da China. Das cinco mulheres dessa equipe, porém, apenas Biles também estava em Antuérpia.)

As duas melhores mulheres dos EUA também ganharão vagas para competir na final geral na quinta-feira, 1º de agosto. Biles tem grande chance de ficar com o primeiro lugar e a atual campeã olímpica geral Lee, que terminou em segundo atrás de Biles nas eliminatórias, pode ganhar uma segunda chance por uma medalha geral.

O que mais você vai querer saber quando a ginástica olímpica começar? Aqui está o resumo.

Quem está nos times dos EUA?

Quatro das mulheres retornam de Tóquio: Biles, Lee, Chiles e Carey. Hezly Rivera, de dezesseis anos, é a atleta mais jovem de qualquer esporte na delegação dos EUA em Paris. Leanne Wong e Joscelyn Roberson, membros da equipe do campeonato mundial de 2023, são as alternativas viajantes.

No lado masculino, apenas Brody Malone retorna dos Jogos de 2021 e é acompanhado pelo medalhista de bronze geral mundial de 2023 Fred Richard, os medalhistas de bronze da equipe mundial de 2023 Asher Hong e Paul Juda e o especialista em cavalo com alças Stephen Nedoroscik. Shane Wiskus e Khoi Young estão em Paris como suplentes.

Quais americanos poderiam ganhar medalhas individuais?

Vamos começar com as mulheres. Nada é garantido, mas Biles é a favorita para vencer ou ganhar uma medalha no individual geral, salto, solo e trave. Se ela fizer isso e ajudar os EUA a ganhar uma medalha por equipe, ela tem o potencial de deixar Paris com um total de 12 medalhas olímpicas na carreira. Mesmo mais uma a tornará a ginasta americana mais condecorada na história olímpica.

Lee é a favorita para medalhas nas barras e na trave, mas ela disse que está focada em ganhar o ouro na trave. Carey pretende defender seu ouro no solo em Tóquio e quer redenção no salto após tropeçar na corrida de seu Cheng em 2021. Chiles tem a possibilidade de se esgueirar para uma vaga de medalha no salto, barras ou solo — mas provavelmente apenas se um companheiro de equipe cometer um erro.

Para os homens, Nedoroscik, o campeão mundial de cavalo com alças de 2021, compete uma rotina com um valor inicial de 6,5, e uma performance limpa pode lhe render uma medalha. Richard provou no mundial que é uma ameaça no geral.

Como está Simone Biles?

Biles pareceu relaxada e pronta durante o treinamento do pódio de quinta-feira, onde ela quase prendeu um pique duplo de Yurchenko em sua primeira tentativa. “Ela fez algumas ainda melhores nas costas”, disse o treinador de Lee, Jess Graba, após o treinamento. “Eu me sinto mal. [Watching the YDP] meio que parece normal agora e não é normal. Um dia você vai olhar para trás e dizer, ‘Eu fiquei lá por isso.'”

A treinadora de Biles, Cecile Landi, disse que o ambiente dessas Olimpíadas e ter o apoio de uma equipe repleta de medalhistas mundiais e olímpicos está dando paz de espírito para Biles. Antes de viajar para Paris, Landi falou com a líder estratégica da equipe feminina, Chellsie Memmel, sobre Biles ter a opção de competir em três eventos durante as finais por equipes em vez de todos os quatro, para tranquilizá-la. Três anos atrás, foi nas finais por equipes que Biles passou pelas reviravoltas e desistiu da competição.

“Vamos apoiá-la”, disse Memmel em uma coletiva de imprensa na terça-feira. “Há quatro outros membros em sua equipe.” Biles teve a mesma opção de pular barras assimétricas durante as finais de equipe no campeonato mundial em outubro passado, mas finalmente decidiu competir em todos os quatro eventos. “Eu acho que para ela, apenas saber que ela tem a opção de dizer, ‘Ei, talvez eu queira tirar um evento de folga das duas semanas inteiras’, está ajudando mentalmente”, diz Landi. “Mas ela gosta de competir.”

Aos 16 anos, Hezly Rivera é a mais jovem atleta olímpica dos EUA em qualquer esporte este ano — e a única integrante da equipe feminina de ginástica dos EUA que não esteve nos últimos Jogos. Kyle Terada

Quem pode surpreender no Time EUA?

A equipe feminina está repleta de campeãs olímpicas e mundiais, então o pouco que elas realizam será uma surpresa. Mas Rivera, a única novata que está competindo em seu primeiro encontro internacional sênior, tem sido consistente no treinamento desde que chegou à França. A campeã da trave de equilíbrio da Winter Cup de 2024 provavelmente competirá nas barras e na trave durante a qualificação da equipe e na trave na final da equipe, onde dará o tom para suas companheiras de equipe.

Como a seleção masculina dos EUA se sairá em Paris?

A qualificação por equipes masculina é a primeira competição de ginástica em Paris e, diferentemente de Tóquio, onde os homens dos EUA começaram a competição com uma desvantagem de seis pontos devido a pontuações de dificuldade anêmicas, eles têm uma chance legítima de ganhar uma medalha aqui em Paris.

“Em Tóquio, estávamos tão atrás que sabíamos que não tínhamos chance”, disse o diretor de alto desempenho masculino Brett McClure na terça-feira. “Sair e bater perfeitamente e esperar que outras equipes cometam erros não é a mentalidade que você quer ter ao entrar em uma Olimpíada. O legado desta equipe é ser capaz de fechar essa lacuna em um curto espaço de tempo. Em três anos, sair e competir por um pódio é incrível.”

Quem é o maior concorrente dos homens americanos?

A atual campeã olímpica, Rússia, não está competindo, o que abre as portas para o Japão e a China, medalhistas de ouro e prata do mundo de 2023, respectivamente. O Japão é liderado pelo atual campeão mundial e olímpico geral Daiki Hashimoto, que espera levar sua equipe de volta ao topo do pódio olímpico.

A competição mais próxima de Malone e Cia. provavelmente virá da Grã-Bretanha, que os EUA superaram na caixa de medalhas pelo bronze em Antuérpia. Foi a primeira medalha de equipe em uma grande competição internacional para os homens americanos em quase uma década. O quatro vezes olímpico Max Whitlock lidera uma equipe GB que está buscando vingança.

E quanto às mulheres americanas?

A equipe brasileira, liderada pela medalhista de prata geral de 2023 e atual campeã olímpica do salto Rebecca Andrade, é a maior competição da equipe dos EUA. Mas não descarte China e França para lugares no pódio na final por equipes.

Para medalhas individuais, Andrade ajudará a tornar as finais do all-around, solo e salto eventos imperdíveis. Enquanto Biles tem o Yurchenko double pike (YDP), Andrade tem um novo salto que ela pode fazer também. Se ela conseguir a habilidade em Paris, o triplo-twisting Yurchenko (TTY) será chamado de Andrade.

Kaylia Nemour, da Argélia, que está competindo individualmente em Paris, realiza a rotina de barras assimétricas mais difícil do mundo e pode ganhar ouro nas barras. A atual campeã mundial Qiu Qiyuan, da China, pode desafiar Nemour naquele evento, potencialmente ganhar a trave também, e até mesmo subir ao pódio geral. E a companheira de equipe de Qui, Zhou Yaqin, chegou a um décimo de ponto de ganhar a trave no ano passado no mundial, e espera-se que seja uma candidata a medalha lá novamente.

Como as equipes estão se formando?

Na manhã seguinte à seleção do time masculino em Minneapolis, Malone começou uma mensagem de texto em grupo. “Dizia: ‘E aí, rapazes'”, disse Paul Juda, de 23 anos, no dia seguinte à entrada no time. “Ele nomeou o chat, ‘Time olímpico, ’24’, e enviou às 10:19 da manhã. Muito legal.”

Desde aquele texto, Malone se tornou o líder de fato do lado masculino.

“Eu sou o cara velho agora”, disse Malone em Minneapolis. “Vou abordar isso da mesma forma que abordei estar em Stanford, apenas ser um líder e garantir que todos estejam no topo de suas coisas e apoiar os caras o melhor que puder.”

Desde que chegou à França, McClure diz que viu seus atletas encontrarem seus papéis e se unirem como um time. “Saint-Omer foi uma ótima chance de passar cada refeição, cada treino de aparelho juntos e falar sobre estratégia e vida fora da academia”, diz McClure sobre o acampamento pré-olímpico do time no norte da França. “Foi uma boa experiência passar com o time feminino também. Isso aproximou os dois programas.”

Como funciona a competição?

Primeiro, há a qualificação por equipes (sábado para os homens; domingo para as mulheres), onde quatro atletas competem em cada aparelho e três pontuações contam, o que significa que as equipes perdem sua pontuação mais baixa em cada evento. As oito melhores equipes (de 12) se classificam para a final por equipes (segunda-feira para os homens; terça-feira para as mulheres), onde três atletas competem em cada aparelho e todas as três pontuações contam, o que é chamado de “três para cima, três contam” e deixa pouco espaço para erros.

Durante a qualificação, os atletas também se classificarão para as finais de eventos individuais (os oito melhores em cada evento, com apenas dois por país permitidos em cada), e o geral (os 24 melhores no geral, com novamente apenas dois por país). Os ginastas devem competir em todos os aparelhos durante a qualificação para serem elegíveis para a final geral, e realizar dois saltos para chegar à final do salto.