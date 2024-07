Prévia da luta livre olímpica de 2024: este é o melhor time que os EUA já escalaram?

Todos os olhos do mundo da luta livre logo se voltarão para Paris quando os Jogos Olímpicos de 2024 começarem.

Um total de 18 medalhas de ouro serão concedidas em seis classes de peso nas competições de estilo livre masculino, greco-romano masculino e estilo livre feminino. A ação começa na segunda-feira, 5 de agosto, e termina com as lutas finais no domingo, 11 de agosto.

A equipe de luta livre dos Estados Unidos tem se destacado nos últimos anos, incluindo a conquista de nove medalhas nas Olimpíadas de 2020 — e isso sem se classificar para todas as categorias de peso disponíveis entre homens e mulheres. Em 2024, a equipe dos EUA envia 12 atletas no total entre homens e mulheres na luta livre, o que significa que todas as divisões estão representadas este ano.

Isso dá à equipe dos EUA uma chance ainda melhor de superar nove medalhas nos Jogos Olímpicos deste ano, mas quais americanos são realmente os favoritos para vencer? Vamos dar uma olhada em algumas das maiores histórias de luta livre por divisão rumo às Olimpíadas de 2024.

125kg masculino

Com o medalhista de ouro de 2020, Gable Steveson, voltando sua atenção para o futebol americano após assinar com o Buffalo Bills, a divisão dos pesos pesados ​​está amplamente aberta rumo aos Jogos de 2024.

No momento, o líder do grupo é o iraniano Amir Zare, de 23 anos, que atualmente é o número 1 do mundo após ganhar medalhas de ouro no Campeonato Mundial em 2021 e 2023. Zare foi medalhista de bronze nos Jogos de 2020, mas agora está chegando a Paris com mais três anos de experiência e muitas vitórias impressionantes ao longo do caminho.

Isso não quer dizer que não haverá uma competição acirrada para ele, principalmente com o georgiano Geno Petriashvili competindo novamente em 2024. Ele teria conquistado a medalha de ouro nos Jogos de 2020 se não fosse pela impressionante finalização no último segundo de Steveson, que o tornou o mais jovem lutador americano a ganhar o ouro nas Olimpíadas.

Também há vários lutadores competindo em 2024 que têm vitórias anteriores sobre Zare, incluindo o representante dos EUA Mason Parris, que derrotou o iraniano em 2019. Muita coisa mudou desde então, no entanto, e Zare está em alta indo para os Jogos de 2024, então é difícil apostar contra ele. Mas há mais do que alguns desafios legítimos que devem fazer do peso pesado uma das divisões mais emocionantes nos Jogos de 2024.

Previsão de medalha de ouro: Amir Zare

97kg masculino

Primeiro e mais importante, é preciso notar que o medalhista de ouro de 2020 Abdulrashid Sadulaev, que em seu auge foi indiscutivelmente o melhor lutador peso por peso do mundo, não competirá em 2024 devido à invasão russa na Ucrânia. O comitê olímpico acabou o considerando inelegível para competir, então Sadulaev está sentado em casa para esses jogos.

Com Sadulaev fora, o fenômeno Akhmed Tazhudinov, de 21 anos, é de longe o favorito para ganhar o ouro nos Jogos de 2024.

Nascido no Daguestão, mas agora representando o Bahrein, Tazhudinov chocou o mundo quando conquistou o ouro no Campeonato Mundial de 2023 ao derrotar o duas vezes medalhista olímpico Kyle Snyder com uma queda técnica de 11-0 e, em seguida, derrotar Sadulaev na final. Tazhudinov não sente o gosto da derrota desde fevereiro de 2023 e é difícil vê-lo perder nas Olimpíadas.

Dito isso, Snyder retorna para sua terceira Olimpíada consecutiva, e no seu melhor, ele pode vencer qualquer um no mundo. Aos 28 anos, Snyder é agora de repente o estadista mais velho da competição, mas ele continua sendo um dos melhores lutadores do mundo, tendo conquistado uma medalha em todas as Olimpíadas/Mundiais em que já competiu. O iraniano Amir Azarpira é outro nome a ser observado após vencer Snyder em janeiro, e ele terá um sorteio aleatório, o que significa que Azarpira pode ser um confronto incrivelmente difícil para qualquer um que o pegue na rodada de abertura.

Previsão de medalha de ouro: Akhmed Tazhudinov

86kg masculino

Ao que tudo indica, o medalhista de ouro olímpico de 2020, David Taylor, era de longe o favorito para vencer novamente em 2024, mas então algo estranho aconteceu… ele não acabou entrando para o time olímpico. Em vez disso, seu colega da Penn State e quatro vezes campeão da NCAA, Aaron Brooks, o surpreendeu nas seletivas dos EUA em abril. Brooks venceu partidas consecutivas para derrotar Taylor e efetivamente aposentar o veterano de 33 anos, que recentemente decidiu parar de competir e aceitar o cargo de treinador principal na Oklahoma State.

Agora Brooks entra como o cabeça de chave em 86kgs nas Olimpíadas de 2023, no entanto, ele não tem muita experiência em nível internacional, então é difícil prever exatamente como ele se sairá neste nível do jogo. Em teoria, Brooks ainda deve ser um grande favorito para vencer em Paris, mas nada é garantido, especialmente em uma competição tão acirrada quanto esta.

O principal rival de Taylor nos últimos anos tem sido o iraniano Hassan Yazdani. Yazdani está retornando para os Jogos de 2024, então ele sem dúvida será o oponente mais feroz que Brooks pode enfrentar este ano.

Previsão de medalha de ouro: Aaron Brooks

74kgs masculino

Quando sua carreira terminar, Kyle Dake será lembrado como um dos maiores lutadores americanos da história, mas a maior omissão gritante em seu currículo é uma medalha de ouro olímpica. Ele é quatro vezes campeão mundial, o que é mais do que qualquer outro representante da equipe dos EUA, mas ele ficou aquém em sua tentativa de ganhar o ouro em 2020 após uma chocante derrota no segundo round por queda técnica para Mahamedkhabib Kadzimahamedau, da Bielorrússia.

Chegando aos Jogos de 2024, o competidor mais difícil de Dake, por uma ampla margem, provavelmente seria o russo Zaurbek Sidakov, que o derrotou na disputa pela medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2023. Infelizmente, assim como Sadulaev em 97 kg, Sidakov foi considerado inelegível pelo comitê olímpico e há rumores de que ele está considerando uma mudança para o MMA em vez de retornar ao wrestling.

Kadzimahamedau também está fora dos Jogos de 2024 após ser considerado inelegível, o que significa que Dake tem um campo muito mais fácil pela frente. Dake tem vitórias sobre todos os outros grandes competidores em sua divisão, o que o torna o grande favorito para ganhar o ouro em 2024. Mas isso o deixa maduro para uma reviravolta como a que aconteceu em 2020? Só o tempo dirá.

Previsão de medalha de ouro: Kyle Dake

Feminino 57kgs

As Olimpíadas de 2024 provavelmente serão a última aparição da americana Helen Maroulis no cenário internacional, depois de se tornar a primeira mulher americana a conquistar o ouro no wrestling em 2016. Ela seguiu com uma performance de medalha de bronze em 2020, mas então pensou em se aposentar antes de finalmente decidir retornar para mais uma corrida olímpica.

Aos 32 anos, Maroulis é a lutadora mais velha dos EUA a competir nas Olimpíadas, e ela também é a primeira a competir três vezes. Mas ela fechará suas Olimpíadas finais com uma segunda medalha de ouro?

Parece improvável.

O Japão é a nação mais dominante quando se trata de luta livre feminina, e mesmo com a bicampeã olímpica Risako Kawai fora da divisão este ano, Tsugumi Sakurai, de 22 anos, agora é a principal concorrente em 57kgs. Sakurai é tricampeã mundial com vitórias em 2021, 2022 e 2023, então não é surpresa que ela seja a favorita para ganhar o ouro aqui também.

Uma derrota para Sakurai seria uma das maiores surpresas nas Olimpíadas, mas Maroulis tentar outra medalha com coragem é definitivamente possível.

Previsão de medalha de ouro: Tsugumi Sakurai

68kg feminino

Talvez a história mais fascinante de se assistir para o time de luta livre dos EUA em Paris gira em torno de Amit Elor, de 20 anos. Ela já é a mulher mais jovem a fazer parte de um time de luta livre olímpico, o que obviamente significa que ela seria a mais jovem a ganhar o ouro.

O assustador sobre Elor é que ela ainda está muito no começo de sua carreira, e quando tudo estiver dito e feito, ela terá a oportunidade de se tornar uma das forças mais dominantes na história do wrestling americano. Sua corrida para suas primeiras Olimpíadas também foi impressionante, já que ela arrasou na competição de 72kgs nos campeonatos mundiais em 2022 e 2023.

Elor não sente o gosto da derrota desde 2019 no Cadet Worlds e há poucas dúvidas sobre seu status como a favorita esmagadora para ganhar o ouro olímpico. Qualquer coisa menos que isso seria considerado um resultado impressionante.

Previsão de medalha de ouro: Amit Elor

Há muitas outras histórias que vale a pena assistir da equipe americana, incluindo outra Kennedy Blades de 20 anos competindo em 76 kg após derrotar a medalhista de prata olímpica de 2020, Adeline Gray, nas eliminatórias da equipe dos EUA. Ela tem uma estrada difícil pela frente em Paris, mas Blades pode potencialmente causar a surpresa.

É difícil imaginar a seleção dos EUA fazendo muito barulho nas divisões greco-romanas, que tradicionalmente não são muito gentis com os americanos, mas tudo é possível.

Com os americanos classificando 16 participantes de 18 vagas possíveis (as únicas duas ausências foram na competição greco-romana), há uma grande chance de os EUA voltarem para casa com outro desempenho recorde em Paris.