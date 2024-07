Prévia da Rodada Aberta 3: Shane Lowry no topo e estrelas saindo mais cedo

TROON, Escócia — Ventos mais fortes e condições mais firmes tornaram a segunda rodada do 152º Open Championship no Royal Troon Golf Club na sexta-feira ainda mais traiçoeira para os melhores jogadores de golfe do mundo.

Tanto que muitos dos favoritos não estarão presentes nos últimos 36 buracos.

“Preciso me deitar em um quarto escuro”, disse Matthew Southgate, da Inglaterra, que perdeu o corte após mancar em um 7 acima do par 78 na sexta-feira. “É brutal lá fora. Essa é uma das experiências mais difíceis que já tive em um campo de golfe. Havia ventos cruzados em todos os lugares e pinos do mesmo lado de onde o vento estava vindo. É tão, tão difícil. Foi como golfe de sobrevivência, na verdade.”

O conhecimento local e a experiência em golfe de links melhoraram inestimavelmente até agora. Pela primeira vez desde 1951, os três melhores golfistas na tabela de classificação no ponto médio são do Reino Unido e da Irlanda. Shane Lowry, da Irlanda, com um total de 36 buracos de 7 abaixo do par 135, tem uma vantagem de 2 tacadas sobre Justin Rose e Daniel Brown, da Inglaterra.

Veja o que assistir na terceira rodada do The Open:

Lowry manterá a liderança?

Shane Lowry está na liderança apesar de algumas condições difíceis. Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Lowry foi questionado na sexta-feira se ele se considera um bom favorito.

“Eu não diria que sou um bom corredor”, brincou Lowry.

É a quarta liderança ou co-liderança de 36 buracos da carreira de Lowry no PGA Tour. Ele estava 1-para-3 no fechamento anterior, vencendo o Open Championship de 2019 em Royal Portrush na Irlanda do Norte e terminando em terceiro no RBC Heritage de 2019 e no Arnold Palmer Invitational em março.

“Para mim, é só sair e jogar meu próprio jogo, fazer a melhor pontuação que eu puder e então ver onde isso me deixa no final do dia”, disse Lowry. “Tente não se preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo e apenas tente cuidar das suas coisas pessoais. Não sei. Eu me coloquei lá em alguns grandes torneios e consegui derrotá-los.”

As boas notícias para Lowry: três dos últimos quatro líderes ou co-líderes de 36 buracos no The Open levantaram o Claret Jug. Ele fez isso em 2019, seguido por Cameron Smith em St. Andrews em 2022 e Brian Harman em Royal Liverpool no ano passado.

Tendo crescido na Irlanda, Lowry parece mais bem equipado do que a maioria para jogar no vento e na chuva. Ele sobreviveu a uma chuva torrencial na rodada final do Open Championship de 2019 para fugir com uma vitória de 6 tacadas sobre Tommy Fleetwood.

“Chego a condições como essa, e sei que consigo, sei que consigo lidar com isso”, disse Lowry. “É bem difícil ficar lá de 190 jardas e fazer um ferro 4 o mais baixo que puder. É bem difícil dizer isso a si mesmo. Sinto que as três semanas que passei em casa, o golfe que joguei na Irlanda, vir para cá e fazer meu [research] aqui algumas semanas atrás, sinto que tudo isso ajudou.”

Scheffler conseguirá alcançar Lowry?

Scottie Scheffler pode fazer uma corrida neste fim de semana. Pedro Salado/Getty Images

Lowry não precisa olhar muito para baixo na tabela de classificação para ver que o golfista número 1 do mundo, Scottie Scheffler, está espreitando perto do topo novamente.

No Arnold Palmer Invitational em Bay Hill em Orlando, Flórida, Scheffler deu uma tacada nos últimos sete greens para empatar com Lowry na liderança da terceira rodada. Naquele domingo, Scheffler postou um 66 de 6 abaixo do par para abrir vantagem para uma vitória de 5 tacadas sobre Wyndham Clark. Lowry fez um 72 e estava seis tacadas atrás.

“Sinceramente, não tenho certeza se Scottie Scheffler está muito preocupado com alguém com a forma que ele está”, disse Lowry. “Ele está obviamente na tabela de classificação, e é uma pessoa sobre a qual as pessoas vão falar.”

Scheffler está buscando sua sétima vitória da temporada e segundo major após vencer o Masters pela segunda vez em abril. Ele postou 1 abaixo do par 70 na sexta-feira pela segunda rodada consecutiva e está cinco tacadas atrás de Lowry.

As probabilidades do Open Championship

O putter de Scheffler parecia estar esquentando também. Ele tinha putts de birdie de 11½ pés no nº 4, 35½ pés no nº 14 e 5 pés no nº 16. Ele também tinha um belo de 15 pés para salvar o par no nº 16.

Depois de perder cerca de meia tacada no campo nos greens na quinta-feira, ele ganhou cerca de 1½ na segunda rodada.

“Eu disse depois da rodada de ontem, às vezes é um jogo de números”, disse Scheffler. “Só continue colocando a bola em volta do buraco, e quanto mais eu puder colocá-la mais perto do buraco com mais frequência, mais putts eu vou fazer. Se eu estiver dando boas putts e elas estiverem subindo pela borda, acho que é quase mais provável que eu faça mais putts aqui no futuro.”

Scheffler recuperou-se após 36 buracos em seis das suas 11 vitórias em stroke-play na sua carreira no PGA Tour, incluindo três quando estava atrás por seis tacadas ou mais: o WM Phoenix Open de 2022, o Arnold Palmer Invitational de 2022 e o Players Championship em março.

“Realmente não importa para mim o que esses caras estão fazendo”, disse Scheffler. “Estou tentando fazer o meu melhor para dar boas tacadas e me colocar em posição. Indo para o fim de semana, cinco tacadas atrás, sinto que estou em uma posição decente.”

Brown vai ficar?

Daniel Brown pode se juntar a uma companhia histórica se vencer neste fim de semana. David Cannon/R&A via Getty Images

Brown, jogando em seu primeiro major, agarrou uma vantagem de 1 tacada sobre Lowry na primeira rodada e fez o suficiente para ficar perto do topo da tabela de classificação na segunda. Ele fez a virada em 2 acima do par 38, mas teve dois birdies e um bogey na volta para ficar 2 atrás de Lowry.

Brown está em um ar raro. Desde 1900, os únicos jogadores a terminar em primeiro em suas estreias em grandes campeonatos foram Francis Ouimet (US Open de 1913), Ben Curtis (Open de 2003) e Keegan Bradley (PGA Championship de 2011).

De acordo com a ESPN Stats & Information, Brown é o primeiro golfista desde SK Ho em 2003 a ficar entre os dois primeiros em 36 buracos enquanto fazia sua estreia major. Rose (1998), Gerry Taylor (1987) e Ian Baker-Finch (1984) também fizeram isso.

Mesmo dormindo na liderança, Brown disse que descansou bastante antes do segundo round.

“Consegui ficar sete ou oito horas”, disse Brown. “Eu estava exausto. Acho que não tinha um final tardio como aquele há muito tempo.”

Brown, um frequentador assíduo do DP World Tour, sabe que está apenas na metade do caminho.

“Sempre fui bem tranquilo, na verdade”, disse Brown. “Acho que também sou um pouco realista. Sei que não vou começar a me precipitar e pensar: ‘Meu Deus, estou liderando o The Open ou estou em segundo no The Open ou algo assim’. Ainda faltam 36 buracos. Posso ter uma boa rodada amanhã e, depois, posso ter uma rodada fedorenta no domingo. Você simplesmente não sabe.”

As estrelas estão indo para casa

É mais uma oportunidade perdida para Rory McIlroy quebrar sua grande seca. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

O golfe Links tende a neutralizar quaisquer vantagens de distância que os melhores jogadores do mundo possam ter, especialmente quando o vento está uivando e os greens estão firmes e rápidos. Esse foi certamente o caso em Royal Troon, onde vários dos golfistas mais bem classificados do jogo foram mandados embora após 36 buracos.

Entre os que não passaram o corte: Will Zalatoris (7 over), Tyrrell Hatton (8 over), Ludvig Åberg (9 over), Fleetwood (9 over), Bryson DeChambeau (9 over), Viktor Hovland (10 over), Tony Finau (10 over), Tom Kim (11 over), Cameron Smith (12 over), Rory McIlroy (11 over), Sahith Theegala (14 over), Tiger Woods (14 over) e Clark (16 over).

Depois de lutar com um 7 acima do par 78 na quinta-feira, McIlroy não teve muito espaço para erros. Ele teve um péssimo começo na segunda rodada com bogeys nos números 3, 5 e 6 e um triplo bogey 8 no número 4. Ele estava 6 acima do par após seis buracos. Ele jogou os últimos 12 buracos com 2 abaixo do par sem bogey.

“Quando penso nos dois torneios principais em que não joguei meu melhor, aqui e no Masters, o vento levou a melhor sobre mim na sexta-feira em Augusta, e depois o vento levou a melhor sobre mim nos últimos dois dias aqui”, disse McIlroy.

“Não me adaptei bem ao vento da esquerda para a direita ontem nos últimos nove buracos, e então, esta tarde, ao entrar naquele vento forte na frente, como eu disse, ele levou a melhor sobre mim, e me senti bastante desconfortável em algumas tacadas.”

McIlroy empatou em 12º no PGA Championship e foi o segundo no US Open, mas ainda parece uma temporada perdida de majors. Ele levará uma seca de mais de 10 anos em majors para o Masters de 2025.

McIlroy competirá nas Olimpíadas de Paris em algumas semanas e está na disputa por uma FedEx Cup no PGA Tour e um título Race to Dubai no DP World Tour.

“Sinto que digo isso em todo Open Championship, mas não é como se jogássemos apenas quatro eventos por ano”, disse ele. “Jogamos cerca de 25, então ainda há algumas coisas para disputar. Obviamente, os majors vieram e se foram, mas para meio que me concentrar e tentar me recompor para as Olimpíadas, que serão outra experiência legal, e tentar jogar bem lá. Estou na disputa para tentar ganhar os dois títulos em ambos os lados do Atlântico, então ainda há algumas coisas para disputar até o final do ano.”

DeChambeau é o segundo jogador de golfe nos últimos 10 anos a não passar o corte no The Open, depois de vencer o US Open no mesmo ano (Gary Woodland, 2019).

Previsão do tempo melhorando

O clima em Royal Troon costuma ser um fator. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

O clima na Escócia é imprevisível, e esse foi o caso novamente esta semana. A previsão do Met Office para o fim de semana prevê um sábado chuvoso e um domingo quase seco. Espera-se que seja uma manhã clara no sábado, seguida por chuva mais forte e persistente no final da tarde. São esperados ventos do sul para o sudoeste de 7-10 mph com rajadas de 12-15 mph.

Há alta confiança para um “dia mais seco e brilhante” no domingo. Espera-se que os ventos sejam de sudoeste de 7 a 10 mph com rajadas de 11 a 14 mph. As temperaturas máximas devem ficar em meados dos 60.

Corrida pela Medalha de Prata

Calum Scott tem se saído como um profissional esta semana. Rob Casey/Grupo SNS via Getty Images

Quatro amadores fizeram o corte de 36 buracos e lutarão nas duas rodadas finais pela Medalha de Prata. O escocês Calum Scott, que joga no Texas Tech, lidera o caminho com 4 acima.

“Sinto que, de certa forma, superei as expectativas, mas, ao mesmo tempo, eu só queria ver onde meu jogo estava comparado”, disse Scott. “Obviamente, o melhor que existe, e obviamente este campo é um dos melhores do mundo, um major em um campo de golfe montado como um major. Com as condições climáticas escocesas, é ainda mais como um major.”

Jacob Skov Olesen, que em junho se tornou o primeiro dinamarquês a vencer o British Amateur, está um shot atrás. O ex-jogador de golfe da TCU e do Arkansas fez um 71 sem bogey na sexta-feira. Ele também poderá jogar no Masters e nos EUA na próxima temporada se continuar amador.

O espanhol Luis Masaveu, que sobreviveu a uma final de qualificação de 36 buracos jogando com tacos velhos porque seus novos foram perdidos, e o jogador de golfe da Universidade do Texas Tommy Morrison estavam na linha de corte com 6 acima do par. Morrison, de 6 pés e 9 polegadas, tornou-se o primeiro vencedor americano do Campeonato Amador Europeu em 29 de junho.