Prévia da Rodada Aberta 4: Todos que podem vencer no domingo

TROON, Escócia — O clima escocês transformou o 152º Open Championship no Royal Troon Golf Club em um dia de sobrevivência no sábado.

O irlandês Shane Lowry passou de líder para nono lugar no que pareceu um piscar de olhos. O vencedor do Open Championship de 2019 não foi o único que foi vítima de chuva fria e ventos fortes, especialmente no segundo nove.

“Acho que esses são os nove buracos mais difíceis que você pode jogar no golfe atualmente”, disse Dustin Johnson, bicampeão de grandes campeonatos.

Embora o céu esteja mais limpo na rodada final no domingo, o vento ainda pode ser um fator.

Uma coisa é clara: deve ser um final emocionante com uma dúzia de golfistas a quatro tacadas do líder Billy Horschel. Aqui está uma olhada nos principais concorrentes ao Claret Jug:

Billy Horschel (4 abaixo)

É bom ser Billy Horschel agora. Kevin C. Cox/Getty Images

Por que ele vai ganhar: Tudo está indo bem agora para Horschel, que se recuperou de uma temporada difícil de 2023 com um ótimo golfe. Ele conquistou o Corales Puntacana Championship, um evento de campo oposto, em 21 de abril e empatou em oitavo no PGA Championship.

Nesta semana, Horschel lidera o campo em tacadas ganhas: total (12,24) e é o sexto na aproximação (6,10), 14º ao redor do green (2,35) e 17º no tee (2,76). No sábado, ele fez um trabalho sublime ao redor do green, subindo e descendo dos bunkers do lado do green para um birdie no nº 4 e par saves nos nºs 14 e 16.

Por que ele não vai ganhar: Horschel nunca dormiu em uma liderança de 54 buracos em um campeonato importante. Ele nem sequer esteve na disputa nos últimos 18 buracos de majors, com apenas uma colocação entre os cinco primeiros em 42 largadas na carreira.

“Eu adoro isso”, disse Horschel. “Trabalhei a vida inteira para estar nessa posição. Ouça, eu estive na liderança muitas vezes indo para uma rodada final. Obviamente, isso é importante. Significa um pouco mais. Todos nós sabemos disso. Sabemos o que isso significa para todos. Eu sei o que isso significa para meu legado no jogo de golfe e o que eu quero fazer e realizar.

“Mas estou animado por estar aqui. Eu queria estar aqui a minha vida inteira. Finalmente estou aqui. Estou abraçando isso.”

Xander Schauffele está muito perto de ganhar outro grande torneio este ano. Kevin C. Cox/Getty Images

Por que ele vai ganhar: O macaco das majors saiu de suas costas depois que ele finalmente conquistou um Troféu Wanamaker no PGA Championship em maio. Ele tem sido o jogador mais consistente nas majors nesta temporada, terminando em oitavo no Masters e empatando em sétimo no US Open. Ele tem pelo menos uma colocação no top 10 em uma major a cada temporada desde que se tornou profissional em 2017.

Por que ele não vai ganhar: Os deuses do golfe não vão deixá-lo ficar ganancioso? Ele se tornaria o primeiro jogador de golfe desde Brooks Koepka em 2018 (US Open e PGA Championship) a conquistar dois majors em uma temporada. Seu putter tem sido bom esta semana, mas ele também é conhecido por ficar frio nas horas erradas.

Sam Burns está aproveitando sua performance no US Open. Warren Little/Getty Images

Por que ele vai ganhar: Ele está atrasado. O cinco vezes vencedor do PGA Tour não teve um bom desempenho nas majors até esta semana, com apenas uma colocação no top 10 em suas últimas 17 partidas. Ele pareceu ter um avanço com um empate em nono lugar no US Open em junho. Ele é talentoso demais para não ter um desempenho melhor nas big four.

Por que ele não vai ganhar: Burns foi outro jogador de golfe que se beneficiou de ter um tee time cedo. Ele teve oito birdies em sua rodada de 6 abaixo do par 65. Será que seu putter em brasa — ele está em terceiro lugar em tacadas ganhas: putting (5,70) — continuará a se manter? Ele seria o primeiro jogador de golfe desde Jack Fleck no US Open de 1955 a vencer um major após abrir com uma pontuação de 76 ou pior.

Justin Rose lutará contra a história no domingo. Keyur Khamar/PGA TOUR via Getty Images

Por que ele vai ganhar: O inglês também deve ter uma multidão partidária torcendo por ele. Ele tem mais experiência do que quase todos os outros concorrentes, com 21 largadas no The Open. Ele evitou erros com apenas quatro bogeys ou pior nos primeiros 54 buracos.

Por que ele não vai ganhar: A história não está do lado de Rose. Um inglês não vence o The Open desde Nick Faldo em 1992. Se Rose vencesse, teriam se passado 4.053 dias desde sua última vitória em um grande campeonato no US Open de 2013. Esse seria o maior período da história. Julius Boros passou 4.026 dias entre vencer o US Open de 1952 e o US Open de 1963.

Thriston Lawrence ligou os jatos no sábado. Luke Walker/R&A/R&A via Getty Images

Por que ele vai ganhar: O sul-africano igualou Sam Burns na melhor rodada no sábado com 65, 6 abaixo do par. Ele teve seis birdies em uma sequência de oito buracos a caminho de um top-nine 30. Ele é quatro vezes vencedor no DP World Tour, então ele já fechou vitórias antes.

Por que ele não vai ganhar: Lawrence começou a terceira rodada 10 tacadas atrás do líder Shane Lowry, e ele sem dúvida pegou uma chance com um tee time mais cedo. Ele não teve que jogar na chuva fria e ventos fortes no back nine. Ele estará jogando no grupo final no domingo com Horschel, o que ele nunca fez em um major. Seu melhor resultado anterior no big four foi um empate em 42º no Open Championship de 2022 em St. Andrews, na Escócia.

Russell Henley atingiu o verde após o verde esta semana. Andrew Redington/Getty Images

Por que ele vai ganhar: Poucos golfistas no circuito controlam a bola tão bem quanto Henley, que postou 5 abaixo do par 66 no sábado. Ele teve seis birdies nos primeiros 12 buracos e apenas um bogey no nº 15. Henley é o sétimo em tacadas ganhas: aproximação (6,09) esta semana e acertou 70,4 por cento dos greens na regulamentação.

Por que ele não vai ganhar: Henley teve dificuldades no passado quando estava na disputa por majors. No US Open de 2021 em Torrey Pines, fora de San Diego, ele teve uma parte da liderança em cada uma das três primeiras rodadas. Ele fez 5 acima do par 76 na rodada final e empatou em 13º. Ele fez 3 abaixo do par 67 na rodada final do US Open em junho para empatar em sétimo.

Daniel Brown conseguirá dar um final feliz à sua história de Cinderela? Jane Barlow/PA Images via Getty Images

Por que ele vai ganhar: Ele é a história da Cinderela e terá a multidão atrás dele. O filho de 29 anos de um criador de porcos e vacas, Brown não deveria estar perto do topo da tabela de classificação. Ele entrou no campo ao afundar um putt de 20 pés no 18º buraco da qualificação. Ele perdeu cortes em seis de suas últimas oito partidas no DP World Tour.

Na maior parte do tempo, ele mostrou nervos de aço enquanto competia contra os melhores do mundo esta semana. Brown tem um putter em brasa, liderando o campo em tacadas ganhas: putts (7,67), drenando mais de 328 pés de putts.

Por que ele não vai: Jogadores de golfe não ganham majors em suas estreias. Ele se tornaria apenas o quarto jogador de golfe desde 1900 a ganhar em sua estreia em um campeonato major — Francis Ouimet (US Open de 1913), Ben Curtis (Open de 2003) e Keegan Bradley (PGA Championship de 2011) foram os outros.

Como sempre, Scottie Scheffler é uma ameaça à vitória. Pedro Salado/Getty Images

Por que ele vai ganhar: O golfista número 1 do mundo já venceu seis vezes nesta temporada, incluindo sua segunda vitória no Masters em abril. Ele veio de trás após 36 buracos em seis de suas 11 vitórias em stroke-play em sua carreira no PGA Tour, incluindo três quando ele estava atrás por seis tacadas ou mais: o WM Phoenix Open de 2022, o Arnold Palmer Invitational de 2022 e o Players Championship em março.

Scheffler não teve seu melhor desempenho em Royal Troon esta semana, mas os líderes não se distanciaram, então ele ainda está a uma distância considerável no placar.

Por que ele não vai ganhar: Scheffler não teve muitas tacadas caindo esta semana. Ele está em 114º em tacadas ganhas: colocando (-1,61) nos primeiros 54 buracos e ficou em 78º lugar entre 80 jogadores (-3,20) no sábado. Mais cedo ou mais tarde, as tacadas de Scheffler devem começar a cair — ou talvez não.

“Foi só mais um daqueles dias”, disse Scheffler. “Penso nas tacadas que dei no 8 e 9, onde olho para cima e acho que está entrando, e sobe até o buraco e sai. Não são as superfícies mais verdadeiras. São muito boas para links, mas obviamente não são perfeitas, e simplesmente sai da linha e não entra.

“Pode ser frustrante, mas senti que hoje foi mais um daqueles dias em que fiz um ótimo trabalho em não ficar muito frustrado, mantendo a cabeça no lugar e consegui permanecer no torneio.”

Shane Lowry (1 abaixo)

Foi um final de sábado esquecível para Shane Lowry. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Por que ele vai ganhar: Ele era o líder da segunda rodada e estava navegando até que teve problemas no par 3 oitavo buraco no sábado. Depois de fazer um duplo bogey 5 no buraco conhecido como Postage Stamp, ele fez cinco bogeys no back nine para um 6 acima do par 76. Até então, ele lutou contra o vento e a chuva melhor do que qualquer outra pessoa no campo.

Por que ele não vai ganhar: Lowry parecia completamente desconfortável e errou duas tacadas de cerca de cinco pés. Ele deu sua tacada de aproximação no número 18 algumas fileiras nas arquibancadas. Seu mojo pode ter acabado. Ele pode recuperar sua confiança depois de um final tão esquecível no sábado?

A tacada de Justin Thomas pode ser a chave para a vitória no domingo. Warren Little/Getty Images

Por que ele vai ganhar: Depois de se esforçar para se manter no torneio no fim de semana, Thomas fez seis birdies em seus primeiros 12 buracos no sábado para se colocar em distância de ataque. Ele é um dos melhores jogadores do mundo com uma cunha nas mãos e joga com muita criatividade nos greens. Ele é um vencedor do PGA Championship duas vezes e já atuou sob pressão antes. Ele está usando um novo putter e pegou fogo nos greens, ganhando 3,37 tacadas no campo.

Por que ele não vai ganhar: A forma de Thomas não tem sido ótima nas últimas temporadas, e seu jogo ainda parece bastante volátil. Ele fez 3 abaixo do par 68 na primeira rodada e seguiu com 7 acima do par 78 no sábado.

Adam Scott precisa de muita coisa a seu favor para vencer. Luke Walker/R&A/R&A via Getty Images

Por que ele vai ganhar: O ex-campeão do Masters de 44 anos saboreia a chance de jogar em um bom campo de golfe links, e ele pareceu estar em casa no Royal Troon, especialmente no sábado, quando ele postou um 5 abaixo do par 66 antes da chuva chegar. Seu trabalho em volta do green tem sido espetacular, ganhando 3 tacadas no campo.

Por que ele não vai ganhar: Scott nem pensou que estaria na disputa com tantos golfistas na frente dele quando saiu do campo no sábado. Talvez ele esteja muito atrás com tantos grandes jogadores na frente dele.

“Bem, provavelmente não estarei na disputa, sejamos honestos”, disse Scott. “Provavelmente estou nove tacadas atrás, sete a nove tacadas atrás, eu diria. Se estiver, então isso é um bônus, mas vou precisar que o vento e tudo estejam a meu favor para estar na disputa.”

O vento estava a seu favor e ele estava apenas quatro tacadas atrás.