Prévia das apostas de fim de semana: Mike Perry ganhará ingressos de azarão contra Jake Paul?

Outro grande fim de semana de esportes de combate está chegando. Este sábado, UFC Vegas 94 acontece no APEX, enquanto em Tampa, Jake Paulo enfrenta o que pode ser considerado o teste mais difícil de sua carreira no boxe quando luta Mike Perry em uma luta de boxe.

Então, como você pode ganhar com tudo isso? Aqui estão as melhores apostas para este fim de semana na luta.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia dos nossos amigos da DraftKings Casa de apostas esportivas.

Apostas Diretas

Mike Perry (+300)

O evento principal deste fim de semana é, sem dúvida, Paul vs. Perry, e é fácil ver o porquê: é uma luta fascinante. Paul é o boxeador mais talentoso e o homem maior, mas Perry é um veterano endurecido pela batalha e apresenta um desafio que Paul nunca enfrentou antes — alguém em seu auge físico que vai forçar Paul a lutar.

Ao longo de sua carreira no boxe, Paul enfrentou principalmente oponentes lamentavelmente superados, ou lutadores que estavam muito além de seus auges. Em casos em que Paul não conseguia simplesmente atropelar alguém, ele ainda estava relativamente isolado de sofrer muito fogo de retorno porque seus oponentes não eram fisicamente capazes de entrar em uma briga. Esse não é o caso de Perry.

Embora Perry não seja um brigão irracional, ele não está tão longe disso, e se destaca em arrastar oponentes para uma briga suja, no meio das trincheiras, onde ele se destaca. Ele será capaz de fazer o mesmo contra Paul, que não tem habilidade no ringue para ficar e se mover por mais de um ou dois rounds. Como Paul reagirá quando for sugado para dentro da lama e tiver sua primeira briga de verdade? Não saberemos até que aconteça, mas até que eu o veja sobreviver e prosperar em uma luta como essa, acho que há um valor claro em Perry aqui.

Amanda Lemos (+110)

Lemos enfrenta Virna Jandiroba no evento principal do UFC Vegas 94, e embora ela seja a azarona, Lemos tem uma grande chance de surpreender. Desde que caiu para o peso-palha, Lemos só foi derrotada por Zhang Weili e Jessica Andrade, duas das mulheres mais impressionantes fisicamente no esporte. Jandiroba é uma boa lutadora, mas não tem uma força física dominante e, portanto, terá dificuldade para ganhar força contra Lemos. Se Jandiroba conseguir quedas precoces, as coisas podem mudar, mas acho que Lemos mantém essa posição e seu poder superior e kickboxing levam o dia.

Apostas de Prop

Doo Ho Choi contra Conta Álgeo MENOS DE 2,5 rodadas (+145)

Embora certamente não seja a maior luta deste fim de semana, a disputa do card principal entre “Korean Superboy” e Bill Algeo pode muito bem ser a mais divertida. Ambos os caras são lutadores de ação fantásticos e esta luta parece ser uma em que eles entram no octógono e incendeiam o lugar todo. Espere que ambos os homens saiam lutando, e a possibilidade de um final é muito maior do que as probabilidades sugerem.

Parlay da Semana

Amanda Lemos (+110) and Steve Garcia (-148)

Então é uma jogada arriscada tentar isso, especialmente com uma aposta já feita em Amanda Lemos, mas a última vez que essa parlay aconteceu (UFC Arábia Saudita — Alexander Volkov e Kelvin Gastelum) ela ganhou, então estamos repetindo. Estou falando, é claro, da Parlay de Aniversário.

Tanto Lemos quanto Garcia nasceram em 22 de maio. Um vínculo como esse, com dois lutadores no mesmo card, são os espíritos tentando nos dizer algo. Um poder superior está em ação aqui. Especialmente porque eu gosto que Lemos vença (como mencionado acima) e Garcia também tem uma boa chance. Ele é um lutador melhor em todos os aspectos do que Seung Woo Choi e ele deve ter a vantagem de poder também.

Combine essas duas apostas para obter probabilidades de +251.

Embrulhar

Mantivemos as coisas firmes no último fim de semana e saímos com uma boa vitória. Vamos tentar fazer o mesmo neste sábado.

Até a semana que vem, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de apostas online em sua região antes de fazer qualquer aposta esportiva online.