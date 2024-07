Prévia do show Nate Diaz x Jorge Masvidal: a revanche será melhor do que a semana da luta?

Neste sábado, Nate Diaz e Jorge Masvidal vão voltar quase quatro anos depois de sua luta no UFC — mas, desta vez, eles farão isso no ringue de boxe. Embora certamente parecesse, pelo menos, haver alguma intriga para a luta, a semana de luta — dos treinos abertos à coletiva de imprensa final — tem sido decepcionante. A luta em si vai render frutos?

Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, fazem uma prévia da luta de sábado entre Diaz e Masvidal, discutem o confronto, a semana de luta difícil que o card teve, os níveis de interesse na comunidade e o que está em jogo para ambos os lutadores. Além disso, eles discutirão o confronto entre o ex-campeão peso leve do UFC Anthony Pettis e o companheiro de equipe de Diaz, Chris Avila, outras lutas que podem se destacar, responder a perguntas dos espectadores e muito mais.

Assista ao show de pré-estreia de Diaz vs. Masvidal acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.