Prévia do UFC 304: Leon Edwards ou Tom Aspinall, qual campeão está mais propenso a uma surpresa?

Leon Edwards tem uma luta em casa em sua terceira defesa do título dos meio-médios do UFC, enquanto ele busca fechar seu capítulo com Belal Muhammad quando eles se encontrarem pela segunda vez no evento principal do UFC 304 neste sábado em Manchester. “Rocky” continuará a construir seu currículo impressionante, ou “Remember the Name” conseguirá a virada?

Antes do evento pay-per-view deste fim de semana, Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting fazem uma prévia do card, a revanche do evento principal entre Edwards e Muhammad, as apostas para ambos fora do cinturão e se o vencedor enfrentará Shavkat Rakhmonov em seguida. Além disso, eles discutirão a luta pelo título interino dos pesos pesados ​​entre Tom Aspinall e Curtis Blaydes, se acreditamos em Dana White em relação ao vencedor possivelmente lutando contra Jon Jones ou Stipe Miocic em seguida, Paddy Pimblett vs. King Green, previsões e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC 304 acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.