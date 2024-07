Prévia do UFC Denver: O que está em jogo para Rose Namajunas e Tracy Cortez na luta principal?

A ex-campeã do UFC Rose Namajunas tem uma nova oponente para a atração principal do UFC Denver no sábado, que muda de Maycee Barber para Tracy Cortez. As apostas são as mesmas para “Thug Rose” em uma luta em casa, e se Cortez conseguir a virada, onde isso a colocaria nas 125 libras?

Antes do evento UFC Fight Night deste fim de semana, Mike Heck, José Youngs e Alexander K. Lee do MMA Fighting fazem uma prévia do card, a atração principal entre Namajunas e Cortez, e discutem as chances do vencedor entrar em uma luta pelo título. Além disso, o painel falará sobre outras lutas de destaque, a emoção em torno da luta Drew Dober x Jean Silva na categoria de 155 libras, qual lutador tem mais a perder no card e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC Denver acima. Uma versão somente de áudio do show pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.