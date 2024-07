Previsão de Victor Wembanyama: MVPs, títulos da NBA e medalhas olímpicas

O que vem a seguir para Victor Wembanyama e o San Antonio Spurs?

O atual Calouro do Ano entrará em sua segunda temporada com um novo armador, o futuro membro do Hall da Fama Chris Paul, e novas expectativas, enquanto a franquia busca construir seu elenco em um concorrente em torno de sua estrela geracional.

E os especialistas da ESPN estão prevendo grandes coisas para o fenômeno de 2,23 metros de San Antonio.

Quantos MVPs e títulos da liga Wembanyama acumulará durante sua carreira? Ele seguirá os passos dos lendários pivôs do Spurs, Tim Duncan e David Robinson, e passará toda sua carreira em San Antonio? Quantas medalhas olímpicas Wembanyama ajudará a entregar para a França?

Nosso painel — composto por escritores, repórteres, editores e analistas da ESPN — projeta o que o futuro reserva para o próximo astro da NBA.

Victor Wembanyama será o melhor jogador da NBA na temporada _____.

A disputa pelo próximo rosto da liga está longe de ser definida, com jovens estrelas como Anthony Edwards, Jayson Tatum e Luka Doncic entre o grupo que disputa o título.

É hora de adicionar Wembanyama à lista.

Embora nosso painel não preveja que Wemby assumirá o trono na próxima temporada, o grandalhão dos Spurs está a caminho de se tornar o melhor jogador da NBA — e já na temporada 2025-26. Nosso painel foi unânime, no entanto, em prever que o fenômeno dos Spurs, em algum momento em breve, dominará a liga.

2025-26: 15,8%

2026-27: 42,1%

2027-28: 31,6%

2028-29: 10,5%

Quantos títulos da NBA Wemby ganhará?

jogar 1:41 Os destaques da temporada de estreia de Wemby deixam a NBA agitada Confira algumas das melhores jogadas da temporada de estreia de Victor Wembanyama com os Spurs.

Apesar de adicionar Wembanyama ao elenco, os Spurs terminaram a temporada 2023-24 em 14º no Oeste e com o mesmo recorde de 22-60 que tiveram na temporada anterior. Embora os Spurs estejam muito longe da disputa pelo título, eles ainda estão tentando construir um time mais forte em torno de sua estrela em ascensão.

Mas ganhar um título da NBA não é tarefa fácil — e apenas 12 jogadores ganharam seis ou mais anéis, com Bill Russell (11) detendo o recorde. Por enquanto, nossa previsão prevê por pouco que Wembanyama reivindique dois anéis — juntando-se a nomes como Bill Walton, Kevin Durant, Wilt Chamberlain e Kawhi Leonard.

Um título: 26,3%

Dois: 36,8%

Três: 31,6%

Quatro: 5,3%

Quantos prêmios de MVP Wemby ganhará?

jogar 9:23 SC Feature apresenta: ‘O Futuro’ – Victor Wembanyama Dê uma olhada na jornada de Victor Wembanyama para se tornar um fenômeno global e se tornar o primeiro francês a ser escolhido como número 1 geral.

Com expectativas enormes entrando na liga na temporada passada, Wembanyama respondeu reivindicando o prêmio de Novato do Ano, tornando-se o sexto jogador na história da NBA a fazê-lo com uma votação unânime. Ele também foi finalista para Jogador Defensivo do Ano e o primeiro novato a fazer parte do primeiro time All-Defensive da NBA.

Mas os elogios não param por aí, pois Wembanyama está de olho no prêmio de MVP — algo que ele acredita ser um bom termômetro do sucesso da equipe.

Apenas nove jogadores na história da NBA conquistaram três ou mais prêmios de MVP, e a maioria do nosso painel coloca Wembanyama entre um grupo de elite que inclui Kareem Abdul-Jabbar (seis MVPs), Michael Jordan (cinco), Bill Russell (cinco), LeBron James (quatro), Wilt Chamberlain (quatro), Larry Bird (três), Nikola Jokic (três), Magic Johnson (três) e Moses Malone (três).

Um MVP: 10,5%

Dois: 15,8%

Três: 63,2%

Quatro: 5,3%

Cinco ou mais: 5,3%

Os Spurs terminarão _____ na Conferência Oeste em 2024-25.

Depois de ir 22-60 no ano de estreia de Wembanyama, os Spurs estão de olho em uma vaga nos playoffs no cenário lotado da pós-temporada da Conferência Oeste. Com a quantidade de talento no Oeste, bem como um elenco sem muita experiência na pós-temporada, uma semente top-seis pode estar fora de questão para os Spurs na próxima temporada, de acordo com nosso painel.

Mas não se preocupe, San Antonio, uma vaga no play-in foi a grande vencedora, com quase 80%.

No torneio play-in (7-10): 78,9%

Fora da pós-temporada (11-15): 21,1%

Quantas séries de playoffs Wemby e CP3 vencerão em San Antonio (2024-25 e depois)?

jogar 0:54 Chris Paul seduzido pela ‘oportunidade de jogar’ com o Spurs Chris Paul fala abertamente sobre sua decisão de se juntar aos Spurs, citando o tempo de jogo e a oportunidade de jogar com o técnico Gregg Popovich como motivações para assinar com o San Antonio.

Em uma jogada que visa ajudar Wembanyama a crescer como jogador, os Spurs contrataram o veterano de 19 anos e 12 vezes All-Star Chris Paul nesta offseason. O armador de 39 anos se junta a um elenco jovem do San Antonio, então não está claro quantas temporadas ele jogará ao lado de Wemby.

Devido a esses fatores, a dupla não ter vencido uma série de playoffs juntos foi a escolha descontrolada. Aqueles que votaram por três vitórias em séries estão apostando em San Antonio fazendo uma corrida chocante para as Finais de 2025 ou Paul jogando várias temporadas com a franquia.

Série zero vitórias: 68,4%

Um: 21,1%

Três: 10,5%

Wemby passará toda a sua carreira em San Antonio?

Vários dos jogadores mais bem-sucedidos dos Spurs passaram suas carreiras inteiras em San Antonio e tinham muitos troféus para mostrar por isso. Os membros do Hall da Fama David Robinson, Tim Duncan e Manu Ginobili foram Spurs para sempre, enquanto outros como Kawhi Leonard e Tony Parker — que passou sua última temporada com o Charlotte Hornets — seguiram em frente após alcançar o sucesso com o técnico Gregg Popovich. Wembanyama está na posição única de continuar o legado do grandalhão de San Antonio, mas vários fatores estão em jogo na projeção de seu futuro no Texas. Por quanto tempo Popovich continuará treinando? E como a franquia cercará o futuro All-Star? Nosso painel quase se dividiu sobre o futuro de longo prazo de Wemby com a franquia.

Sim: 52,6%

Não: 47,4%

Quantas medalhas olímpicas Wemby e a França ganharão durante sua carreira no basquete?

A França tem uma história decorada nas Olimpíadas, embora a medalha de ouro tenha escapado ao país anfitrião de 2024. Com três medalhas de prata (1948, 2000, 2020), os Blues chegaram perto, inclusive nas últimas Olimpíadas, mas com Wembanyama liderando um grupo de jovens estrelas, a França ameaçará o ouro no futuro previsível. Com isso em mente, nossa previsão é que Wembanyama e a França ganhem três medalhas ao longo de sua carreira. Surpreendentemente, “dois” e “zero” empataram em segundo na pesquisa, enquanto 5,3% do nosso painel disse que Wemby levaria a França a pelo menos quatro medalhas.

Medalhas zero: 21,1%

Um: 15,8%

Dois: 21,1%

Três: 36,8%

Quatro ou mais: 5,3%