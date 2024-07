Previsões da USMNT-Uruguai: Quem substitui Weah? Retorno de Turner?

KANSAS CITY, Missouri – O que está em jogo na final da fase de grupos da Copa América, na segunda-feira, entre a seleção masculina dos EUA e o Uruguai, não poderia ser muito maior. Este não é apenas o jogo mais importante para os EUA vencerem desde a Copa do Mundo FIFA de 2022, mas também pode ser o maior até a próxima Copa do Mundo.

Como os EUA são co-sede da Copa do Mundo de 2026 com Canadá e México, não há qualificação para a Copa do Mundo e, combinada com um calendário internacional lotado, a Copa América representa a única oportunidade neste ciclo para a USMNT enfrentar adversários de alta qualidade em um cenário de torneio. A Copa Ouro da Concacaf 2025 não chegará perto competitivamente.

Basta dizer que as probabilidades estão contra a USMNT. Os EUA basicamente precisam vencer o Uruguai para ter a melhor chance possível de avançar. A maneira mais simples de pensar é que a USMNT precisa de um resultado melhor contra o Uruguai (melhor time do grupo) do que o Panamá contra a Bolívia (pior time do grupo) para garantir o avanço.

Isso significa que vencer o Uruguai sozinho pode nem ser o suficiente. Se o Panamá vencer a Bolívia por vários gols — o cenário mais provável com base nas performances da Bolívia até agora — os EUA podem estar a caminho de perder o desempate por diferença de gols, a menos que vençam o Uruguai por vários gols. Todas essas chances de gol que os americanos desperdiçaram no final da vitória de abertura do torneio por 2 a 0 contra a Bolívia — o que parece ter acontecido há séculos — podem voltar para assombrar a seleção dos EUA.

Com isso em mente, aqui estão as cinco grandes questões – com algumas previsões – antes do confronto de segunda-feira no Arrowhead Stadium.

1. Quem substitui o suspenso Timothy Weah?

A perda de Timothy Weah corta fundo de algumas maneiras, mas a maior é a velocidade pura que ele possui, que pode esticar as defesas, algo que nenhum outro atacante no elenco dos EUA tem na mesma extensão. Com isso em mente, o técnico dos EUA Gregg Berhalter parece ter duas opções para substituir Weah.

Ele poderia colocar Haji Wright em uma vaga na ala esquerda enquanto movia Christian Pulisic para a direita. Wright jogou nessa posição extensivamente pelo Coventry City nesta temporada, e Pulisic passou a maior parte do tempo no AC Milan na direita. Haveria um nível de conforto na troca para ambos os jogadores.

A outra possibilidade é que Gio Reyna assuma o lugar de Weah — onde ele jogou pelos EUA no passado — e Berhalter traga Yunus Musah para a escalação em uma tentativa de reprisar o meio-campo do “MMA” com Weston McKennie e Tyler Adams.

O Uruguai joga um estilo intenso e caótico, exemplificado pelos meio-campistas Manuel Ugarte e Federico Valverde (assumindo que eles não estejam descansados). Adicionar Musah daria um pouco mais de fisicalidade no meio do campo. Isso teria o benefício adicional de reduzir as tarefas defensivas de Reyna e permitir que ele se escondesse para fazer jogadas quando a oportunidade surgisse.

A última abordagem parece ser a opção mais provável.

2. Matt Turner disse que sua lesão não era grave. Ele joga?

Inicialmente, não parecia que o goleiro Matt Turner se recuperaria a tempo da partida contra o Uruguai, apesar de ter insistido, após a partida contra o Panamá, que estaria “bem”. Turner não participou do início do treino de sábado, único trecho aberto à mídia. Um porta-voz do futebol dos EUA disse que participaria de um “treinamento limitado” mais tarde na sessão.

Mas Turner participou do início da sessão de domingo e não pareceu que ele estava limitado em seus movimentos de forma alguma. Dito isso, Berhalter disse na coletiva de imprensa de domingo que Turner era um participante limitado e a equipe “continuaria monitorando seu status”.

Matt Turner pode ser titular dos EUA contra o Uruguai, mas a seleção afirma que ele ainda está sendo avaliado no dia a dia. David J. Griffin/Icon Sportswire via Getty Images

Em última análise, vai depender de como ele se sente e de como a comissão técnica pensa que ele é. Contanto que a cobertura do seu gol – especialmente ao mergulhar para a direita – não seja afetada, ele começará. Mas se ele estiver comprometido de alguma forma, então Berhalter terá que ir com Ethan Horvath.

Há alguma hesitação com a opção Horvath. Embora houvesse muita culpa no gol decisivo de José Fajardo na derrota dos americanos por 2 a 1 para o Panamá, o chute foi salvo, o que não dá exatamente a Horvath muito impulso em termos de suplantar Turner.

Espere que Turner esteja na escalação.

3. Ricardo Pepi tem outra chance apesar da má finalização?

Vamos ser claros. Nesta fase, ninguém está substituindo Folarin Balogun na escalação inicial. O atacante do AS Monaco tem sido um dos poucos pontos positivos neste torneio para os EUA, e Berhalter só pode esperar que ele continue sua forma estelar contra A Celeste.

A questão se concentra em com quem Berhalter vai se ele olhar para seu banco em busca de um gol tardio. Ricardo Pepi teve minutos em campo, mas ainda não converteu várias chances gloriosas ao longo dos dois jogos. Há o velho clichê de que pelo menos Pepi está se colocando em posição de marcar, mas em algum momento, ele precisa converter.

A busca por alternativas leva a outra questão: Quão saudável é Josh Sargent? Ele fez uma participação especial no final do jogo contra o Panamá, mas apenas por quatro minutos, o que totalizou apenas dois toques. O período foi tão curto que pouco contribuiu para responder à pergunta sobre o nível de preparo físico de Sargent.

Por último, Wright é uma opção central ou está limitado puramente à ala? Suas exibições na Liga das Nações da Concacaf mostraram que ele poderia desempenhar um papel central. Se os EUA estão perseguindo um objetivo, Wright deveria ser o primeiro a tentar.

4. A seleção masculina dos EUA conseguirá manter sua disciplina?

Nos últimos dois anos, os EUA mostraram que são suscetíveis às “artes obscuras” do adversário, que são um marco do futebol internacional. Desde o verão de 2022, os EUA viram jogadores expulsos em cinco ocasiões diferentes. A estatística abrange 21 jogos competitivos, incluindo a Concacaf Gold Cup de 2023, quando os EUA enviaram um time B.

Essa não é uma proporção saudável quando se trata de manter todos os 11 jogadores em campo.

Christian Pulisic tentará levar a USMNT à vitória sobre o Uruguai e se classificar para as quartas de final da Copa América. (Foto de Heitor Vivas/Getty Images)

A juventude também não pode ser apresentada como razão para isto estar a acontecer. Esta equipe passou pelos rigores de uma campanha de qualificação para a Copa do Mundo, bem como da própria Copa do Mundo. A nível de clubes, os jogadores do plantel dos EUA jogaram em algumas das maiores ligas do mundo e estiveram envolvidos nos derbies mais intensos do jogo. Manter a compostura não deveria ser um problema, mas é.

É o treinamento? Houve três gerentes diferentes durante esse período — os interinos Anthony Hudson e BJ Callaghan — assim como Berhalter. Realmente se resume aos jogadores controlando suas emoções e mantendo a cabeça coletiva.

5. Quem vencerá? Qual será a pontuação? Os EUA avançarão?

Sob Berhalter, houve momentos em que os EUA responderam bem quando estavam de costas contra a parede. Pense em Honduras fora e no Panamá em casa durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. Houve o triunfo sobre o Irã no último jogo da USMNT na fase de grupos da Copa do Mundo.

Neste caso, os EUA têm algumas vantagens sobre o Uruguai. Os americanos estão jogando em casa, e embora o Uruguai não tenha garantido totalmente uma vaga nas oitavas de final, seu diferencial de gols superior significa que eles provavelmente podem se safar descansando alguns jogadores. O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, também está suspenso da partida devido ao seu time ter se atrasado duas vezes para o pontapé inicial do segundo tempo, deixando o time nas mãos dos assistentes Diego Reyes e Pablo Quiroga.

A USMNT também estará ansiosa para reparar o fraco desempenho contra o Panamá.

Dito isso, o Uruguai não vai exatamente se acomodar, e sua competitividade de marca registrada estará em exibição. Nossa previsão? Os EUA farão um jogo e empatarão em 1 a 1, mas não será o suficiente para chegar às fases eliminatórias.

Se isso acontecer, quase certamente significará o fim do mandato de Berhalter como técnico dos EUA. Ou pelo menos, alguém poderia pensar.