Previsões do UFC 304 – Luta de MMA

Leon Edwards e Tom Aspinall podem se tornar lendas com defesas de título em seu país natal. Ou Belal Muhammad e Curtis Blaydes podem fazer uma noite para esquecer para os ingleses.

As duas principais lutas do UFC 304 são cheias de histórias, começando com Edwards indo para sua terceira defesa de seu cinturão dos meio-médios. Edwards chocou o mundo quando derrotou Kamaru Usman com um chute na cabeça de última hora para se tornar campeão, e então manteve as vibrações quando derrotou Usman novamente para manter. Quanto menos se falar sobre uma vitória sobre um letárgico Colby Covington, melhor, mas Edwards está pronto para colocar outra marca em seu legado se puder fechar a porta para sua rivalidade com Muhammad.

Quanto a Muhammad, uma vitória surpreendente no sábado seria uma doce vingança depois de ter sido preterido por anos, apesar de uma sequência invicta cada vez maior. Muhammad nunca foi a escolha número 1 do UFC para liderar uma divisão. Ele está agora a 25 minutos de tomar o destino em suas próprias mãos.

O que o evento principal e o co-evento principal têm em comum é que ambos são revanches de lutas que tiveram conclusões insatisfatórias. Muhammad vs. Edwards 1 terminou sem resultado quando um golpe no olho deixou Muhammad incapaz de continuar, enquanto Blaydes pode tecnicamente alegar que tem uma vantagem sobre Aspinall. Tecnicamente.

Aspinall sofreu uma lesão horrível no joelho 15 segundos após sua primeira luta com Blaydes em 2022. A lesão afastou Aspinall por um ano, mas ele se recuperou com nocautes consecutivos de Marcin Tybura e Sergei Pavlovich para ganhar uma parte da coroa dos pesos pesados. Aspinall é atualmente o número 1 no peso pesado no MMA Fighting Global Rankings, uma posição elevada que pode ser perdida em um piscar de olhos. Blaydes aproveita a oportunidade de uma vida.

Em outra ação do card principal, o veterano peso leve King Green coloca Paddy Pimblett à prova, Christian Leroy Duncan e Gregory Rodrigues se encontram em um intrigante confronto de estilos no peso médio, e o principal desafiante peso pena Arnold Allen tenta impedir uma derrapagem quando enfrenta Giga Chikadze.

O que: UFC 304

Onde: Co-op Live em Manchester, Inglaterra

Quando: Sábado, 27 de julho. O card preliminar de cinco lutas começa às 18h ET na ESPN+, seguido por um card preliminar de quatro lutas às 20h ET, todos na ESPN2 e ESPN+. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view da ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição em Rankings globais de luta de MMA e Classificação libra por libraeuNgs)

Leon Edwards (1, P4P-3) contra Belal Muhammad (4)

Primeiro, deixe-me dizer que acho que essa será uma luta melhor do que a maioria dos fãs espera. Sim, Leon Edwards e Belal Muhammad têm uma longa história de decisões sem graça, mas tudo o que é preciso é o estilo certo de confronto e um pouco de sangue ruim para fazer a mágica acontecer. Os elementos estão no lugar para esses dois se divertirem.

Ambos são tão completos que é difícil prever o fluxo e refluxo exatos dessa disputa. Todos nós podemos concordar que Edwards tem vantagem na trocação, enquanto Muhammad tem que encontrar sucesso com seu grappling se quiser ter uma chance de conseguir essa virada. Pode levar apenas um ou dois momentos impactantes em cada round para vencê-los e se Muhammad conseguir marcar uma queda ocasional e salpicar no ground and pound, então esse é seu caminho para a vitória. Caso contrário, ele pode estar lidando com 25 minutos de Edwards cutucando-o (desculpe, má escolha de palavras).

Um walkover de Edwards realmente me chocaria. Muhammad é duro e adaptável, e mesmo que ele esteja um passo atrás de Edwards na maior parte da luta, ele vai lançar olhares diferentes o suficiente para Edwards para forçar o campeão a se adaptar por conta própria. Esta será uma batalha tática da melhor maneira possível.

Não é surpresa para ninguém que a luta tenha durado até o fim, com Edwards vencendo após cinco rounds tensos.

Escolha: Eduardo

Tom Aspinall (1, P4P-12) contra Curtis Blaydes (4)

Essa não vai para os juízes.

Se você está se sentindo brincalhão e arriscando uma decisão de Blaydes, eu entendo a inclinação. Blaydes é um lutador de moagem quando precisa ser e ele desarmou muitos artistas de nocaute com seu grappling vigoroso. Sua rota mais segura para o ouro pode ser derrotar Aspinall e evitar correr riscos.

Dito isso, as pessoas tendem a ignorar o quão forte grappler Aspinall é. Ele nem sempre precisa mostrar isso, pois seu poder natural encerrou muitas lutas antes que houvesse uma chance para as artes marciais se misturarem, mas ele não é um alvo fácil se Blaydes o colocar de costas. Aspinall pode ameaçar com submissões e tem força e técnica mais do que suficientes para levar a luta de volta aos pés. O wrestling de Blaydes terá que ser o melhor que já foi se seu plano é simplesmente sufocar Aspinall.

Blaydes também teve azar contra os melhores socadores da divisão, uma categoria na qual me sinto confortável em encaixar Aspinall. O grande britânico não só bate forte, ele é paciente e preciso, e também pode comer um golpe. Mesmo levando em conta a natureza imprevisível dos pesos pesados, há uma pequena chance de que uma batalha de golpes prolongada vá a favor de Blaydes.

Aspinall por nocaute no segundo round.

Escolha: Aspinall

Paddy Pimblett contra o Rei Verde

A responsabilidade é toda de Paddy Pimblett.

Tenho sido um dos maiores defensores de que Pimblett é melhor do que as pessoas lhe dão crédito, mas estilisticamente ele não poderia ter pedido um teste de veterano mais difícil. Pimblett não é um striker melhor do que King Green e ele não tem o poder de KO de um golpe para apenas pegar Green. Imagino que os apoiadores de “Baddy” estejam esperando que Pimblett agarre Green e o domine, mas isso é algo que poucos lutadores fora de Islam Makhachev conseguiram fazer.

E espero não precisar dizer que Pimblett não está exatamente no nível de Makhachev.

Talvez eu esteja super errado aqui, e a juventude de Pimblett faz a diferença em uma divisão que tipicamente vê os jovens consumirem os velhos, mas Green não perdeu muito do passo nos últimos estágios de sua carreira. Ele não é como ninguém que Pimblett enfrentou antes, e eu não sei se Pimblett tem as ferramentas para resolver esse problema em particular.

No geral, deve ser uma ótima noite para o contingente inglês. Pimblett terá que voltar à prancheta depois desta.

Escolha: Verde

Christian Leroy Duncan vs. Gregory Rodrigues

Tudo bem, esta não é uma luta entre Muhammad Mokaev e Manel Kape, mas em termos de lutas para colocar no card principal, você poderia fazer algo muito pior do que este duelo de pesos médios.

Christian Leroy Duncan tem potencial de estrela e uma luta em sua Inglaterra natal deve trazer o melhor dele. Ele é um atacante criativo que não vai se apressar em trocas, mesmo com o agressivo Gregory Rodrigues pressionando-o. Duncan deve explorar o espaço do estúdio aqui, fazendo Rodrigues persegui-lo até que ele encontre uma abertura para um de seus chutes de destaque.

Será que finalmente veremos Rodrigues confiar mais em seu tão alardeado jiu-jitsu brasileiro? Talvez. Eu fiz essa mesma pergunta quando previa as lutas de Rodrigues todas as vezes? Quase definitivamente sim. Basta usar o joooo-jeeeetzooo, “Robocop!”

Suspiro. Este fica em pé, com Duncan cortando Rodrigues no Round 3 para um nocaute tardio.

Escolha: Duncan

Arnold Allen (7) contra Giga Chikadze (13)

Arnold Allen em uma sequência de derrotas? Situação clássica de animal ferido.

Sofrer derrotas consecutivas para Max Holloway e Movsar Evloev não é nada para se envergonhar, a última luta é um thriller absoluto que Arnold poderia ter conseguido se algumas sequências tivessem sido diferentes. Do jeito que está, ele provavelmente aprendeu mais com esses contratempos do que se tivesse ido para um par de vitórias por decisão sobre competidores menores.

Isso não é uma crítica aos oponentes que Giga Chikadze enfrentou, mas é preciso notar que Arnold é mais testado em batalha. Ele também tem cinco anos a mais que Chikadze, que está envolvido em esportes de combate desde 2008. Chikadze ainda tem as habilidades para ser um competidor, mas ele pode estar em tendência de queda e isso o torna vulnerável ao ataque de ritmo acelerado de Allen.

Apoiado pelos turbulentos fãs ingleses, Allen começa bem e não desiste rumo à vitória por decisão unânime.

Escolha: Tudo

Preliminares

Nathaniel Wood venceu Daniel Pineda

Molly McCann def. Bruna Brasil

Kyle Loughran derrotou. Jake Hadley

Modest Bukauskas derrotou. Marcin Prachnio

Oban Elliott venceu Preston Parsons

Muhammad Mokaev (T9) derrotou. Manel Kapé (T9)

Sam Patterson derrotou Kiefer Crosbie

Mick Parkin derrotou. Lukasz Brzeski

Shauna Bannon derrotou. Alice Ardelean