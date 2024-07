Previsões do UFC Denver – MMA Fighting

A jornada de Rose Namajunas no peso mosca continua.

Foi um começo turbulento em uma nova divisão para a bicampeã peso-palha quando ela perdeu uma decisão para Manon Fiorot há 10 meses, mas ela se recuperou com uma performance vintage contra Amanda Ribas. Em seguida, Namajunas aparece em sua segunda atração principal de 125 libras quando ela luta contra Tracy Cortez no sábado no UFC Denver.

Cortez é uma luta perigosa para Namajunas, que atualmente está na 10ª posição no peso mosca no MMA Fighting Global Rankings e na 15ª posição no Pound-for-Pound Rankings. “Thug Rose” estava originalmente programada para lutar contra Maycee Barber, de classificação mais alta, mas problemas de saúde a forçaram a sair e agora é Cortez quem quer subir na hierarquia e tomar o lugar de Namajunas. Cortez ainda não perdeu no UFC, mas ela nunca enfrentou uma oponente desse calibre antes.

Em outra ação do card principal, os veteranos dos meio-médios Santiago Ponzinibbio e Muslim Salikhov se enfrentam, Drew Dober enfrenta o substituto de última hora Jean Silva em uma batalha de nocauteadores, Gabriel Bonfim tenta se recuperar de sua primeira derrota ao enfrentar Ange Loosa, Julian Erosa coloca o promissor peso-pena Christian Rodriguez à prova, e Abdul Razak Alhassan enfrenta Cody Brundage em uma luta de pesos médios que dificilmente será levada aos placares.

O que: UFC Denver

Onde: Arena de Bola em Denver

Quando: Sábado, 13 de julho. O card preliminar de seis lutas começa às 19h ET na ESPN e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 22h ET, também na ESPN e ESPN+.

Chances: DraftKings Sportsbook

Rose Namajunas vs. Tracy Cortez

Há muita coisa contra Tracy Cortez aqui.

Ela está enfrentando uma oponente diferente em cima da hora (Cortez era originalmente esperado para lutar contra Miranda Maverick em 20 de julho), ela está lutando em altitude no Colorado, onde Rose Namajunas treina regularmente, a luta será no octógono maior que teoricamente favorece as Namajunas mais rápidas e, ah sim, ela está lutando com Rose Namajunas.

Em relação aos oponentes anteriores de Cortez no UFC, Namajunas é um enorme passo à frente na competição. Sim, Cortez tem uma vantagem de tamanho e é corajosa pra caramba, mas duvido que suas ferramentas físicas sejam suficientes para compensar a lacuna na experiência em grandes jogos. Eu simplesmente não acho que Namajunas esteja tão distante da lutadora de elite que derrotou Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk duas vezes.

Adicione a isso que este é um round de cinco rounds e é pedir muito para Cortez ficar com Namajunas por mais de 10 minutos. No seu melhor, Namajunas luta em um ritmo alto, e isso vai esgotar os pulmões de Cortez rapidamente.

Namajunas vai pegar o melhor que Cortez tem a oferecer no Round 1, observando o tanque de Cortez drenar enquanto ela faz tudo o que pode para forçar a luta para o chão. Uma vez que essa ameaça for neutralizada, Namajunas vai despedaçar Cortez, machucá-la nos pés e finalizá-la no chão no Round 3.

Escolha: Namajunas

Santiago Ponzinibbio vs. Muslim Salikhov

Uma homenagem ao UFC pela combinação de lutadores adequada à idade.

Quando você tem uma dupla de veneráveis ​​meio-médios como Santiago Ponzinibbio (38 em setembro) e Muslim Salikhov (que fez 40 anos na última terça-feira) persistindo no elenco, é cínico simplesmente colocá-los lá com promissores prospectos na esperança de construir a partir de seus nomes. Precisamos de mais confrontos como este, onde atletas altamente qualificados que não estão mais em seus auges podem ser chamados para mostrar o que lhes resta sem o medo de um jovem de 20 e poucos anos pegá-los aleatoriamente com um golpe de nocaute.

Ponzinibbio e Salikhov são conhecidos por sua paciência e precisão, então esta tem uma partida de xadrez marcante escrita por toda parte. Às vezes, pode parecer um spar de alto nível, o que pode atrair a ira da multidão de Denver, mas é o que acontece quando você tem dois lutadores que sabem o que estão fazendo. Procure o Ponzinibbio mais longo para controlar o alcance e assumir a liderança nos cartões de pontuação.

Se Salikhov sentir que está muito atrás e arriscar, há uma chance de um nocaute tardio — ou Salikhov indo para o tudo ou nada e acertando Ponzinibbio, ou Ponzinibbio pegando um Salikhov apressado com um golpe de nocaute. Meu palpite é que este vai para os juízes.

Escolha: Ponziníbio

Drew Dober vs. João Silva

Quem quer que seja o empresário de Jean Silva merece um aumento.

O contratado do Brazilian Contender Series é muito empolgante, mas definitivamente irritou algumas pessoas quando perdeu o peso duas semanas atrás para sua luta de 145 libras com Charles Jourdain no UFC 303. Silva detonou Jourdain com um nocaute no segundo round para fazer alguns esquecerem a gafe, e ele pode deixar isso para trás se fizer o mesmo com Drew Dober enquanto atua como um substituto de última hora no peso leve.

Os fãs têm as memórias de peixes dourados. Você dá destaques a eles e tudo é perdoado.

Francamente, mesmo que Silva seja o nocauteado no sábado, sua disposição de entrar em cena e enfrentar um peso-leve top 20 como Dober deve fazê-lo voltar às boas graças dos casamenteiros. Você não se inscreve para uma luta com Dober sem estar preparado para uma guerra absoluta ou para a possibilidade distinta de que você pode ser temporariamente removido de seus sentidos. Silva é um homem selvagem, então isso definitivamente combina com ele.

Como essa luta vai se desenrolar depende se Dober consegue descobrir o estilo imprevisível de Silva. Silva adora brincar e ofuscar com seus movimentos, um desafio não muito diferente do que Dober enfrentou quando derrotou Rafael Alves no UFC 277. Assim como Silva, Alves deixou Dober fora de forma no começo da luta antes que o lutador de Denver encontrasse seu ritmo e (a parte média de Alves).

O contra-ataque de Silva é mortal, então Dober não pode correr em busca de um final rápido. Eles vão trocar golpes no começo, mas o maior e mais bem preparado Dober vai pegar Silva com um soco poderoso no Round 2 e acabar com isso ali.

Escolha: Bom

Gabriel Bonfim vs. Ange Loosa

Veremos se uma mudança de equipe colocará o explosivo Gabriel Bonfim de volta aos trilhos, mas no momento todos os sinais apontam para uma recuperação do brasileiro após sofrer sua primeira derrota.

Poderíamos ver um início mais lento de Bonfim? Esse pode ser um ajuste importante, dado como ele desbotou contra o mais experiente Nicolas Dalby em sua apresentação mais recente. Uma mudança de mentalidade combinada com seu talento extraordinário pode ser o que desbloqueia seu próximo nível de progressão.

Pode não ser sensato apressar Ange Loosa de qualquer maneira. Loosa tem mãos pesadas e, embora um nocaute tenha escapado dele em níveis mais altos de competição, Bonfim não quer ser o único a quebrar essa sequência. Como um dos maiores azarões do card, Loosa estará ansioso para impressionar, e isso pode fazê-lo jogar a cautela ao vento.

Loosa é o striker mais variado, então essa é a luta dele para perder na trocação, e se Loosa levar isso para o chão, ele estará entrando direto no mundo de Bonfim. Um desses lutadores está pronto para fazer uma declaração, e estou inclinado a Bonfim derrubar Loosa e finalizá-lo no segundo.

Escolha: Bonfim

Julian Erosa x Christian Rodriguez

Não há lutas fáceis na categoria de 145 libras ou menos, mas cara, parece que Christian Rodriguez teve um caminho mais difícil do que a maioria.

Suas últimas três vitórias foram contra Isaac Dulgarian, Cameron Saaiman e Raul Rosas Jr., um trio que tinha um total de 22-0 quando entrou no octógono com Rodriguez. Ele se saiu bem contra seus companheiros prospectos, embora os erros de peso em 135 libras para suas lutas com Saaiman e Rosas tenham lançado uma sombra sobre essas performances. No peso pena, Rodriguez pode ser um sério concorrente.

Teremos uma noção melhor disso quando ele lutar contra Julian Erosa, um dos lutadores mais viajados do plantel. Erosa está muito longe de seus dias de prospecto, então ele apresenta o tipo de desafio que Rodriguez nunca viu antes. Ele testará todos os aspectos do jogo de Rodriguez, que é o que a equipe de Rodriguez deve querer nesta fase de sua carreira.

Erosa é longo e esguio e muito complicado, sem mencionar que ele pode terminar uma luta em qualquer lugar. Rodriguez tem que ficar de olho nas finalizações de Erosa no chão se é onde ele decide levar a luta. Em pé, veremos se a agressividade de Rodriguez é o suficiente para impedir que Erosa faça seu ataque funcionar. Assim como no chão, Erosa pode ser mais perigoso quando você menos espera.

Acredito que Rodriguez é o cara e alguém que veremos no top 15 no peso-pena em um futuro não muito distante. Ele vence Erosa por decisão.

Escolha: Rodríguez

Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage

Isso acontece de duas maneiras: Abdul Razak Alhassan derrota Cody Brundage em menos de um minuto, ou Brundage sobrevive a uma sequência inicial, deixa Alhassan gastar 95% de sua energia e então volta para a vitória no estilo clássico de Brundage.

Há uma coragem em Brundage que tem que ser admirada. Ele não é o peso médio mais talentoso ou fisicamente dotado do plantel, mas ele encontra uma maneira de manter seu nome nos cards principais e vence apenas o suficiente para continuar recebendo cheques do UFC. Você tem a sensação de que ele não piscaria se fosse convidado a entrar no octógono com Alex Pereira na próxima semana.

Alhassan está perto do outro extremo do espectro. Abençoado com um poder de soco devastador, Alhassan frequentemente deixa você coçando a cabeça sobre o porquê de ele não ter visto resultados mais consistentes. Esta deve ser uma noite rápida no escritório para ele. Mas já dissemos isso antes.

Contra meu melhor julgamento, vou apostar e escolher Alhassan para vencer por nocaute no primeiro round. Se você é do tipo apostador, lembre-se, você foi avisado.

Escolha: Obrigado

Preliminares

Joshua Van venceu Charles Johnson

Fatima Kline venceu Jasmine Jasudavicius

Montel Jackson derrotou Da’Mon Blackshear

Luana Santos venceu. Maria Agapova

André Petroski derrotou. Josh Estrangeiro

Evan Elder venceu Darrius Flowers