Previsões do UFC Vegas 94 – Luta de MMA

Você acredita que já faz um mês desde a última vez que nos aconchegamos nos confins aconchegantes do UFC APEX? Você provavelmente consegue e provavelmente é grato, mas ainda assim, essa lacuna vale a pena ser notada considerando o quão frequentes são essas visitas sem fãs a Las Vegas.

Isso mesmo, estamos no UFC Vegas 94, que acontece no sábado e é encabeçado por uma luta de contendores peso-palha entre Amanda Lemos e Virna Jandiroba. Não só é uma disputa de alto nível em uma das melhores divisões do MMA, mas também tem implicações legítimas de título, já que a campeã Zhang Weili eliminou boa parte de sua oposição, com exceção da atormentada por lesões Tatiana Suarez.

Infelizmente para Lemos, ela está incluída nesse grupo, pois está a apenas uma luta de uma tentativa frustrada de capturar o cinturão de Zhang. Atualmente em 5º lugar na categoria 115 libras no MMA Fighting Global Rankings e em 16º lugar na lista libra por libra, Lemos tem as credenciais de uma das principais concorrentes, mas provavelmente está lutando apenas para manter seu lugar.

Jandiroba, por outro lado, seria um desafiante novo e com uma riqueza de experiência de qualidade. O especialista em grappling teve uma ótima carreira, uma que poderia ser coroada bem com uma luta pelo título do UFC adicionada ao currículo.

Também no card principal, os pesos-pena sul-coreanos Seung Woo Choi e Doo Ho Choi (sem parentesco) estão em ação contra Steve Garcia e Bill Algeo, respectivamente, O lutador final 31 O vencedor do peso leve Kurt Holobaugh luta contra Kaynan Kruschewsky, Cody Durden e Bruno Silva se encontram em um confronto acirrado no peso mosca, e os pesos pena Jeong Yeong Lee e Hyder Amil dão início à parte da ESPN do programa.

O que: UFC Vegas 94

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 20 de julho. O card preliminar de cinco lutas começa às 17h30 ET na ESPN2 e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 20h ET na ESPN e ESPN+.

Amanda Lemos vs. Virna Jandiroba

Virna Jandiroba está destinada a ser uma candidata fracassada?

Ninguém deve questionar que Jandiroba é uma das melhores pesos-palha de sua geração, mas até recentemente ela sempre esteve um passo atrás das melhores da divisão. Amanda Lemos já provou que pertence ao escalão superior com uma série de finalizações de destaque em seu nome.

Até agora, Jandiroba evitou ser finalizada em sua carreira de 23 lutas e isso provavelmente se mantém verdadeiro até o fim do card desta noite. Lemos fará o máximo para ser a primeira a acabar com Jandiroba. Poucos lutadores na divisão de 115 libras batem mais forte do que Lemos e, embora Jandiroba tenha estado no octógono com alguns strikers legítimos, nenhum deles tinha o poder de nocaute de Lemos.

Se isso for para o chão, é o jogo de Jandiroba a perder, embora Lemos seja perigoso lá também. Jandiroba tem tantas maneiras de amarrar Lemos, esse evento principal pode mudar em um centavo se Jandiroba puder manter a luta em seu mundo.

Não vejo Jandiroba pegando uma finalização logo no começo, e não a vejo superando Lemos ao longo de exaustivos 25 minutos. Lemos sufoca o jiu-jitsu de elite de Jandiroba por três rounds e a finaliza com golpes no Round 4.

Escolha: Lemos

Steve Garcia vs. Seung Woo Choi

A maioria dos oponentes de Steve Garcia são rápidos em tentar derrubá-lo e por um bom motivo. O que falta em técnica a “Mean Machine”, ele mais do que compensa com um queixo duro como pedra e instintos de finalização realmente assustadores. Ele não está aqui para fazer placares, pessoal.

Choi é fundamentalmente mais sólido e deve terminar do jeito que ele se apresentou, mas ele tem que mostrar que tem outra marcha para mudar quando tem vantagem. Do jeito que está, ele está contente em deixar sua precisão e capacidade atlética levá-lo até a linha, o que nem sempre funcionou para ele, especialmente quando se trata de lutadores que podem receber seus golpes e pagar de volta com juros.

Eu acrescentaria que outro problema para Choi é que ele continua correndo para pesos-pena que são difíceis de derrotar, Garcia talvez seja o principal deles. Choi pode acumular pontos o quanto quiser, não vai importar se Garcia o pegar nos últimos estágios da luta.

O segundo round normalmente pertence a Garcia e não vejo isso sendo diferente contra Choi. Garcia por nocaute.

Escolha: Garcia

Kurt Holobaugh x Kaynan Kruschewsky

Kurt Holobaugh pode vencer você em pé ou no chão, mas ele provavelmente vai querer pender mais para o primeiro nesta disputa. Se o veterano de 14 anos tiver vontade de colocar seu grappling contra o de Kaynan Kruschewsky, isso pode levar à calamidade.

A melhor aposta para Holobaugh é manter essa em pé. Kruschewsky tem bastante força bruta, então ele pode considerar lutar com Holobaugh. Mais provavelmente, uma vez que Kruschewsky sinta o ritmo e a pressão de Holobaugh, ele levará isso para o chão para desacelerar a ação. A partir daí, cabe a Holobaugh se defender contra finalizações (ele só foi finalizado uma vez na carreira) e trabalhar para levar a luta de volta aos pés.

A defesa de wrestling sem brilho de Holobaugh foi sua ruína em sua última luta e pode ser novamente se Kruschewsky puder confortavelmente diminuir a distância. Espere que Holobaugh torne essa luta o mais desconfortável possível para o novato brasileiro, colocando suas habilidades de trocação corajosas em uso desde o início e com frequência.

Em uma luta acirrada, Holobaugh faz o suficiente para ganhar a decisão.

Escolha: Holobaugh

Cody Durden vs. Bruno Silva

Se não fosse pelo fato de ter lutado apenas três vezes nos últimos quatro anos, Bruno “Bulldog” Silva seria um legítimo candidato azarão ao título peso-mosca do UFC. Se ele quiser fazer uma corrida, ele tem muito trabalho a fazer.

Cody Durden não é moleza, mas há muitas razões para apoiar Silva nessa. Ele é melhor em todos os aspectos, bate mais forte e, o mais importante, tem habilidades de finalização habilidosas. Essa é uma grande vulnerabilidade de Durden, cujas três derrotas dentro do octógono foram todas por finalização.

O caminho para a vitória do maior Durden é vir para a frente e intimidar Silva, o que é mais fácil dizer do que fazer, dado que correr para Bulldog é quase tão seguro quanto correr para um bulldog de verdade. Durden pode acelerar sua morte se achar que pode simplesmente derrubar Silva.

A luta e a resistência de Durden sempre lhe dão uma chance, mas estou gostando que Silva dê uma ferroada nos pés de Durden e garanta uma vitória por porrete e finalização.

Escolha: Silva

Doo Ho Choi vs. Bill Álgeo

Ah sim, os vencedores do sorteio “nós não conseguimos vencer Kyle Nelson”. Título cativante.

Um desses lutadores vai lavar aquele fedor canadense e eu estou escolhendo Doo Ho Choi. “The Korean Superboy” parecia muito bem saindo de uma paralisação de mais de três anos e agora que ele está de volta ao ritmo das coisas, espero que ele retorne à coluna de vitórias contra Bill Algeo.

“Señor Perfecto” é um peso-pena de qualidade, um que eu sempre alardeei como um dos confrontos mais perigosos da divisão. Mas depois de quatro anos e 10 lutas no UFC, ainda parece que Algeo está lutando para se firmar na promoção. A consistência simplesmente não está lá para um lutador tão talentoso quanto ele.

Se não fosse por uma dedução de ponto infeliz devido a uma cabeçada, Choi teria visto sua mão levantada em fevereiro. Ele estará mais afiado desta vez, nos lembrando do brigão com cara de bebê que entrou para o Hall da Fama do UFC ao lado de Cub Swanson.

Estou pedalando com Choi para conseguir sua primeira vitória desde… 2016! Uau.

Escolha: Choi

Jeong Yeong Lee contra Hyder Amil

Por mais lamentável que tenha sido perder o co-evento principal Brad Tavares vs. Jun Yong Park (condolências ao Iron Turtle Army), estou feliz em ver Jeong Yeong Lee e Hyder Amil conseguirem a promoção para o card principal aqui. A divisão peso-pena está lotada e esses talentos emergentes merecem um lugar ao lado de seus colegas mais experientes.

Esses dois são incrivelmente em forma e duráveis, então espere uma batalha de três rounds se nenhum deles conseguir dar um golpe decisivo no começo. Os casamenteiros estão no ponto com essa luta, uma vitrine para alguns prospectos que podem ter um número ao lado do nome algum dia.

Lee é o lutador mais complicado de longo alcance, então espere que ele estabeleça a distância cedo e cutuque um Amil que avança. Ele não conseguirá manter Amil fora por muito tempo, e no meio do primeiro round eles estarão jogando couro pesado no centro do octógono. Vejo Amil como tendo as mãos mais pesadas, enquanto Lee tem uma ligeira vantagem em velocidade. Luta difícil de escolher.

Inclinando-me para Amil por decisão, apenas seguindo um pressentimento.

Escolha: Fator

Preliminares

Brian Kelleher venceu Cody Gibson

Miranda Maverick derrotou. Dione Barbosa

Trey Ogden derrotou. Loik Radzhabov

Luana Carolina def. Lucie Pudilova

Mohammed Usman venceu Thomas Petersen