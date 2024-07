Previsões para o tênis olímpico: Carlos Alcaraz e Iga Swiatek destacam o campo

A cada quatro anos (mais ou menos), o tênis nos dá um quinto major. Bem, mais ou menos. O tênis nas Olimpíadas às vezes nos dá confrontos titânicos de pesos pesados ​​– e às vezes nos traz surpresas.

Será difícil superar Andy Murray x Roger Federer e Serena Williams x Maria Sharapova para medalhas de ouro em 2012. Faz sentido que Murray e Rafael Nadal tenham combinado três medalhas de ouro. No entanto, Nicolas Massu e Monica Puig tendo ouros em simples enquanto Federer e Novak Djokovic não fazem uma pequeno menos sentido.

Assim como nas Olimpíadas de 2012, que aconteceram no All England Club de Wimbledon, o torneio de 2024 em Paris se desenrolará em um local terrivelmente familiar: Roland Garros, casa do Aberto da França. Lesões tiraram alguns jogadores de alto escalão, mas todos os semifinalistas masculinos e femininos do Aberto da França deste ano estão no campo olímpico, assim como Nadal, o 14 vezes campeão do Aberto da França, e Murray, um duas vezes medalhista de ouro.

Em outras palavras, há muitas histórias para acompanhar.

Wimbledon acabou de terminar, mas outro produto Slam(ish) começa em apenas duas semanas. Aqui estão os nomes para saber antes dos Jogos.

Prévia masculina

Favoritos

Carlos Alcaraz venceu todas as quatro finais importantes que disputou. Clive Brunskill/Getty Images

Carlos Alcaraz: Provavelmente nem é preciso dizer que o cara que ganhou os dois últimos Grand Slams vai para Paris como a ameaça número 1. Depois de derrotar Jannik Sinner e Alexander Zverev em cinco sets para ganhar seu primeiro título do Aberto da França, Alcaraz atropelou Djokovic para ganhar seu segundo título consecutivo em Wimbledon. Ambas as corridas exigiram perseverança — ele perdeu um total de 10 sets nos dois torneios e jogou em sete tiebreakers (vencendo seis) — mas agora ele ganhou quatro dos últimos sete Grand Slams em que participou. E ele só fez 21 anos há dois meses. Uau.

Jannik Pecador: Sinner venceu 25 de suas primeiras 26 partidas de 2024 e levou o título do Aberto da Austrália e o ranking nº 1 pela primeira vez em junho. Ele está 0-2 contra Alcaraz, no entanto, o que o torna apenas o favorito nº 2 em Paris.

Poucas coisas no esporte são mais divertidas do que um confronto entre Alcaraz e Sinner no momento, e a ideia de uma disputa pela medalha de ouro entre eles é terrivelmente tentadora se o sorteio cooperar.

Alexandre Zverev: Sem contar as aposentadorias por lesão, Zverev venceu 21 de suas últimas 24 partidas em Roland Garros. Ele chegou às finais este ano e estava a um set de seu primeiro título de Grand Slam antes de Alcaraz voltar a vencer em cinco. Claro, se estamos contando as Olimpíadas como Grand Slams, então ele já tem um título: ele derrotou Djokovic, entre outros, para ganhar o ouro em Tóquio há três anos.

Novak Djokovic: Ele está batalhando contra sua temporada mais frustrante em anos. Pela segunda vez em 14 anos, ele não conseguiu vencer um dos três primeiros Grand Slams do ano. Ele não vence um jogador top 10 no saibro desde o Aberto da França de 2023. Ele tem 37 anos e rompeu o menisco há apenas um mês.

Ele também é o líder de todos os tempos em títulos de Grand Slam e venceu uma partida com o menisco rompido no Aberto da França, então chegou à final de Wimbledon (embora com um sorteio muito afortunado) apenas algumas semanas após a cirurgia. Na melhor das hipóteses, ele é o favorito nº 3 em Paris, mas… ele ainda pode ser o favorito nº 3 com um joelho bom aos 37 anos!

Casper Ruud: Abençoado com topspin pesado em torque, Ruud foi construído para o saibro. Ele chegou às semifinais de três Roland Garros seguidos e foi para as finais duas vezes. Mesmo que seus resultados em outras superfícies tenham oscilado, ele ainda teve 21-5 no saibro (6-2 contra oponentes top 20) no último ano. A Noruega é mais um país de Olimpíadas de Inverno, mas ele tem uma grande chance de medalha.

Cavalos escuros

Stefanos Tsitsipas:Tem sido alguns anos frustrantes para Tsitsipas, mas embora os resultados tenham diminuído em outras superfícies, ele ainda chegou às quartas de final do Aberto da França em cada um dos últimos dois anos, após chegar às semifinais em 2020 e à final em 2021. Se ele vai causar estragos em um grande torneio, é bem provável que seja no saibro neste momento.

Medvedev conquistou seu primeiro título em quadra de saibro no Aberto da Itália de 2023. Clive Brunskill/Getty Images

Daniel Medvedev: Ele chegou às finais de cinco dos últimos sete Grand Slams de quadra dura e, embora nunca tenha chegado às semifinais em Roland Garros, chegou pelo menos às oitavas de final em 14 dos seus últimos 15 Grand Slams. Na pior das hipóteses, ele é o quarto melhor jogador do mundo e é a coisa mais certa no esporte quando se trata de evitar surpresas. Isso o torna uma ameaça.

Jan-Lennard Struff: Agora vamos para um tiro longo. Aos 34 anos, Struff, de 1,93 m, nunca venceu mais de 54% de suas partidas de turnê em um determinado ano, mas ele está 23-15 (60,5%) em 2024, 11-4 no saibro (73,3%), e ele chegou a três de suas quatro finais de carreira desde maio passado. Uma corrida olímpica seria o ápice de um renascimento no final da carreira para o grandalhão.

A história olímpica mais legal

Moez Echargui: Ele tem 31 anos, nunca jogou contra um adversário top 50 e tem uma classificação de carreira de 271º. Sua maior honra, além de jogar pelo time da Tunísia na Copa Davis, pode ser ganhar o prêmio de Co-Jogador do Ano da Mountain West em Nevada. Mas ele ganhou os Jogos Africanos de 2023, e isso o qualificou para uma vaga no campo olímpico. Ele joga em Roland Garros. Quão legal é isso? E quão legal seria se ele jogasse contra um Nadal ou um Djokovic na primeira rodada?

O milagre olímpico

Rafael Nadal: Veteranos e retornos estão criando uma série de subtramas olímpicas divertidas. No lado feminino, você tem jogadoras como Caroline Wozniacki, de 34 anos, e Angelique Kerber, de 36 anos, a medalhista de prata em 2016, fazendo retornos pós-maternidade. O sorteio masculino nos dá ainda mais dessas histórias (bem, sem a maternidade). Temos Stan Wawrinka, o ex-campeão de Roland Garros de 39 anos (2015) e, com Federer, o medalhista de ouro em duplas masculinas de 2008. Temos Murray, o duas vezes medalhista de ouro e finalista do Roland Garros de 2016, jogando em seu último torneio antes da aposentadoria. E acima de tudo, temos Nadal.

É possível que ninguém tenha sido tão casado com um grande local quanto Nadal com Roland Garros. Ele tem 112-4 em todos os tempos lá, e passou mais de um ano se recuperando de uma lesão com o que parecia ser o único propósito de jogar a combinação Roland Garros/Olimpíadas em Paris. Roland Garros não saiu como planejado. Como uma entrada não-cabeça-de-chave, ele empatou com Zverev na primeira rodada e jogou bem, mas ainda perdeu em sets diretos. No entanto, ele pulou uma potencial última parada em Wimbledon em nome de se preparar no saibro e fazer uma última corrida em Paris. Seria absolutamente incrível testemunhar. Veremos se ele consegue jogar para entrar em forma, mas com uma classificação protegida, ele pelo menos não empatará com um favorito do torneio na primeira rodada novamente.

Prévia feminina

Favorito

Iga Swiatek: O circuito feminino é uma combinação estranha de três circuitos em um no momento. Em quadras duras, os pesos pesados ​​— Swiatek, Coco Gauff, Aryna Sabalenka, etc. — todos balançam muito (quando saudáveis) e jogam bem. Em quadras de grama, é basicamente um gerador de resultados aleatórios: vimos oito campeãs diferentes nos últimos oito Wimbledons e 13 semifinalistas diferentes nos últimos quatro.

Swiatek conquistou seis títulos em 2023, incluindo seu quarto título de Grand Slam em Roland-Garros. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Em quadras de saibro, é o universo de Swiatek. Ela ganhou três títulos consecutivos (e quatro de cinco) do Aberto da França, e dos últimos seis eventos de saibro do WTA 1000 em que participou, ela ganhou quatro e chegou à final de um quinto. Ela jogou 15 sets no Aberto da França de 2024, perdendo apenas um e vencendo 10 dos outros 14 por uma margem de 6-2 ou pior. Seu jogo de pés e defesa no saibro são virtualmente perfeitos. Ninguém é imbatível, especialmente em um formato melhor de três, mas nesta superfície ela está o mais perto que pode chegar.

Cavalos escuros

Coco Gauff: É estranho chamar o jogador número 2 do mundo — e um ex-finalista do Aberto da França — de azarão, mas essa é a situação quando Swiatek está em campo. Ainda assim, Gauff está 15-0 em Roland Garros contra jogadores não chamado Swiatek nos últimos três anos, e ei, você ainda ganha uma medalha bem legal por terminar em segundo ou terceiro neste evento, certo?

Elena Rybakina: Em suas últimas 33 partidas no saibro, Swiatek está 0-2 contra Rybakina (incluindo uma aposentadoria por lesão no terceiro set, pelo menos) e 31-0 contra todos os outros. Rybakina tem sido um pouco inconsistente ultimamente, perdendo para jogadoras de classificação mais baixa em cada um dos seus últimos três torneios, mas ela tem um jogo enorme e sabe como é vencer Swiatek no saibro. Isso a torna uma concorrente.

Barbora Krejcikova: Ela ganhou um Grand Slam no saibro (Aberto da França de 2021), ela ganhou o maior número recente Slam (Wimbledon, derrotando Jasmine Paolini na final), e ela ganhou uma medalha de ouro (duplas femininas de 2020). Esse é um conjunto de resultados quase perfeito se você está procurando alguém capaz de ganhar medalhas.

Krejcikova venceu Wimbledon com uma vitória de 6-2, 2-6 e 6-4 sobre Paolini. Julian Finney/Getty Images

Jasmim Paolini: Que ano foi para a jovem de 28 anos. Ela tinha 4-16 em todos os tempos em Grand Slams indo para este ano, mas está 15-3 em 2024. Ela está cheia de confiança, e seu jogo de alta energia (e baixa estatura) tem cortejado multidões. Ela é uma ameaça para fazer uma corrida em qualquer torneio que ela entre enquanto sua forma estiver neste nível.

Mirra Andreeva Ela chegou às semifinais do Aberto da França um mês após seu aniversário de 17 anos, e tem 20-7 no saibro (5-4 contra as 20 melhores) nos últimos dois anos. Ela vacilou diante das expectativas durante a temporada de quadra de grama (0-2 em dois eventos), mas seu jogo, abençoado com excelente construção de pontos e antecipação, floresce na terra.

A história olímpica mais legal

Laura Pigossi: A brasileira de 29 anos não chegou a um torneio principal de Grand Slam até os 27 anos, e sua melhor classificação na carreira é 100º. Mas uma brilhante corrida nos Jogos Pan-Americanos do outono passado lhe rendeu uma vaga automática no campo. E ei, sete de suas oito vitórias na carreira contra as 100 melhores adversárias foram no saibro. Ela pode causar uma ou duas surpresas.

O milagre olímpico

Danielle Collins: Ok, sim, “milagre” é forçar a barra — ela está em nono lugar no mundo, afinal. Mas desde que anunciou que se aposentaria no final da temporada, a atleta de 30 anos tem desfrutado da sequência de forma mais sustentada de sua carreira, chegando a três finais e vencendo duas. Ela tem 16-4 no saibro em 2024, e todas as quatro derrotas foram contra jogadoras que não estão no campo olímpico. Ganhar uma medalha antes de sair pela porta seria muito bom.