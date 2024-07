Primeiras fotos da cena do acidente de Khyree Jackson, Dodge Charger destruído

Khyree JacksonA morte de Chocou o mundo dos esportes… e agora o TMZ tem fotos do local mostrando as consequências do trágico acidente.

O cornerback do Minnesota Vikings estava dirigindo um Dodge Charger ao lado Isaías Hazel dar Anthony Lytton mais cedo na manhã de sábado quando ocorreu o acidente… e as fotos agora mostram que o Dodge Charger estava completamente desfigurado.

As fotos mostram o carro sendo carregado na traseira de um caminhão de reboque… achatado com a parte traseira do veículo separada do resto da cabine.

Outra foto mostra apenas a metade traseira do carro… muito destroçada, com o interior aparecendo nas partes da carroceria do carro que foram arrancadas.

Como você sabe… a polícia respondeu a relatos de um acidente esta manhã, depois que o Dodge Charger colidiu com outros dois carros. Jackson e Hazel foram declarados mortos na cena. Lytton foi levado para um hospital local, onde faleceu.

Os policiais nos disseram que um Infiniti prata bateu no Dodge Charger enquanto tentava mudar de faixa em alta velocidade, o que fez o Dodge colidir com um Chevy Impala antes de bater em árvores na beira da estrada. A Polícia do Estado de Maryland afirma que a investigação está em andamento.

O GM dos Vikings divulgou um comunicado após a notícia… dizendo em parte: “Estou com o coração partido pela perda de Khyree… Meus pensamentos estão com a família e os amigos de Khyree.”

Minnesota selecionou Jackson há apenas alguns meses na quarta rodada do Draft da NFL na Universidade de Oregon, onde ele conseguiu 34 tackles e três interceptações na temporada passada.

Khyree tinha apenas 24 anos.