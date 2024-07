Primeiras fotos da superfície do atirador de Donald Trump com rosto de menino

O rosto do atirador que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump agora foi desmascarado – e ele se parece com um adolescente comum.

Fotos de atiradores Thomas Matthew Crooks apareceu pela primeira vez desde que ele tentou atirar fatalmente em Trump de um telhado perto do comício de campanha do suposto candidato presidencial republicano em Butler, Pensilvânia, no sábado.