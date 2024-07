Primeiras impressões do UFC 306: Grandes questões, apostas iniciais, previsões para O’Malley-Dvalishvili

Merab Dvalishvili roubou memoravelmente a jaqueta de Sean O’Malley no UFC 288 depois que seu companheiro de equipe Aljamain Sterling defendeu seu título peso galo contra Henry Cejudo. O’Malley estava lá para cumprimentar Sterling, já que “Suga” era o próximo na fila para disputar o cinturão. Poucos meses depois, O’Malley destronaria Sterling para se tornar o novo campeão peso galo.

Agora Dvalishvili tem a chance de tomar o cinturão de O’Malley.

No UFC 306, O’Malley defenderá seu título contra Dvalishvili no evento principal. No co-evento principal, as treinadoras do The Ultimate Fighter desta temporada — a campeã peso-mosca do UFC Alexa Grasso e Valentina Shevchenko — terão sua trilogia para resolver uma rivalidade e determinar quem é a rainha da divisão de 125 libras.

Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim oferecem suas primeiras impressões sobre as disputas de título se tornando oficiais. Além disso, o especialista em apostas Ian Parker explica suas melhores apostas iniciais.

Preencha a lacuna: O’Malley-Dvalishvili será ___________?

Okamoto: A maior vitória da carreira de O’Malley. Isso pode parecer óbvio — há um pensamento comum nos esportes de combate de que “sua próxima luta é sempre a maior” — mas, neste caso, certamente é.

É um pouco selvagem, considerando que não era que há muito tempo, uma luta de peso galo entre O’Malley e Dvalishvili teria sido intrigante e grande, mas não ‘manchete da Esfera’ intrigante e grande. Muito disso tem a ver com O’Malley. Dvalishvili também merece seu crédito. Ele tem parecido o bicho-papão desta divisão nos últimos anos, e haverá muitas previsões de ‘Dvalishvili para vencer’, mas a razão pela qual esta luta está encabeçando a Esfera é O’Malley. Parece que ele está à beira de super estrelato, e acredito que o UFC sente isso, e é por isso que ele está recebendo esta plataforma.

E isso por si só torna essa luta a maior de O’Malley. O UFC vai investir recursos financeiros significativos na promoção deste evento. A promoção quer que pareça uma noite fora do comum. Acredito que ainda mais do que o card do UFC 300 de abril ou talvez até mesmo um retorno de Conor McGregor, o CEO do UFC, Dana White, está obcecado em fazer deste um show histórico. Por mais importante que tenha sido para O’Malley vencer Petr Yan em Abu Dhabi há dois anos, ganhar um título contra Aljamain Sterling em Boston no ano passado e entregar uma performance de elite contra Marlon Vera em Miami em março, este momento pode eclipsar todos eles em comparação.

Este poderia ser o momento campeão do McGregor no Madison Square Garden, dados os visuais possíveis que The Sphere só pode fornecer. Ele se formaria no estrelato com uma vitória memorável aqui.

Real ou não: Dvalishvili será o maior desafio na carreira de O’Malley?

A luta contra Merab Dvalishvili será a maior da carreira de Sean O’Malley. Bob DeChiara-USA TODAY Esportes

Hale: É real. Muito real. O conjunto de habilidades de Dvalishvili pode acabar sendo o pior pesadelo de O’Malley.

O’Malley teve uma rota um tanto acelerada para o título peso galo com uma vitória por decisão extremamente apertada — e um tanto controversa — sobre Yan, permitindo que ele ultrapassasse o resto da divisão. O’Malley enfrentou principalmente strikers no UFC e o ritmo implacável de Dvalishvili e sua determinação para levar seu oponente à lona serão algo que ele nunca experimentou. Embora o grappling de Sterling tenha ameaçado seriamente O’Malley, ele não tinha a explosão para garantir as quedas necessárias para colocar essas habilidades em prática. Dvalishvili luta como se tivesse sido disparado de um canhão e O’Malley ainda não enfrentou um oponente como ele. Ele também pode nunca enfrentar.

Caso O’Malley recue, qualquer dúvida sobre se ele é um lutador peso por peso certificado será respondida.

Se Grasso vencer Shevchenko, ela se tornará a melhor peso-mosca feminino de todos os tempos?

A campeã peso-mosca do UFC, Alexa Grasso, à esquerda, está em 1-0-1 contra Valentina Shevchenko. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Wagenheim: Ela certamente teria um caso forte. Especialmente considerando que Grasso teria zero derrotas em três lutas contra Shevchenko. Mas não é uma certeza, assim como um nocaute de 13 segundos sobre José Aldo não faz de Conor McGregor o maior peso-pena de todos os tempos. A longevidade importa. Uma vitória no UFC 306 daria a Grasso duas vitórias de título em sua carreira; Shevchenko tem oito, de longe a maior de qualquer mulher de 125 libras. De 2019 a 2022, “Bullet” fez sete defesas de título consecutivas, e ela é a líder de todos os tempos da divisão em várias categorias estatísticas, de nocautes (quatro) a quedas (39), mais golpes acertados (1.597) a menos absorvidos (1,88 por minuto). Shevchenko é dona da divisão peso-mosca, historicamente falando.

A derrota do ano passado para Grasso ocorreu três dias antes do aniversário de 35 anos de Shevchenko. É razoável postular que o Pai Tempo foi tão responsável pela derrota quanto Grasso — e podemos ver o processo de envelhecimento desempenhar um papel novamente em 14 de setembro. Outra vitória seria um bloco de construção para Grasso, que tem apenas 30 anos e é peso-mosca apenas desde 2020. Algum dia, ela pode ter um currículo digno da maior lutadora de 125 libras de todos os tempos. Mas, mesmo com uma segunda vitória sobre Shevchenko, Grasso ainda teria mais a fazer.

Melhores apostas iniciais para lutas pelo título do UFC 306?

O desafiante peso galo Merab Dvalishvili não perde uma luta há quase seis anos. Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Parker: Uma chegada de O’Malley ou uma maratona de Dvalishvili. Dvalishvili tem que evitar o poder de nocaute de O’Malley e transformar isso em uma luta de wrestling de cinco rounds. O’Malley vai usar a tática de sprawl and brawl até tocar o queixo do oponente.

Portanto, estou de olho nos adereços para O’Malley vencer por TKO/KO e Dvalishvili por decisão. Dvalishvili tem um histórico de ser derrubado em lutas, mas ele encontrou maneiras de ainda vencer todas as vezes, geralmente por decisão. A questão é: ele pode se recuperar se for derrubado por O’Malley?

Parker: Aposte em Shevchenko. Em sua primeira luta no UFC 285, Shevchenko estava bem encaminhada para uma defesa de título bem-sucedida até que cometeu um erro grave que lhe custou o cinturão. Na revanche em setembro passado, os juízes marcaram a luta como um empate, deixando Grasso como campeão. Eu ainda acredito que Shevchenko é a melhor lutadora, não importa onde a luta vá, e é difícil imaginar que ela não corrija erros passados ​​na luta da trilogia.

Grasso é perigosa se conseguir atacar a oponente, mas se Shevchenko conseguir evitar que isso aconteça novamente, o título deve voltar para o Quirguistão.

Qual é a sua previsão ousada para o UFC 306?

A noite do UFC será realizada no Sphere em Las Vegas no sábado, 14 de setembro.

Okamoto: O UFC fará isso de novo no Sphere. White disse que isso será um “e pronto” por causa do custo para realizá-lo, e acredito que ele acredita que será um e pronto. Mas “nunca” é muito tempo, e a sede do UFC não vai se mudar de Las Vegas tão cedo. Tenho dificuldade em acreditar que o UFC vai arrasar neste evento, se esforçar para aprender como fazê-lo e nunca mais fazê-lo. Acredito que vai dar certo, por causa da quantidade de tempo e recursos dedicados a ele. Acredito que os lutadores que não chegarem a este card vão assistir e querer a experiência de lutar lá. E acredito que, no final das contas, será memorável e tentador demais para fazer de novo. Pode levar alguns anos, mas se você acabar não conseguindo um ingresso para o UFC 306 no Sphere, acho que a oportunidade vai voltar, eventualmente.

Hale: Shevchenko vai encontrar sua forma e finalizar Grasso. Sim, Grasso mostrou uma melhora significativa ao longo dos anos e Shevchenko pode estar no lado negativo de sua carreira aos 36 anos. Mas um erro de cálculo grosseiro lhe custou a primeira luta e um placar errôneo de 10-8 roubou-lhe a oportunidade de recuperar seu título. Bullet passou quase 45 minutos no octógono com Grasso e é uma estrategista mestre. Espero que ela lembre a todos por que ela é a melhor lutadora peso por peso no MMA feminino.

Wagenheim: Dvalishvili atingirá dois dígitos em quedas. É algo que ele já fez quatro vezes em 12 aparições no UFC. Contanto que o desafiante não seja pego cedo — como seu companheiro de equipe Sterling fez em sua luta com O’Malley no verão passado — “The Machine” terá bastante tempo para levar a luta para a lona. A implacabilidade é sua melhor arma. Contra Yan, Dvalishvili conseguiu 11 quedas — em 49 tentativas! O trabalho de O’Malley não será tanto sobre se defender de quedas. Será sobre levar a luta de volta para sua casa do leme — em pé