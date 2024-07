Princesa Kate faz rara aparição pública em Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra — A Princesa de Gales chegou ao All England Club no domingo para a final masculina de Wimbledon, apenas sua segunda aparição pública desde que anunciou que foi diagnosticada com câncer.

Kate, esposa do herdeiro do trono, o príncipe William, deveria sentar-se no camarote real na quadra central durante a partida do campeonato entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Ela e sua filha de 9 anos, Princesa Charlotte, chegaram ao local do torneio Grand Slam de quadra de grama no sudoeste de Londres em uma carreata cerca de meia hora antes do início da final. Elas foram para um terraço no clube que é conectado ao estádio principal por uma passarela de pedestres e cumprimentaram várias pessoas, incluindo a campeã do US Open de 2021, Emma Raducanu, e outros jovens tenistas britânicos.

Kate (à direita), a Princesa de Gales, e a Princesa Charlotte (à esquerda) chegam para assistir à final de simples masculino de Wimbledon. Foi a segunda aparição pública de Kate desde que ela anunciou seu diagnóstico de câncer em março. Aaron Chown/Foto da piscina via AP

Kate estava usando um vestido roxo — uma das cores oficiais de Wimbledon.

Desde 2016, a princesa é a patrona do All England Club, que sedia Wimbledon todo ano. Seus deveres cerimoniais incluem entregar os troféus dos vencedores após as finais de simples, embora ela não estivesse presente no sábado quando Barbora Krejcikova derrotou Jasmine Paolini pelo título feminino.

Kate revelou em março que tem câncer e estava passando por quimioterapia. Sua única aparição pública desde então foi comparecer ao desfile de aniversário do Rei Charles III no mês passado. Antes desse evento, ela divulgou uma declaração dizendo que estava “fazendo um bom progresso”, mas ainda tinha “dias bons e dias ruins”.

O príncipe William tem sido um regular nas finais de Wimbledon, mas não iria estar lá no domingo. Em vez disso, ele planejou ir assistir à Inglaterra enfrentar a Espanha na final do Campeonato Europeu de futebol masculino na Alemanha. Ele é o presidente da Associação Inglesa de Futebol.

A rainha Camilla, esposa do rei Carlos III, visitou Wimbledon na quarta-feira.