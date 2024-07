Príncipe George já adulto em retrato de 11º aniversário

Príncipe William dar Kate Middleton O mais velho de Gales atingiu seu último marco na segunda-feira e o Príncipe e a Princesa de Gales celebraram o grande dia divulgando uma imagem em preto e branco do futuro Rei vestindo um blazer elegante. Embora nem tudo fosse negócio para o jovem príncipe, ele usava uma pulseira da amizade em uma versão maior do retrato carregado no Instagram Stories.

Embora seus pais tenham emitido uma mensagem sincera ao filho mais velho nas redes sociais, eles não esclareceram os planos de aniversário do príncipe… que provavelmente acontecerá longe dos olhos do público.

No entanto, George já comemorou com estilo no passado. De acordo com O solWilliam e Kate deram tudo de si para seu 6º aniversário em 2019 … enquanto se hospedavam em uma luxuosa villa em Mustique – uma das favoritas da família real.