Príncipe Harry e Dawn Staley são homenageados com prêmios na ESPYS 2024

LOS ANGELES — O príncipe Harry recebeu o Prêmio Pat Tillman por Serviços no ESPYS na noite de quinta-feira, e mencionou a mãe do falecido Ranger do Exército, que criticou a ESPN por homenagear a realeza.

Com a esposa Meghan se juntando a uma ovação de pé, o Duque de Sussex aceitou o troféu de três veteranos de serviço que ficaram feridos durante suas viagens de serviço. Harry serviu no exército britânico por 10 anos, incluindo duas viagens ao Afeganistão como piloto de helicóptero.

Ele criou os Jogos Invictus em 2014, que servem como jogos multiesportivos de estilo paralímpico para militares e veteranos feridos ou lesionados.

“Este prêmio pertence a eles, não a mim”, disse Harry no palco do Dolby Theatre, em Hollywood.

A mãe de Tillman, Mary Tillman, criticou a escolha de Harry pela rede, dizendo que há recipientes trabalhando na comunidade de veteranos que teriam sido mais adequados. Harry agradeceu à viúva de Tillman, Marie, por sua presença e também reconheceu Mary Tillman.

“A defesa dela pelo legado de Pat é profundamente pessoal e uma que eu respeito”, ele disse. “O vínculo entre mãe e filho é eterno e transcende até as maiores perdas.”

Dawn Staley, treinadora do time de basquete feminino campeão nacional da Carolina do Sul, recebeu o Prêmio Jimmy V de Perseverança tanto por seu apoio e luta pela igualdade nos esportes femininos quanto por sua liderança na luta contra o câncer. Sua amiga, a destaque do Tennessee Nicki McCray-Penson, morreu de câncer de mama e a irmã de Staley foi diagnosticada com leucemia. Staley foi motivada por suas batalhas para se tornar uma defensora da pesquisa do câncer.

“Devo confessar que me sinto um pouco indigno desse reconhecimento. Os antigos ganhadores do Jimmy V Perseverance Award enfrentaram desafios incríveis e provaram ser verdadeiros guerreiros”, disse Staley. “Eu fui apenas um espectador de tamanha coragem e resiliência.”

Dawn Staley fala após receber o Prêmio Jimmy V de Perseverança no The ESPYS. Ela ganhou três títulos da NCAA desde que assumiu como treinadora principal do time de basquete feminino da Carolina do Sul em 2008. Foto AP/Mark J. Terrill

O safety aposentado da NFL Steve Gleason foi homenageado com o Arthur Ashe Award for Courage. Ele foi diagnosticado com ELA ou esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig, em 2011. Sua organização sem fins lucrativos, Team Gleason, ajuda pessoas com ELA a viver vidas com propósito, fornecendo serviços de programação e suporte.

Gleason recebeu uma ovação de pé quando subiu ao palco em uma cadeira motorizada e foi beijado pelo ex-companheiro de equipe do New Orleans Saints, Drew Brees. A voz de Gleason foi ouvida por meio de tecnologia especial. Seu filho mais novo, Rivers, ficou ao lado do pai e segurou o troféu.

“Para mim, esta honra representa algum encorajamento e triunfo para as famílias que atualmente vivem com ELA, todas as pessoas que vivem com deficiências ou outras doenças”, disse ele. “Suponho que se você nunca sentiu medo, isolamento ou sofrimento, você pode rolar sua bunda santificada para fora daqui.”

A’ja Wilson, do Las Vegas Aces, venceu como melhor atleta esportiva feminina e como melhor jogadora da WNBA.

“É uma loucura pensar que uma jovem que nem queria jogar basquete agora está concorrendo a um prêmio ESPY”, disse ela em comentários gravados em vídeo.

A novata Caitlin Clark, do Indiana Fever, também ganhou dois troféus, por desempenho recorde ao se tornar a maior pontuadora de todos os tempos da NCAA, e como melhor atleta universitária, por sua carreira no basquete de Iowa.

JuJu Watkins venceu o prêmio de melhor atleta revelação, levando o primeiro prêmio depois que o show começou com 30 minutos de atraso por causa da entrevista coletiva do presidente Joe Biden.

O astro do basquete do sul da Califórnia teve uma temporada de destaque como calouro, levando os Trojans à Elite Eight do Torneio da NCAA pela primeira vez em décadas.

“Isso é loucura”, disse Watkins. “Quero agradecer a todas as grandes e poderosas mulheres que vieram antes de mim e que tornaram isso possível.”

A apresentadora Serena Williams brincou durante seu monólogo depois que Ciara abriu o show com uma apresentação musical. A irmã mais velha, Venus, mais tarde apareceu e brincou que ela tinha sido convidada para apresentar e as irmãs começaram uma discussão simulada.

“Você pode estar se perguntando por que estou fazendo isso”, disse a famosa fanática por moda Serena. “Qualquer oportunidade de usar 16 looks em três horas, eu vou aproveitar.”

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, foi eleito o melhor atleta esportivo masculino e melhor jogador da NFL.

Cooper Flagg, um veterano armador da Montverde (Flórida) Academy, e a atleta de atletismo Sadie Engelhardt da Ventura (Califórnia) High ganharam o prêmio Gatorade National Players of the Year.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.